Alex Cross: Le indagini del detective più amato d’America al centro della serie Prime Video

D ai bestseller di James Patterson alla serie tv: Aldis Hodge è Alex Cross, il detective-psicologo che deve fermare un sadico killer a Washington DC, mentre affronta i demoni del proprio passato e lotta per salvare la sua famiglia.

Nell'articolo:

Prime Video propone dal 14 novembre la serie tv Alex Cross. Creata da Ben Watkins, la serie tv Prime Video Alex Cross segue le vicende di Alex Cross, interpretato da Aldis Hodge, decorato detective della omicidi di Washington e psicologo forense che si trova ad affrontare un sadico serial killer che sta disseminando la città di cadaveri.

Mentre Alex e il suo partner, John Sampson (Isaiah Mustafa), si mettono sulle tracce dell’assassino, appare una misteriosa minaccia dal passato di Cross, che punta a vanificare tutti i suoi sforzi di tenere insieme la propria famiglia in lutto, la sua carriera e la sua vita.

Protagonista di oltre 30 bestseller di James Patterson, il celebre detective Alex Cross è già stato interpretato in tre film da Morgan Freeman e Tyler Perry. Ora, tocca ad Aldis Hodge fallo rivivere nella serie tv in otto episodi di Prime Video, Alex Cross. "Sapevo chi fosse Alex Cross, e avevo visto alcuni dei film precedenti con Morgan Freeman anni fa", ha raccontato Hodge, "ma il copione della serie preventava una scrittura così brillante che me ne sono innamorato".

Tra vita privata e indagini

All'inizio della serie tv Prime Video Alex Cross troviamo Cross alle prese con il lutto per la moglie Maria, assassinata, e impegnato a mantenere un equilibrio per il bene dei suoi due figli. La sua famiglia, inclusa la nonna Nana Mama (Juanita Jennings) e il suo partner in polizia e migliore amico da 30 anni, John Sampson (Isaiah Mustafa), è profondamente preoccupati per lui. Tuttavia, invece di cercare aiuto, Cross si butta a capofitto nelle indagini su un omicidio.

La vittima, attivista per i diritti civili, presenta prove che lasciano pensare a un suicidio, ma Cross sospetta che dietro possa nascondersi ben altro ed è determinato a scoprire la verità. Presto, appare evidente a tutti che un sadico serial killer è in circolazione e che Cross deve affrontare anche una minaccia misteriosa del suo passato, che mette in pericolo i suoi figli. “C'è una bellissima vulnerabilità in Cross”, ha affermato Hodge. “Quando è al lavoro, lo vediamo in modalità poliziotto. Ma riusciamo anche a vedere un altro lato di lui quando, a casa, è semplicemente un padre”.

Mentre Cross e Sampson indagano, si ritrovano a contatto con ogni aspetto della società di Washington DC, e sembra che l’assassino si nasconda in bella vista. Riusciranno a risolvere il caso prima che un'altra vittima venga colpita?

La serie tv Prime Video Alex Cross, che vede anche Ryan Eggold di New Amsterdam nel cast, ha offerto a Hodge, appassionato di thriller, l'opportunità perfetta per esplorare il brillante cervello del suo personaggio. "Sono un fan del true crime e un grande appassionato di psicologia", ha sottolineato. "All'inizio delle riprese, abbiamo avuto delle consulenze con veri detective a DC. Mi piace comprendere i diversi schemi del comportamento umano".

Il poster della serie tv Prime Video Alex Cross.

Identikit di Alex Cross

Alex Cross è un personaggio immaginario creato dallo scrittore statunitense James Patterson, protagonista di una fortunata serie di romanzi thriller e polizieschi. Psicologo e detective di grande talento, Cross inizia la sua carriera presso la polizia di Washington D.C. e successivamente collabora come consulente per l’FBI. La sua profonda conoscenza della psicologia criminale e la capacità di profilare i criminali più complessi lo rendono un esperto nella caccia ai serial killer e agli psicopatici.

Alex Cross è un uomo determinato, intelligente e incredibilmente empatico, qualità che spesso rappresentano la chiave per risolvere i casi più difficili. È anche un uomo profondamente legato alla famiglia: vive con i suoi figli e l’anziana nonna, Nana Mama, una figura essenziale nella sua educazione e un punto fermo nella sua vita. L’equilibrio tra la vita privata e la carriera lo rende un personaggio tridimensionale, diviso tra l’impegno nel proteggere i suoi cari e il suo lavoro, che spesso lo espone a pericoli terribili e situazioni che mettono a dura prova la sua capacità di mantenere distaccati il lavoro e i sentimenti.

La serie di libri Alex Cross conta oramai oltre trenta romanzi, ognuno dedicato a un caso complesso che Cross deve risolvere. Le sue indagini affrontano una vasta gamma di crimini, dai più brutali omicidi seriali ai casi di alto profilo che coinvolgono criminali spietati ed esperti nel manipolare le loro vittime e la polizia. Tale combinazione di azione e tensione psicologica ha reso la serie popolare in tutto il mondo.

Alex Cross ha avuto anche trasposizioni cinematografiche di grande successo, nelle quali è stato interpretato da attori come Morgan Freeman (ne Il collezionista e Nella morsa del ragno) e Tyler Perry (nel film Alex Cross - La memoria del killer). Ogni attore ha saputo dare una sfumatura diversa al personaggio, cercando di trasmettere la sua complessità e il suo costante conflitto interiore tra giustizia e protezione della famiglia.

Il tema della serie di romanzi ruota attorno alla psicologia dei criminali e alla brutalità dei loro crimini, ma affronta anche i sacrifici e i conflitti che Cross vive come padre e investigatore. La giustizia, il senso morale e il prezzo della dedizione alla lotta contro il crimine sono temi centrali che emergono man mano che il personaggio si confronta con situazioni estreme, mettendo spesso in discussione le proprie convinzioni. Grazie alla capacità di Patterson di intrecciare suspense, introspezione e azione, Alex Cross è diventato uno dei personaggi più iconici del thriller moderno, conquistando il pubblico con la sua umanità e il suo instancabile impegno contro il male.

