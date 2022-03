Cosa vedere su Prime Video: Le novità di aprile 2022

P rime Video ad aprile 2022 è all'insegna dell'italianità con il film Laura Pausini - Piacere di conoscerti e la serie Bang Bang Baby. Ma quali sono le maggiori novità? Quali i titoli più interessanti? Cosa vedere su Prime Video ad aprile? Qui, tutte le novità.

Dopo aver visto Disney+, Netflix e Sky, è ora il turno di concentrarci su Prime Video. Scegliere tra le novità di aprile 2022 è difficile per la vastità del catalogo. Chi ama i prodotti Prime Video può godersi la proposta che più si avvicina ai propri gusti, anche se tutti i titoli sembrano imperdibili. Cosa vedere su Prime Video ad aprile?

le serie di amazon prime video di aprile 2022

Wolf Like Me - Novità - dal 1° aprile

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue). Entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep. Con sorpresa di Gary, Mary riesce a calmare Emma come lui non è mai riuscito.

Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi. Ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno. Dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo.

La scuola dei misteri: Las cumbres - Seconda stagione - dal 1° aprile

Gli scontri avvenuti dopo la morte di Elías hanno fatto infuriare il direttore, che ora impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nell’istituto. Dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow’s Nest, sia responsabile dei crimini. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che meno ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo.

Faranno in tempo a salvarlo? Chi c’è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, qual è il fine di tutti quegli esperimenti? Inoltre, Inés scoprirà qualcosa di scioccante sul suo passato e su quello di León. Sarà in grado di mettere insieme alcuni pezzi che non sono in linea con ciò che le è stato detto e inizierà a farsi più domande sul suo passato. Chi è veramente? Che cosa la unisce a León? Qual è la connessione tra loro e Diego Mendoza?

Condor - Stagione 1 e 2 - dall'11 aprile

Joe Turner è sempre stato in conflitto con il suo lavoro nella CIA. Ma quando a causa di qualcosa che lui ha scoperto vengono uccisi tutti i suoi colleghi, lasciando Joe come unico sopravvissuto e costringendolo a fuggire, le riserve che ha sempre nutrito si trasformano in veri e propri dilemmi morali. Sotto la pressione della vita o della morte, Joe sarà costretto a ridefinire chi è e di cosa è capace, in modo da scoprire chi c'è dietro questa enorme cospirazione per fermarlo in tempo prima che raggiunga l'obiettivo che minaccia la vita di milioni di persone. Basato sul romanzo "Six Days of the Condor" di James Grady e sulla sceneggiatura di Three Days of the Condor di Lorenzo Semple Jr. e David Rayfie, la serie è composta da due stagioni di 10 episodi della durata di un’ora ciascuno.

Outer Range - Novità - dal 15 aprile

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch, legato alla sua terra alla sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante con sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali, Outer Range analizza il nostro modo di confrontarci con l'ignoto.

All’inizio della serie troviamo gli Abbott alle prese con la scomparsa della nuora Rebecca. La situazione della famiglia viene ancor più esasperata quando i Tillerson (i volgari proprietari del ranch vicino, animati solo dalla voglia di fare soldi) cercano di accaparrarsi i loro terreni. Una morte prematura innesca nella comunità una serie di eventi carichi di tensione; problemi apparentemente tipici di una piccola cittadina, legati alla terra, esplodono quando nel pascolo occidentale degli Abbott compare una misteriosa, oscura voragine. Emergono scoperte sempre più folli, mentre Royal lotta per proteggere la sua famiglia; attraverso il suo sguardo cominciamo a scoprire come il passato nasconda segreti e presagi di inquietanti misteri.

Bang Bang Baby - Novità - dal 28 aprile

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6), Giuseppe Bonito (ep. 9-10), con la supervisione artistica di Michele Alhaique, scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.

Undone - Stagione 2 - dal 29 aprile

Dagli acclamati creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) arriva Undone, una serie d’animazione dramedy ed eclettica con episodi di mezz’ora che esplora la natura elastica della realtà attraverso gli occhi del suo personaggio principale, Alma (Rosa Salazar), una ragazza di 28 anni che vive a San Antonio in Texas con sua madre Camila (Constance Marie) e sua sorella Becca (Angelique Cabral). Dopo un incidente quasi fatale, Alma instaura una nuova relazione con il tempo. Sviluppa questa nuova abilità per poter scoprire la verità sulla morte di suo padre Jacob (Bob Odenkirk).

Nella seconda stagione, Alma si rende conto dell’esistenza di misteri profondi nel passato della sua famiglia. Tuttavia, nessuno in famiglia è interessato a scavare con lei nelle scomode verità fino a che non riesce a convincere sua sorella Becca ad aiutarla. Durante la loro ricerca le sorelle scoprono una rete complessa di ricordi e motivazioni che le hanno rese le persone di oggi. Si accorgeranno che curando il trauma della loro famiglia tutte le loro vite possono migliorare.

I film di Prime Video ad aprile 2022

Laura Pausini - Piacere di conoscerti - dal 07 aprile

Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che saranno svelati al pubblico. Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, ripercorrendo dall’infanzia tutte le tappe di una straordinaria carriera e la quotidianità, immaginando cosa sarebbe successo se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

La cena delle spie - dall'08 aprile

Quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti ha divulgato informazioni che sono costate la vita a più di 100 persone, l’agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) viene incaricato di scovare la talpa tra i suoi vecchi colleghi nella sede di Vienna dell’agenzia. La sua indagine lo porta dall’Austria all’Inghilterra fino alla California, dove si ricongiunge con la sua ex-collega ed ex-amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). La coppia è costretta a confondere il confine tra professione e passione in questa storia avvincente di spionaggio mondiale, ambiguità morale e tradimento mortale. Diretto dall’acclamato regista danese Janus Metz e scritto da Olen Steinhauer, nel cast del film si annoverano anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce.

Sicario: Ultimo incarico - dal 22 aprile

Uno sconosciuto solitario, sicuro di sè, dai nervi d'acciaio, deve rintracciare e uccidere un sicario ribelle per ripagare un debito in sospeso. Ma l'unica informazione che gli è stata data è l'ora e il luogo in cui trovare la sua preda: le 17:00 in una tavola calda in una città squallida. Nessun nome, nessuna descrizione, niente. Quando l'assassino arriva ci sono diversi possibili bersagli, incluso lo sceriffo della contea. Mettendo in pericolo la sua vita, l'assassino si imbarca in una caccia all'uomo per trovare il sicario e portare a termine la sua missione. Ma il pericolo aumenta quando gli incontri erotici con una donna del posto minacciano di distoglierlo dal suo compito.

Diretto da Nick Stagliano, il film ha per protagonisti Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins.

I Love America - dal 29 aprile

Il pubblico di Prime Video è invitato a unirsi all’avventura di Lisa (Sophie Marceau), una donna single che decide di dare un’altra chance all’amore trasferendo la sua vita da Parigi a Los Angeles. I suoi figli hanno ormai da tempo lasciato il nido e la sua famosa – ma assente – madre è da poco venuta a mancare, così Lisa ha bisogno di un cambiamento radicale. Lì ritrova il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani) che ha trovato fortuna in America, grazie al suo iconico drag queen bar, sebbene anche lui fatichi a trovare il principe azzurro.

Luka si impegnerà per aiutare Lisa a ricominciare da capo dandole una mano a creare un profilo su un sito di incontri. Da una serie di appuntamenti imbarazzanti all’incontro a sorpresa con John (Colin Woodell), Lisa capirà così che il viaggio verso l’amore è prima di tutto quello che deve fare verso se stessa, nonché quello verso il perdono nei confronti del suo primo amore: sua madre.