L o scandalo presidenziale, la storia vera e il libro sull'inchiesta: tutto quello che devi sapere sulla nuova serie American Crime Story: Impeachment.

Lo scandalo soprannominato Sexgate è al centro di American Crime Story: Impeachment. La terza stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy racconta infatti dello scandalo sessuale) che nel 1995 coinvolse Bill Clinton, allora Presidente degli Stati Uniti, e la sua giovane stagista Monica Lewinski.

La serie

American Crime Story: Impeachment è a tutti gli effetti la terza stagione della serie antologica, a sua volta modellata su un altro grande successo di Ryan Murphy, American Horror Story. In comune hanno la stessa struttura narrativa, infatti ogni stagione si presenta come un'autonoma narrazione.

American Crime Story affronta vicende legate a un noto caso giudiziario e di cronaca nera dal forte impatto mediatico nella storia moderna statunitense. Le prime due stagioni di ACS hanno sviluppato il caso O. J. Simpson e l'assassinio dello stilista Gianni Versace per mano di Andrew Cunanan. Entrambe hanno riscosso un ottimo successo sia da parte del pubblico che della critica, e sono state pluripremiate sia agli Emmy che ai Golden Globe.

Un'altra stagione, basata sulle conseguenze dell'uragano Katrina, era in fase di sviluppo. Nel febbraio 2019 la FX ha annunciato che l'idea era stata scartata e sostituita dallo scandalo del Sexgate. La quarta stagione, che dovrebbe essere dedicata ai fondatori del mitico Studio 54 Steve Rubell e Ian Schrager, è attualmente in fase di sviluppo.

Recentemente è stata annunciata una nuova serie di Ryan Murphy, intitolata American Love Story.

La terza stagione

Come per tutte le sue produzioni (ora anche per Netflix), Ryan Murphy ha seguito anche la scrittura della terza stagione. Questa volta si è fatto affiancare da Sarah Burgess, che ha scritto American Crime Story: Impeachment come adattamento del libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President di Jeffrey Toobin. Oltre al creatore Murphy e alla principale autrice Burgess, dietro lo sviluppo della miniserie c'è anche la protagonista stessa, Monica Lewinsk. Dopo una riluttanza iniziale, l'ex stagista ha accettato di partecipare al progetto. Ha collaborando alla stesura della storia e che quindi figura tra i produttori della stagione.

Quando e dove esce

Negli Stati Uniti il debutto di American Crime Story: Impeachment è avvenuto il 7 settembre sul canale via cavo FX, con un episodio a settimana (in totale sono dieci puntate). In Italia, la serie sarà trasmessa in onda sul canale Fox (di Sky) a partire dal 12 ottobre 2021.

La trama della nuova stagione

Come nelle precedenti stagioni, il titolo della serie racchiude la storia che racconta. Perciò, con American Crime Story: Impeachment viene subito chiarito il focus. Con il termine Impeachment, in inglese si intende un’inchiesta parlamentare che mette in discussione l’operato del governo e della sua rappresentanza.

La terza stagione rievoca gli eventi del Sexgate, lo scandalo politico-sessuale causato dalla relazione fra l’allora Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky durante il secondo mandato presidenziale dell'esponente del partito democratico. Dopo aver negato in un primo momento, Clinton (già indagato per presunti abusi verso la giornalista Paula Jones nel ’91) ritrattò. Il procedimento giudiziario a suo carico è al centro della serie. Lo scandalo denominato Sexgate dalla stampa cominciò a partire dalle rivelazioni della stagista a Linda Trapp, segretaria nell'ufficio del consigliere della Casa Bianca.

Il cast

Protagonista della serie è Beanie Feldstein nel ruolo di Monica Lewinsky. Classe 1993, l’attrice ha alle spalle una discreta gavetta tra cinema e tv, per esempio in titoli come Lady Bird e What We Do in The Shadows. La svolta è avvenuta nel 2019, con il ruolo di Molly Davdosn nel film La rivincita delle sfigate, che le è valso una candidatura al Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale. Sul fronte televisivo, American Crime Story: Impeachment è il suo primo ruolo importante.

Tra gli altri interpreti principali, ci sono Clive Owen (The Knick) nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e Sarah Paulson (attrice particolarmente cara a Ryan Murphy e protagonista della serie Netflix Ratched del 2020) in quello della segretaria nell'ufficio del consigliere della Casa Bianca Linda Tripp.

Il resto del cast si completa con Edie Falco (Hillary Clinton), Annaleigh Ashford (Paula Jones, prima accusatrice del Presidente), Margo Martindale (l’agente letteraria Lucianne Goldberg che suggerì a Linda Tripp di registrare Monica Lewinsky), Cobie Smulders (la giornalista conservatrice Ann Coulter).

No alle scene esplicite

Nonostante affronti il famoso scandalo sessuale, la serie American Crime Story: Impeachment non presenterà immagini esplicite. Tra il presidente Clinton e la stagista Lewinsky, si vedrà al massimo un bacio. Gli elementi più espliciti della relazione vengono semplicemente rivelati durante le telefonate della Lewinsky con l’ex dipendente della Casa Bianca Linda Tripp.

A decidere questo taglio più allusivo è stata la sceneggiatrice Sarah Burgess, che ha deciso di non insistere nei dettagli sessuali già arcinoti al pubblico. L’autrice ha raccontato a The Wrap di aver scelto di «metterci nei panni di Monica attraverso Beanie [Feldstein, ndr], questa persona estremamente giovane che si presenta a Washington con tutta la sua vita davanti» preferendo puntare l’attenzione su «chi fosse l’essere umano intorno alla vicenda, quali fossero i sentimenti riguardo a questo e alla sua relazione con Bill».