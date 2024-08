Amanti: La complessa relazione a tre del film Cielo

I l film Cielo Amanti intreccia abilmente un dramma intimo e personale con una riflessione più ampia sulle dinamiche sociali contemporanee, offrendo un ritratto complesso e sfaccettato dei suoi protagonisti e dei loro conflitti interiori.

Cielo propone la sera del 23 agosto il film Amanti. Diretto da Nicole Garcia, il film Cielo Amanti si sviluppa attorno alla storia di Lisa e Simon, due giovani legati da un amore intenso che ha radici nella loro adolescenza. La loro vita si dipana in un contesto urbano e notturno, tipico della loro età e della loro generazione. Tuttavia, il loro destino prende una svolta drammatica quando una serata che sembrava ordinaria si trasforma in un incubo. Simon, dopo un incidente che potrebbe condurlo in prigione, decide di fuggire, lasciando Lisa in un'angosciosa attesa che durerà tre anni.

Durante questo periodo, Lisa non riceve notizie di Simon e, in cerca di stabilità, finisce per sposare Léo, un uomo ricco e potente. La storia prende una piega inaspettata quando, durante una vacanza nell'Oceano Indiano, i destini di Lisa e Simon si incrociano nuovamente. L’incontro riaccende vecchi sentimenti e apre ferite mai rimarginate, mettendo in discussione tutte le certezze e le scelte che Lisa aveva fatto fino a quel momento.

I personaggi principali

Lisa, interpretata da Stacy Martin, è il personaggio centrale del film Cielo Amanti, la cui evoluzione rispecchia le complessità dell'animo umano. Descritta da Nicole Garcia come una figura ambivalente, Lisa è inizialmente legata a Simon da una profonda dipendenza emotiva. Quando Simon la abbandona, la sua delusione è talmente forte da condurla in uno stato di prostrante disperazione. L'arrivo di Léo nella sua vita segna una svolta: l'amore di Léo e la sua ricchezza la "riparano", permettendole di adattarsi a un nuovo mondo di lusso e comfort. Tuttavia, l'apparente successo della sua trasformazione viene messo in crisi dal ritorno di Simon, costringendo Lisa a confrontarsi con i suoi veri desideri e la sua identità.

Simon, con il volto di Pierre Niney, è un personaggio intriso di tragicità. Come sottolinea la regista: "Simon è un personaggio tragico. E questo mi turba ancora, perché non lo sapevo quando lo scrivevo". La sua fuga non è solo fisica, ma rappresenta una disperata ricerca di redenzione che però si rivela fallimentare. Quando ritrova Lisa, è evidente che il divario tra loro si è ampliato, sia socialmente sia emotivamente. Simon si trova a dover affrontare non solo la sua colpa, ma anche l'umiliazione derivante dalla sua condizione di subalternità rispetto a Léo.

Léo, impersonato da Benoît Magimel, è un uomo d'affari potente, taciturno, ma capace di un amore profondo e incondizionato. La sua figura, apparentemente dominante e violenta, nasconde una fragilità e una dolcezza che lo rendono un personaggio complesso e umano. Léo ama Lisa con una devozione che persiste anche quando intuisce il tradimento e il complotto a suo danno.

Amore e colpa

Il film Cielo Amanti si articola su diversi temi fondamentali, tra cui l'amore, il potere, la colpa e la disparità sociale. Come afferma Nicole Garcia, " I miei film sono spesso costruiti sulla presenza di un passato in cui si aggirano minacce, una paura che il film può ingigantire". Questa presenza del passato è una costante che perseguita i personaggi, soprattutto Simon, il cui senso di colpa è una condanna perpetua.

Il tema della fuga del tempo e della memoria è un altro elemento chiave della storia. La struttura in tre atti riflette questa divisione temporale, esplorando non solo i sentimenti presenti dei personaggi, ma anche il modo in cui questi si radicano nella loro memoria, in un gioco continuo di ellissi e risvegli emotivi.

L'incontro/scontro tra diversi mondi sociali è altrettanto centrale. Lisa, proveniente da un contesto modesto, attraversa un profondo cambiamento sociale attraverso il matrimonio con Léo, ma il ritorno di Simon la costringe a confrontarsi con le sue origini e con il significato profondo del suo cambiamento. In questo senso, il film riflette sull'influenza corrosiva del denaro e del potere, come già esplorato da Garcia in opere precedenti.

Infine, il film Cielo Amanti esplora il concetto di destino e la tragica inevitabilità di certe situazioni. Il lungometraggio si apre con una scena che simboleggia il destino tragico dei protagonisti, con i corpi di Lisa e Simon che emergono da un drappo nero, quasi a suggerire che il loro amore sia segnato da un destino oscuro e ineluttabile.

