Ammonite: La vita immaginaria di Mary Anning in un film su Sky

S ky propone il film Ammonite – Sopra un’onda del mare, un intenso dramma con Kate Winslet e Saoirse Ronan con al centro la figura, realmente esistita, della paleontologa Mary Anning e la sua relazione con una giovane donna.

Sky trasmette mercoledì 11 gennaio il film Ammonite – Sopra un’onda del mare, un dramma diretto e sceneggiato da Frances Lee. Con Kate Winslet e Saoirse Ronan, Ammonite – Sopra un’onda del mare trae spunto da una storia vera, quella di Mary Anning, una donna della classe operaia che ha riscritto per sempre la storia della paleontologia.

La trama del film Ammonite - Sopra un'onda del mare

Il film Ammonite – Sopra un’onda del mare in onda su Sky racconta la storia dell'intenso rapporto nell'Inghilterra di metà Ottocento tra l'acclamata ma trascurata ricercatrice di fossili Mary Anning e una giovane donna mandata in convalescenza al mare.

Sono gli anni Quaranta dell'Ottocento e Mary vive e lavora da sola a Lyme Regis, sulla costa meridionale. I giorni delle sue più famose scoperte sono ormai lontani e le sue ricerche si limitano a fossili comunissimi da rivendere ai turisti per guadagnare qualche soldo per mantenere se stessa e la madre, vedova e malata. Quando arriva a Lyme, Roderick Murchison, un turista, le affida il compito di prendersi cura della giovane moglie Charlotte, ancora scossa da una tragedia personale.

Mary, la cui vita è una lotta quotidiana sulla soglia della povertà, non può permettersi di rifiutare la proposta. Tuttavia, la convivenza con Charlotte non è facile. I primi giorni sono fatti di scontri continui, sono due donne provenienti da mondi completamente diversi e trovare un punto d'incontro non è facile. Separate da sfere sociali e personalità agli antipodi, a poco a poco le due donne scoprono che ognuna può offrire all'altra ciò che da sempre hanno bisogno. Ovvero, la consapevolezza di non essere sole.

Ciò segnerà l'inizio di una storia d'amore intensa che sfiderà ogni limite sociale alterando inevitabilmente il corso delle loro esistenze.

Il poster originale del film Ammonite - Sopra un'onda del mare.

Una storia vera

Il film proposto da Sky, Ammonite – Sopra un’onda del mare trae spunto da una storia vera, come ha sottolineato il regista Francis Lee: "Mi sono imbattuto per la prima volta in Mary Anning quando stavo cercando un fossile da regalare al mio ex fidanzato. Mi sono interessato alla sua figura e, leggendo tutto il possibile sul suo conto, sono rimasto affascinato dalla sua storia. Sono da sempre attirato dai sopravvissuti e dalle questioni relative alla classe, al sesso e al contesto - anche naturale - in cui le vicende si svolgono”.

A detta di Lee, “Mary aveva qualcosa a cui non potevo lavorativamente resistere. Era una donna della classe operaia che, quasi senza alcun tipo di istruzione o formazione, lavorava lungo la zona costiera, spietata e pericolosa, della contea di Dorset. E lo faceva da quando, appena undicenne, è stata costretta dalle circostanze a diventare capofamiglia in seguito alla morte del padre".

"Nonostante le avversità, le sue scoperte hanno segnato la paleontologia. Tuttavia, mai nessuno dei suoi contemporanei ha riconosciuto l'importanza del suo lavoro. Non si riusciva ad accettare in una società profondamente patriarcale e classista come quella inglese che una donna avesse raggiunto tali risultati da autodidatta. Nessuno dei suoi contemporanei si è interessato a lei scrivendo una riga sul suo conto. Ciò mi ha permesso di raccontare nel film Ammonite – Sopra un’onda del mare la mia personale versione di Mary".

Frances Lee, il regista del film Ammonite - Sopra un'onda del mare.

Un’intensa relazione tra due donne

"Nelle mie intenzioni non c'era quella di realizzare un film biografico tout court", ha spiegato il regista Frances Lee. "Volevo piuttosto restituire un'istantanea immaginaria ma rispettosa della vita di qualcuno. Volevo in un certo senso continuare il lavoro che avevo iniziato nel mio primo film, La terra di Dio, sulle relazioni amorose e su come ci si muove al loro interno".

"Per tale ragione, ho voluto ripercorrere la storia di Mary a partire dal contesto di un legame intimo", ha spiegato Lee. "Non c'è assolutamente alcuna prova di un'ipotetica relazione di Mary con qualcuno, né eterosessuale né omosessuale, ma sapevo che volevo farle vivere per il mio film una storia d'amore che fosse degna di lei. Si sa che aveva amicizie molto strette con diverse donne in una società in cui queste erano considerate solo sottoposte agli uomini e Mary non era ben vista”.

“Il mio ex fidanzato mi ha dato un documento, frutto di una ricerca, in cui si descrivevano nel dettaglio le lettere tra le donne del XIX secolo e si racconta di relazioni meravigliose, appassionate, intense e importanti. Ho dunque deciso che Mary meritasse di vivere una relazione con un'altra donna in un mondo in cui anche i medici credevano che il piacere sessuale fosse un'esclusiva degli uomini e in cui l'omosessualità femminile era per la scienza praticamente inesistente".

Ha infine concluso il regista: "Volevo che Ammonite – Sopra un’onda del mare (il film proposto da Sky) raccontasse una storia d'amore sentita ma cruda. Volevo catturare i sentimenti di trepidazione e gioia che caratterizzano l'amore sul nascere. Volevo sottolineare quanto può essere difficile aprirsi all'amore e rendersi vulnerabili, soprattutto quando si è segnati da dolorosi legami passato. E volevo esplorare quale significato avesse una relazione sincera per qualcuno che, come Mary, non solo è stata socialmente e geograficamente isolata ma che ha anche dovuto precludersi ogni sentimento, sostituendo l'affetto e l'intimità con il lavoro e il divere".

Kate Winslet e Saoirse Ronan nel film Ammonite - Sopra un'onda del mare.

Le due protagoniste

Protagonista principale di Ammonite – Sopra un’onda del mare nei panni di Mary Anning è Kate Winslet, premio Oscar per The Reader. "Mary è stata una donna dall'incredibile stoicismo", ha sottolineato l'attrice. "Nata in povertà, ha vissuto in una società profondamente maschilista ed è stata messa da parte. I successi conseguiti nel campo della paleontologia le sono costati cari a livello personale. Testarda, non aveva studiato e aveva imparato dal padre a riconoscere i fossili. Era anche una donna molto gentile e compassionevole".

"Peccato che non ci siano molti scritti sul suo conto", ha proseguito l'attrice. "Ma una cosa è certa: avrebbe dato quel poco che aveva ai poveri, nonostante fosse lei stessa povera. Della sceneggiatura, ho apprezzato la forza, il coraggio e la vulnerabilità che Lee le ha donato. Mary non si sarebbe mai aspettata di innamorarsi di Charlotte, proveniente da un universo lontanissimo dal suo".

Charlotte ha il volto di Saoirse Ronan, premiata con un Golden Globe come migliore attrice per Lady Bird. "Ciò che rende Charlotte unica è la sua capacità di stare sempre un passo indietro per dare risalto a chi sta accanto a lei", ha precisato la Ronan. "Il suo talento consiste nel mettere gli altri su un piedistallo e permettere a tutti di ammirarne la grandezza. Ha un grande senso di umiltà ed è una persona molto buona. Seppur ferita e distrutta dalla vita, ha ancora la forza di amare e non si sottrae al sentimento quando le si presenta".

Il cast principale di Ammonite – Sopra un’onda del mare, il film su Sky, conta anche sugli attori Fiona Shaw (è Elizabeth Philpott, vecchia amica di Mary), Gemma Jones (è Molly, la madre di Mary), Alec Secareanu (è il dottor Lieberson), James McArdle (è Roderick Murchison, il marito di Charlotte).

