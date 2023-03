Ai confini del mondo: In un film su Sky la vera storia di James Brooke

P artire come avventuriero dall’Inghilterra per diventare Marajah nel Borneo: la vera storia di James Brooke è al centro del film Sky Ai confini del mondo.

Sky propone il 26 marzo il film in prima visione assoluta Ai confini del mondo: La vera storia di James Brooke. Diretto da Michael Haussman a partire da una sceneggiatura di Rob Allyn, racconta di come l’avventuriero inglese Sir James Brooke abbia combattuto contro pirati, schiavisti e cacciatori di testi per governare un regno più grande della stessa Inghilterra nella giungla del Borneo a metà Ottocento.

Interpretato da Jonathan Rhys Meyers, Josie Ho e Dominic Monaghan, il film Sky Ai confini del mondo: La vera storia di James Brooke fa dunque luce, seppur in maniera romanzata, su come Brooke nel 1839, partito per esplorare il Borneo, sia diventato Marajah di Sarawak.

La trama del film

Ai confini del mondo: La vera storia di James Brooke, il film proposto da Sky, ci porta nel 1839 quando il governo inglese affida all’ufficiale Sir James Brooke il compito di porre fine agli attacchi pirati che infestano la costa malese. Una volta giunto a destinazione, dopo un attacco pirata, Brooke si allea con i principali rivali per impossessarsi di un forte ribelle.

Per salvare i prigionieri dalla decapitazione, finisce con l’accettare di essere incoronato Marajah. Chiede allora alla Marina militare britannica aiuto per combattere i nemici ma nessuno interviene in suo soccorso: il suo regno deve diventare una colonia della Regina Vittoria e non rimanere uno stato indipendente.

Dopo che i pirati di Makota assaltano la capitale, lasciando James mezzo morto. Ed è allora che nell’avventuriero nasce la consapevolezza che per salvare il suo popolo deve definitivamente dire addio alle sue origini inglese e abbracciare la vita nella giungla, nella sua bellezza e spietatezza.

Chi era James Brooke

La vicenda del film Sky Ai confini del mondo: La vera storia di James Brooke viene ricordata spesso come quella che ha ispirato titoli cult come Apocalypse Now e L’uomo che volle farsi re. Ma non solo: il personaggio di Brook è anche apparso nei romanzi di George McDonald Fraser e persino nel Sandokan di Emilio Salgari, oltre ad aver ispirato Joseph Conrad per il suo Lord Jim. Su di lui, si era anche provato a fare un film con protagonista Errol Flynn negli anni Trenta ma il progetto non decollò mai.

Ma chi era James Brooke?

Sir James Brooke è stato un personaggio molto interessante della storia dell'Asia. Era un avventuriero britannico che si recò in Borneo nel 1838, in cerca di avventure e opportunità.

Quando arrivò a Sarawak, Brooke trovò un regno in difficoltà, oppresso da feudi interni e da potenze straniere che cercavano di sfruttare le risorse della regione. Brooke, uomo descritto come molto coraggioso e deciso, decise di aiutare il popolo di Sarawak a liberarsi dall'oppressione e dalla povertà.

Grazie alla sua intelligenza politica e alle sue abilità diplomatiche, Brooke riuscì a guadagnarsi la fiducia dei capi locali e dei cittadini di Sarawak, che lo elessero loro leader. Nel 1841, Brooke divenne il primo Rajah bianco di Sarawak, un titolo che mantenne fino alla sua morte nel 1868.

Durante il suo governo, Brooke riuscì a modernizzare e sviluppare la regione, introdurre importanti riforme sociali ed economiche, e a proteggere il popolo di Sarawak dalle aggressioni di potenze straniere. Il suo governo fu molto popolare tra i cittadini locali, che lo amavano per la sua onestà, la sua lealtà e il suo spirito avventuroso. La sua leadership trasformò Sarawak in un paese moderno e progredito, e la sua eredità è ancora oggi molto presente nella cultura e nella società della regione.

Un film riflessivo

Il regista Haussman e lo sceneggiatore Allyn hanno optato per una chiave riflessiva nel realizzare il film Sky Ai confini del mondo: La vera storia di James Brooke e affrontare temi come la colonizzazione, l’inclusione e l’uguaglianza. Chi si aspetta un film di avventure epiche, rimarrà quindi colpito dal trattamento introspettivo riservato a Brooke, alle prese con aspetti molto drammatici e privati.

Il senso di colpa e il rimpianto sono influenzati dalla vita che Brooke, impersonato da Rhys Meyers, si è lasciato alle spalle in Gran Bretagna e dai conflitti che deve affrontare nei Mari del Sud, una terra popolata da gente proveniente da diverse parti del mondo.

