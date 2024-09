Agatha All Along: La serie tv che riporta in scena la strega più acclamata della Marvel

K athryn Hahn riprende i panni della strega lanciata da WandaVision nella nuova serie tv Marvel Agatha All Along, riportando il suo sarcasmo mentre affronta un viaggio per riprendere i suoi poteri.

Agatha All Along è il titolo della nuova serie tv targata Disney+ che ci riporta nell’universo Marvel. Disponibile in piattaforma dal 19 settembre, la serie tv Agatha All Along è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell'acclamata serie Marvel Studios WandaVision, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli. La showrunner Jac Schaeffer, che è stata la forza creativa di WandaVision, dirige l'episodio pilota.

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza poteri dopo che un misterioso goth la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada...



Oltre a Kathryn Hahn, la serie tv Agatha All Along è interpretata da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza.

Il ritorno di una strega

Dopo essere risultata un personaggio amatissimo in WandaVision del 2021, la stregona dispettosa Agatha Harkness, interpretata da Kathryn Hahn, torna al centro di una sua serie su Disney+, Agatha All Along, con grande sorpresa e gioia della stessa Hahn. "Non avevo minimamente idea che questa strega centenaria, che nessuno conosceva a parte i fan della Marvel, avrebbe avuto una serie tutta sua", ha spiegato Hahn. "Sono rimasta sbalordita. Sapevo che Agatha aveva un seguito, ma non avevo idea di quanto fossero entusiasti le persone per lei”.

Alla fine di WandaVision, Agatha è stata privata dei suoi poteri e intrappolata a Westview, New Jersey, da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). In Agatha All Along, viene finalmente liberata da un goth, noto come Teen (Joe Locke), che vuole che lei lo accompagni sulla leggendaria Strada delle Streghe. Lì, a chi supera una serie di prove soprannaturali viene promesso di ricevere ciò che gli manca. Agatha, disperata di riottenere i suoi poteri, accetta e mette insieme una disordinata congrega per aiutarli nel loro viaggio.

“Stavo cercando di immaginare quali potessero essere gli scenari peggiori per lei”, ha detto la sceneggiatrice e produttrice esecutiva Jac Schaeffer. "Molto presto, ho pensato che l’incubo assoluto di Agatha sarebbe stato quello di dover radunare una comunità di altre streghe per un obiettivo comune. Non è affatto una persona che lavora in squadra”.

Il poster della serie tv Agatha All Along.

UNA STREGA SPIRITOSAMENTE SACCENTE

Il cast della serie tv Agatha All Along include anche Patti LuPone nel ruolo di Lilia Calderu, un membro della congrega con capacità di divinazione in declino, e Aubrey Plaza come Rio Vidal, una strega con una storia complicata con Agatha. Sebbene l'atmosfera generale di Agatha All Along sarà diversa da WandaVision, Schaeffer ha assicurato i fan, che desideravano vedere di più la Hahn nei panni della strega sarcastica, che non rimarranno delusi.

"Quando ci chiedono quale sarà il tono dello show, ci piace dire che è in puro stile Kathryn Hahn", ha rivelato Schaeffer. "Lei porta tutto: sa fare la commedia, sa fare spettacolo, sa cantare. Ma sa anche fare completamente il dramma, la tragedia e il realismo. Con lei abbiamo tutti i colori dell’arcobaleno".

