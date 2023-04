Alice, Darling: Vittima di un amore tossico – In anteprima esclusiva il trailer italiano del film

A lice, Darling è il film con Anna Kendrick che ci invita a riflettere con lucidità su un tema sempre più caldo: la manipolazione psicologica all’interno di una relazione amorosa. Distribuito da Notorious Pictures, ve ne mostriamo in anteprima esclusiva il trailer italiano.

Arriva in sala il prossimo 4 maggio, distribuito da Notorious Pictures, il film Alice, Darling. Diretto da Mary Nighy, il film racconta la storia di una giovane donna, interpretata da Anna Kendrick, che, intrappolata in una relazione tossica e violenta, riscopre la sua forza di volontà durante una vacanza al lago con le sue due migliori amiche. Tuttavia, la sua ritrovata voglia di libertà dovrà presto fare i conti con la voglia di vendetta del fidanzato, che metterà a dura prova il suo coraggio e la sua resistenza.

Scritto da Alanna Francis e presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, il film Alice, Darling ben cattura l’apprensione e il terrore che perseguitano le vittime di abusi domestici. La regia Nighy pone, infatti, particolare attenzione ai piccoli dettagli che fungono da segnali di avvertimento e, complice l’ottima interpretazione di Kendrick, crea un’atmosfera tesa che restituisce un ritratto unico della manipolazione psicologica e dello sforzo di una trentenne per superarla.

Il poster italiano del film Alice, Darling.

La trama del film Alice, Darling

Alice, la protagonista del film Alice, Darling impersonata da Anna Kendrick, è una trentenne ansiosa e nessuno è sicuro del perché lo sia. Quando viene invitata a una breve vacanza al lago per festeggiare il compleanno di un’amica, Alice si sente in dovere di mentire al suo fidanzato, l’affascinante Simon (Charlie Carrick), dicendogli che si assenterà per un viaggio di lavoro molto importante.

Le sue due migliori amiche, Tess e Sophie (Kaniehtiio Horn e Wummi Mosaku), vogliono tanto che Alice approfitti della pausa dalla routine per divertirsi ma lei sembra totalmente assente. Con Simon che continua a tempestarla di messaggi, ben presto è chiaro come in realtà Alice sia strettamente monitorata dal fidanzato e di come il telefono non sia altro che un mezzo che permette all’uomo di continuare a perpetrare nei suoi confronti continui abusi psicologici.

Una volta capito cosa sta accadendo, le amiche provano a convincere Alice di quanto tossica sia la relazione che vive. Ma a nulla sembrano servire le loro parole: Alice, sebbene sia cosciente di essere infelice, dubita persino di se stessa e di ogni cosa che fa, incapace com’è di distaccarsi dal giogo della manipolazione messo in atto da Simon.

Con il passare del fine settimana, a essere in bilico non sarà solo il legame di amicizia tra le tre donne ma anche la stessa salvezza di Alice, in balia del perverso gioco psicologico di Simon che proverà ad allontanarla ancora una volta da coloro che le sono più vicine.

“Alice, Darling, il mio film, parla di coercizione, manipolazione e controllo”, ha dichiarato la regista Mary Nighy. “E lo fa attraverso una storia piena di sfumature, una storia di resilienza ed emancipazione femminile”. Ed è proprio grazie all’attenzione sul legame di solidarietà femminile che Alice, Darling si differenzia da altri film in cui la questione dell’abuso viene affrontata in maniera morbosa e sensazionalistica.

“La sceneggiatura mi ha catturata sin dalla prima riga. Da regista, ero attratta dal mondo interiore della protagonista e da ciò che sta attraversando, una sensazione spesso difficile da descrivere per chi come lei vive la stessa situazione. A prima vista, Alice sembra una donna affermata sia nel privato sia nel lavoro, con un ragazzo che la ama e delle buone amiche al suo fianco. Pian piano, però, emergono le fratture di ciò che le sta accadendo e di quel meccanismo autodistruttivo che ha messo in atto. L’abuso psicologico, ricordiamolo, non ha i segni dell’abuso fisico ma è altrettanto nocivo e pericoloso”.

