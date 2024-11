American Woman: La forza di una donna contro gli abusi nel film Rai Movie

R ai Movie trasmette il film American Woman, un dramma con Sienna Miller in cui si indagano la complessità dei rapporti familiari e gli abusi domestici che una donna è chiamata a interrompere.

Il 10 novembre Rai Movie propone il film American Woman. Diretto da Jake Scott e scritto da Brad Ingelsby, ha per protagonista l’attrice Sienna Miller nei panni di Deb Callahan, una donna la cui vita nella rurale Pennsylvania cambia per sempre quando la figlia adolescente scompare misteriosamente. Deb è allora costretta a crescere da sola il nipotino mentre si barcamena tra i problemi e le tribolazioni degli anni che verranno prima di scoprire la verità a lungo attesa su quanto è accaduto alla figlia.

Nel cast del film di Rai Movie American Woman, accanto a Sienna Miller, troviamo gli attori Christina Hendricks, Aaron Paul, Will Sasso, Sky Ferreira, Pat Healy, Alex Neustaedter, E. Roger Mitchell, Kentucker Audley, Aidan McGraw, Aidan Fiske, e Amy Madigan.

Una scomparsa lunga anni

American Woman, il film proposto da Rai Movie, racconta la storia di una madre single la cui esistenza cambia del tutto quando la figlia adolescente scompare nel nulla lasciandola da sola a crescere il nipote neonato.

Deb Callahan (Sienna Miller) vive una vita tumultuosa ad Aston, lavorando nel negozio di alimentari del quartiere e affrontando una serie di relazioni romantiche fallimentari mentre ha a che fare con l’esasperante madre Peggy (Amy Madigan) e la sorella Kath (Christina Hendricks). L’unica speranza per Deb è rappresentata dalla figlia Bridget (Sky Ferreira) e dal figlioletto di questa, Jesse.

Dopo una notte passata a fare da babysitter a Jesse per far sì che Bridget uscisse per un appuntamento, Deb si risveglia al mattino e scopre che la figlia non è ancora rientrata. All’inizio, Deb pensa che la colpa sia dell’ex fidanzato di Bridget e padre di suo nipote, Tyler (Alex Neustaedter), ma la sua preoccupazione pian piano si trasforma in panico quando realizza che la figlia è scomparsa nel nulla.

Nonostante le ricerche, di Bridget non c’è alcuna traccia. Le settimane passano senza alcuna notizia o indizio. Provando ad andare avanti, Deb inizia a prendere lezioni in un college locale mentre cresce il nipote. Disperata, sola e stanca di avere a che fare con la sua famiglia, cerca ulteriore conforto nelle sue relazioni sentimentali ma non finiscono mai bene.

Trascorrono anni dalla scomparsa di Bridget. Deb si diploma con successo al college e inizia a cercare lavoro. Sua sorella Kath le organizza un appuntamento con un nuovo ragazzo, Chris (Aaron Paul), che lavora con suo marito Teddy (Will Sasso). I due si innamorano e dopo solo sei settimane di conoscenza si sposano.

Cinque anni dopo, Deb e Chris si sono adattati alla loro routine di coppia sposata e crescono l’adolescente Jess. Deb è ora nel pieno della sua carriera come direttrice di una casa di cura assistita, ben lontana dall’instabilità del suo passato. La sua esistenza ruota intorno al lavoro, al marito, al nipote e alle bollette da pagare. Anche il rapporto con la madre e la sorella sembra migliorato. Proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, Deb scopre che Chris ha un’amante. Con il cuore spezzato ma ferma nella sua determinazione, lo caccia di casa.

Un giorno, poi, il detective incaricato della scomparsa di Bridget fa visita al lavoro a Deb, portando con sé novità…

Il poster originale del film American Woman.

La difficoltà dei legami

Prodotto da Ridley Scott, il film di Rai Movie American Woman racconta la capacità di una donna di cambiare e di perdonare nonché la sua resilienza e la sua forza nel destreggiarsi in relazioni stratificate e complesse. La storia si svolge nell’arco di undici anni, aspetto che il regista Jake Scott reputa fondamentale per capire il viaggio emotivo della sua protagonista.

“Undici anni non sono un’enorme quantità di tempo”, ha sottolineato. “Deb invecchia un po’ e forse si ammorbidisce, le spuntano le rughe e si porta appresso le cicatrici mentre il mondo intorno a lei rimane affidabile e familiare. Ma c’è una costante che l’accompagna, una domanda senza risposta: che fine ha fatto la figlia?”.

E mentre cerca di capire cosa sia successo a Bridget, il film American Woman esplora le complicate relazioni familiari che interessano Deb: il legame con la sorella, il rapporto con la madre e il matrimonio. “Molto di ciò che raccontiamo trova origine nell’esperienza personale e nel punto di vista di tutti noi, da quello dello sceneggiatore a quello dell’intero cast. Ognuno di noi ha portato qualcosa per raccontare i sentimenti in gioco e con quattro madri in scena, compresa la scomparsa Bridget, la maternità era sicuramente uno dei temi su cui indagare e discutere”, ha spiegato Scott.

Tuttavia, un altro aspetto che il film di Rai Movie American Woman indaga è quello relativo alle violenze domestiche e come liberarsene. “Quella di Deb è la storia di una donna chiamata a interrompere il ciclo di violenza che segna la sua vita. Il film affronta la questione degli abusi a molti livelli: dall’abuso di sé al tentato suicidio all’infedeltà. Eppure, nonostante le brutte esperienze, Deb trova la forza di affrontare la verità. Sono padre e ho fatto questo film con la prospettiva di un genitore”, ha concluso Scott. “Mi auguro che al pubblico arrivi la speranza e il messaggio per cui la verità può essere la forza per cambiare”.

