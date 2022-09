American Gigolo: Mistero, pericolo e desiderio nella nuova serie tv

L a serie tv American Gigolo continua le avventure del sex worker più famoso del cinema, cercando di capire cosa ne è stato dopo il suo arresto. Con Jon Bernthal al posto di Richard Gere.

American Gigolo, il celebre film che ha lanciato Richard Gere nel firmamento di Hollywood, è ora una serie tv in dieci puntate che in Italia vedremo su Paramount+. Chi pensa che la serie tv sia un reboot del thriller neo-noir di Paul Schrader (Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia 2022) si sbaglia.

La serie tv American Gigolo nasce per dare un seguito alle avventure di Julian Kaye. Nel film, Kaye si trasferiva a Los Angeles dove cominciava a lavorare come escort. Finiva però con l’essere il principale sospettato in un caso di omicidio. Ed è dall’omicidio e dalle sue conseguenze che riparte la serie tv, con Kaye tornato in libertà dopo 15 anni di ingiusta detenzione.

La trama della serie tv American Gigolo

Prodotta da Jerry Bruckheimer, la stessa mente dietro al film degli anni Ottanta, la serie tv American Gigolo ha per protagonista l’attore Jon Bernthal nei panni di Julian Kaye. Julian torna in libertà dopo aver scontato quindici anni in carcere per un crimine che non ha commesso.

Tornare in libertà per lui significa prima di tutto ritrovare l’amata Michelle (Gretchen Mol) e riallacciare le fila della loro complicata relazione. Ma Michelle non è l’unica con cui deve fare i conti. Lo aspettano anche la problematica madre, la gente che lo ha tradito e quel passato da escort che sembra non volerlo abbandonare.

Nel dare la caccia a chi lo ha tradito tanti anni prima, Julian trova l’aiuto di una detective d’alto livello, Sunday (Rosie O’Donnell). Ed è così che si ritroveranno entrambi coinvolti in un’enorme cospirazione.

“È incredibile come siano passati più di 40 anni dal film”, ha commentato Jerry Bruckheimer. “Finalmente, abbiamo la possibilità di capire cosa ne è stato di Julian: preparatevi a una storia piena di mistero, pericolo e desiderio”.

Il poster della serie tv American Gigolo.

Differenze tra film e serie tv

Ritornare con la serie tv American Gigolo sul personaggio di Julian Kaye ha permesso agli sceneggiatori di apportare anche delle modifiche alla struttura originaria del film e al percorso formativo dello stesso Julian. Se da un lato le nuove vicende mostrano cosa è accade al gigolo una volta messo piede fuori dal carcere, dall’altro lato scavano nel suo passato cercando di capire cosa lo abbia spinto a entrare nel mondo della prostituzione maschile. “Esplorare gli anni della sua giovinezza permette di capire sia tutta l’umanità di Julian sia perché è diventato un sex worker”, ha commentato l’attrice Rosie O’Donnell.

E proprio uno dei cambiamenti più evidenti che la serie tv apporta al film American Gigolo vede interessata proprio O’Donnell. L’attrice, sceneggiatrice e conduttrice tv interpreta il personaggio della detective Sunday, una donna che vuole scoprire chi c’è davvero dietro all’omicidio per cui Julian è stato incastrato e, soprattutto, per quale motivo abbia fatto ricadere su di lui la colpa. “Sunday è a fine carriera e cerca di rimediare agli errori di un caso che non si è mai del tutto lasciata alle spalle”, ha aggiunto O’Donnell.

Nel film di Schrader, Sunday era un uomo e aveva il volto dell’attore Héctor Elizondo. “Sunday è diventata anche la prima detective gay di Los Angeles”, ha evidenziato ancora l’attrice. “Quando ha cominciato come poliziotta, per le donne non era facile confrontarsi con il maschilismo imperante dell’ambiente lavorativo. Tuttavia, ce l’ha fatta e, oramai a fine carriera, si propone di fare del bene non sapendo a cosa andrà incontro”.

Il cast principale della serie tv American Gigolo è completato dagli attori Lizzie Brocheré (è Isabelle, l’erede di un giro di prostituzione), Gabriel LaBelle (è Johnny, la versione giovane di Julian), Leland Orser (è Richard Stratton, un imprenditore milionario) e Wayne Brady (è Lorenzo, il miglior amico e mentore di Julian).

