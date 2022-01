A more e guinzagli è il film Netflix giusto per chi vuole sorridere degli istinti che non riesce a confessare a nessuno. Definito spicy k drama, racconta la storia d’amore tra una mistress e il suo slave. Non è forse l’amore stesso un gioco perverso? Ma di cosa racconta nello specifico? Chi sono gli interpreti?

Amore e guinzagli, disponibile dall’11 febbraio, è il primo film sudcoreano che Netflix rilascia in tempo per San Valentino. Con un comunicato stampa, la piattaforma ha annunciato che, dopo il successo di Squid Game, nel 2022 metterà a disposizione sulla propria piattaforma più di 25 prodotti sudcoreani tra serie tv e lungometraggi. Del resto, dal 2016 al 2021, ha reso fruibili oltre 130 titoli provenienti dalla Corea del Sud.

Amore e guinzagli è quello che viene definito spicy k drama, ovvero un lungometraggio coreano “pepato”. Ma di cosa racconta Amore e guinzagli, film Netflix che già dal primo trailer sembra destinato a conquistarci tutti tra commedia ed erotismo?

UN GIOCO DI SOTTOMISSIONE

Amore e guinzagli, il film Netflix disponibile dall’11 febbraio, gioca con i sentimenti e… il sadomaso. Nel corso degli anni, abbiamo visto come l’argomento sia stato declinato in maniera ora drammatica ora comica. Amore e guinzagli, basato su un popolare webtoon, sceglie la seconda strada e ci racconta l’incontro tra Ji-hoo e Ji-woo.

Ji-hoo è un uomo perfetto con preferenze sessuali uniche e Ji-woo è una donna fredda che ha scoperto il suo segreto… La loro storia d’amore al tempo stesso eccitante e rispettosa inizia con un contratto di tre mesi. Sin da subito, i giochi di potere sono al centro della loro relazione. Vi sembrano forse pervertiti? E, se fosse così, non sarebbe forse la perversione parte della natura umana? Non avete dentro di voi un istinto che non riuscite a confessare a nessuno? O fantasie sessuali che possano aiutare la vostra relazione?

Seohyun e Lee Joon-young in Amore e guinzagli.

I due protagonisti

Protagonisti di Amore e guinzagli, il film “romantico” che Netflix propone dall’11 febbraio, sono gli attori Seohyun e Lee Joon-young.

L’attrice Seohyun interpreta Ji-woo, un’abile pr che non ha peli sulla lingua. Ha un carattere forte e dominante, oltre che un fascino indiscutibile. Un giorno, riceve per sbaglio un pacco destinato a Ji Hoo, collega molto più popolare e amato di lei, e ne scopre senza volerlo le preferenze sessuali.

L’attore Lee Joon-young veste i panni di Ji Hoo, il cui segreto viene rivelato. Per tre mesi, come da contratto stipulato freddamente tra i due, Ji Hoo diventerà lo schiavetto, in tutti i sensi, di Ji-woo, la cui freddezza e tacchi alti si riveleranno perfetti per fare da padrona.

Al di là delle differenze di personalità e preferenze, la chimica che si instaura tra i due porrà le basi per una storia d’amore sui generis per il cui happy end non potremo che fare il tifo. Preparatevi a sorridere, tra guinzagli, frustini e amenità di ogni tipo.

Seohyun e Lee Joon-young nel poster di Amore e guinzagli.

