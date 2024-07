Amici per caso: La divertente commedia che ci invita ad accettare le diversità – Clip in anteprima

A mici per caso è il film di Max Nardari con protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi nei panni di un omofobo e di un gay che il caso porta a convivere insieme.

Arriva al cinema dal 25 luglio distribuito da Adler Entertainment Amici per caso, il nuovo film del regista Max Nardari. Scritto dallo stesso Nardari con Alba Calicchio e Daniele Malavolta, il film Amici per caso parte da una semplice domanda: può nascere un’amicizia tra un ragazzo omofobo e uno gay? Cosa possono imparare l’uno dall’altro?

Pietro e Omero, i due personaggi principali, si ritrovano per un fortuito caso del destino a essere coinquilini. E la difficile convivenza, fatta di stereotipi da debellare e di novità da custodire, li costringerà a fare i conti con le loro diversità e i loro difetti, avviando entrambi verso un inaspettato percorso di crescita.

Ricco il cast del film: ai protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi fanno compagnia gli attori Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Marina Suma, Giorgio Belli e Daniel McVicar.

Il poster del film Amici per caso.

La trama del film

Prodotto da Reset Production, il film Amici per caso racconta la storia di Omero (Filippo Tirabassi) e Pietro (Filippo Contri), le cui vite si incontrano per caso.

Pietro, ragazzo rozzo e sfegatato della Roma, si ritrova da un giorno all’altro messo alla porta dalla fidanzata Lolly (Beatrice Bruschi), stufa di essere in secondo piano rispetto al calcio e agli amici.

Omero, un ragazzo gay, serio e raffinato, viene lasciato dal compagno Andy (Rocco Fasano), che gli aveva chiesto di sposarlo, improvvisando un flashmob e mettendolo in difficoltà davanti a tutti.

Omero, ritrovandosi da solo in una casa troppo grande e troppo impegnativa economicamente è costretto a cercare un coinquilino. Pietro a sua volta è in cerca di una sistemazione e i due, per un divertente equivoco, si ritrovano ad abitare insieme.

La singolare convivenza procede bene fino al giorno in cui Omero si rende conto di convivere con un omofobo pieno di pregiudizi ed è a quel punto che rivela a Pietro di essere gay. Pietro va in crisi mettendo in discussione l’amicizia con Omero, ma quando scopre l'ex fidanzata Lolly tra le braccia di un altro, sarà proprio Omero ad offrirgli l’inaspettato aiuto per riconquistarla. Forse avere un amico gay ha dei risvolti positivi a cui Pietro non aveva mai pensato…

La clip in anteprima

The Wom vi presenta oggi una clip in anteprima del film Amici per caso, una commedia che, strappando sorrisi, aiuta a riflettere su quanto la diversità possa assumere forme diverse e su quanto di noi dobbiamo mettere in gioco per superare inutili barriere e ostacoli.

Nella clip in questione, Pietro e Omero si imbattono in un supermercato nel nuovo “fidanzato” di Lolly, impersonato da Giorgio Belli…