Prime Video a marzo 2022

Cosa vedere su Amazon Prime Video a marzo?

Star Trek: Pikard (seconda stagione) - dal 4 marzo

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

The Boys Presents: Diabolical - Novità - dal 4 marzo

The Boys Presents: Diabolical è una serie antologica animata in otto episodi ambientata nell’universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys. Gli episodi - in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione - riveleranno storie inedite ambientate nell’universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell’intrattenimento di oggi.

Upload (seconda stagione) - dall'11 marzo

Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova a un bivio nella sua vita dell’aldilà. Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo “angelo” del servizio clienti.

Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i “Ludds”.

MotoGP Unlimited - Novità - dal 14 marzo

Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, MotoGP™ Unlimited racconterà sia le storie delle future promesse di questo sport, sia quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Per la prima volta, uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che avvicinerà gli spettatori alle sfide affrontate dai piloti e dai loro team durante la stagione, sia dentro che fuori dal circuito, scoprendo anche quali sono i requisiti necessari per partecipare a una delle competizioni più prestigiose del mondo delle due ruote.

I film di Prime Video a marzo 2022

Lucy and Desi - dal 4 marzo

Lucy and Desi è il documentario d’esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler che esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d’America. Lucille Ball e Desi Arnaz hanno rischiato tutto per stare insieme. Il loro amore reciproco ha portato alla creazione dello spettacolo più influente della storia della televisione, I Love Lucy.

Desi - rifugiatosi in America da Cuba - dopo che la sua famiglia ha perso tutto durante la rivoluzione cubana del 1933 è diventato prima il frontman di una band, poi un attore e infine un brillante produttore e pioniere tecnico.

Lucille è nata dal nulla e, con un'etica del lavoro senza eguali, ha costruito una carriera come modella, corista e infine come attrice. Ha trovato la sua vocazione nella commedia, iniziando dalla radio.

Quando finalmente a Lucille è stata concessa l'opportunità di avere il suo programma televisivo, ha insistito affinché il suo coniuge nella vita reale, Desi, fosse scelto nel ruolo di suo marito.

Acque profonde - dal 18 marzo

Vic e Melinda Van Allen sono un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Man mano che le provocazioni e i giochi psicologici che i due infliggono l’un l’altra aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire. Con Ben Affleck e Ana de Armas.

Master - dal 18 marzo

Tre donne si sforzano di trovare il loro posto in un'università d'élite del nord-est America, vecchia quanto il luogo che la ospita. Quando attacchi razzisti anonimi prendono di mira una matricola nera - che afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola - ognuna di loro cercherà di capire dove si trova la vera minaccia.