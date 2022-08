L a saga più hot di Netflix arriva a conclusione con il film Altri 365 giorni. Vediamone insieme il trailer e aspettiamoci di tutto.

Altri 365 giorni è il terzo film che Netflix dedica alla saga di Laura e Massimo. Se state ancora cercando di riprendervi dal finale di 365 giorni – Adesso, preparatevi all’epilogo della loro storia che arriverà il prossimo 19 agosto.

Che ne sarà dell’amore tra i due protagonisti iniziato con il rapimento di Laura (Anna Maria Sieklucka) e continuato tra amplessi hot, tradimenti e ripicche sentimentali? Laura e Massimo (Michele Morrone) si sono sposati all’inizio del secondo capitolo. Tuttavia, la felicità è presto minacciata. Sospettando che Massimo la tradisca con l’ex fidanzata Anna, Laura ha iniziato una turbolenta relazione con Nacho (Simone Susinna), un giardiniere che si rivela essere l’erede della famiglia mafiosa rivale. L’ultima volta che abbiamo visto Laura e Massimo, non è stato divertente. Una sparatoria ha fatto pensare al peggio: Laura è stata forse uccisa?

Ovviamente, no. Anche se ancora poco sappiamo del suo destino. La trama del film Altri 365 giorni diffusa da Netflix è infatti criptica: “Con la loro relazione in crisi, Laura e Massimo cercano di superare i problemi di fiducia all'interno della coppia, mentre un ostinato Nacho fa di tutto per separarli”. Aspettiamoci quindi nuovi colpi di scena. Intanto, godiamoci il primo trailer in italiano e le prime immagini.

Il trailer di Altri 365 giorni

Altri 365 giorni: Le prime foto 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT