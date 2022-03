Alessandro Cattelan, una semplice domanda: il primo docu-show italiano di Netflix

A lessandro Cattelan è il protagonista del primo docu-show italiano di Netflix. Nelle sei puntate disponibili dal 18 marzo, Alessandro Cattelan: Una semplice domanda incontra compagni di viaggio unici per rispondere al quesito dei quesiti: “Come si fa a essere felici?”.

Dal 18 marzo, in 190 paesi nel mondo, grazie a Netflix arriva il docu-show Alessandro Cattelan: Una semplice domanda. Primo esperimento italiano del genere prodotto da Fremantle, ha per protagonista e autore Alessandro Cattelan, prossimo alla conduzione dell’Eurovision Contest Song con Laura Pausini e Mika.

Ma qual è stato lo spunto del docu-show e come saranno articolate le sei puntate previste?

La genesi del docu-show

L’idea di Alessandro Cattelan: Una semplice domanda, dal 18 marzo su Netflix, nasce in una sera d’estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?”.

La domanda, all’apparenza semplice, ha però messo in crisi il conduttore, spiazzandolo. “Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo una semplice domanda?”, si è chiesto a sua volta Cattelan, ex volto di X-Factor Italia.

Ed è proprio la ricerca di risposte che ha portato Cattelan a viaggiare, in Italia e all’estero confrontandosi e condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Con loro sei, Alessandro Cattelan ha dato vita a un racconto per Netflix sugli elementi che caratterizzano la felicità per ognuno di noi, spinto dal desiderio di scoprire di più su che ruolo giochino l’amore, la famiglia, la ricchezza, il dolore e la fede. Lo ha fatto uscendo dallo studio televisivo, con una costruzione originale, sperimentando così esperienze uniche e incontri straordinari. Tutto questo è Alessandro Cattelan: Una semplice domanda.

I sei episodi

Sono sei gli episodi che compongono il docu-show Netflix Alessandro Cattelan: Una semplice domanda. Scopriamo come sono articolate le puntate, chi sono gli ospiti e quali sono i temi discussi da Alessandro Cattelan davanti ai 222 potenziali spettatori di Netflix.

EPISODIO 1- Come si fa ad essere felici? - Con Roberto Baggio

Alessandro inizia la sua ricerca con la leggenda del calcio Roberto Baggio, che tra le altre cose è buddhista praticante e crea e colleziona oggetti piuttosto insoliti.

EPISODIO 2 - Credere ci rende felici? – Con Paolo Sorrentino

Alessandro mette alla prova ciò in cui crede con il regista Paolo Sorrentino. Se dovesse fare bungee jumping vedrebbe la vita passargli davanti?

EPISODIO 3 - C’è felicità nel dolore? Con Gianluca Vialli

Alessandro gioca a golf con Gianluca Vialli, una gloria mondiale del calcio che ha dovuto riconsiderare la propria vita in seguito alla scoperta della malattia.

EPISODIO 4 - L’amore rende felici? - Con Geppi Cucciari, Eva Cantarella, Danika & Steve (pornoattori)

Ale e Geppi Cucciari partecipano a un campeggio prematrimoniale con coppie fidanzate per capire qualcosa di più sull'amore. Poi Ale incontra le star del porno Danika e Steve.

EPISODIO 5 - Cos’altro posso desiderare per essere felice? - Con Francesco Mandelli

Alessandro e Francesco Mandelli trascorrono la notte in un enorme supermercato per scoprire come ci si sente ad avere tutto ciò che si desidera a disposizione.

EPISODIO 6 - Si può imparare ad essere felici? - Con Elio, Mo Gawdat (imprenditore e scrittore egiziano, ex chief business officer di Google X e autore di Solve for Happy)

Dopo una lezione dell'esperto di felicità Mo Gawdat, Alessandro riesce ad assaporarne un piccolo secondo in una situazione sorprendente.

