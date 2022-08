A rriva su Prime Video il film After Ever Happy, il quarto capitolo della storia d’amore tra Tessa e Hardin, nata dalla penna di Anna Todd. Trionferà il lieto fine?

After Ever Happy è il quarto film della saga After, in arrivo su Prime Video ai primi di settembre. Sapremo finalmente che ne sarà dell’amore tra Tessa e Hardin, un amore che non è mai stato facile. Come nel romanzo di Anna Todd da cui è tratto, After - Amore infinito, After Ever Happy continua da dove si era interrotto After 3.

Mentre Hardin rimane a Londra dopo il matrimonio di sua madre e sprofonda nella sua stessa oscurità, Tessa torna a Seattle. Diversa dalla ragazza che era quando aveva cominciato il college, Tessa sa che è l’unica che potrebbe salvare l’amato Hardin ma deve anche capire cosa vuole per se stessa e il suo futuro.

La trama del film After Ever Happy

In After Ever Happy, film proposto da Prime Video in esclusiva, si sono da poco celebrate le nozze della madre di Hardin. Il ragazzo ha deciso di rimanere a Londra per confrontarsi con il suo passato e cercare di riallacciare le fila della sua esistenza. Tessa ha invece voluto far ritorno a Seattle, dove ben presto una tragedia la porta a prendere decisioni difficili che cambieranno per sempre la sua vita.

Hardin vorrebbe aiutare Tessa ma è così impegnato a combattere i propri problemi che finisce per allontanarsi ulteriormente da lei. Le rivelazioni su suo padre lo hanno scosso in maniera più che forte e Tessa non è sicura di poterlo salvare senza sacrificare se stessa. La giovane donna fa allora affidamento su amici come Landon e si rende pian piano conto che deve lottare principalmente per il suo bene.

E così, dopo aver ricevuto alcune notizie sulle sue condizioni di salute, Tessa pensa di ricominciare tutto da capo andando a New York. Ma è proprio allora che Hardin ritorna al suo cospetto, confessandole quanto lei significhi per lui. Tuttavia, potrebbe già essere tardi per un futuro insieme: Tessa non è più la ragazza dolce e semplice che era quando Hardin l’ha conosciuta. È ora una giovane donna determinata che sa cosa è meglio per lei e cosa ha bisogno. Nonostante la loro passione sia ancora innegabilmente vive, varrà la pena per salvare un amore che sembra essere giunto alla fine?

Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford in After Ever Happy.

Strade separate

Diretto da Castille Landon, After Ever Happy come il precedente film della saga approda su Prime Video dopo aver saltato l’uscita in sala. Ritrova come protagonisti gli amati Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, felici di riprendere due personaggi a loro oramai familiari come quelli di Tessa e Hardin.

“Quando interpreti determinati ruoli per un lungo periodo di tempo, non puoi far altro che sentirti a tuo agio”, ha commentato Langford. “Oramai sul set abbiamo raggiunto un’intesa così forte che prima di girare non abbiamo nemmeno bisogno di confrontarci: sappiamo come muoverci”, le ha fatto eco Tiffin.

In After Ever Happy, Hardin è scosso dalla grande rivelazione che ha avuto in After 3. “Al matrimonio della madre Trish, Hardin ha scoperto che Christian Vance è suo padre. Ciò non fa che accrescere la sua rabbia e i suoi problemi di dipendenza. Per Hardin, tutto è dapprima semplice, poi più difficile e infine imprevedibile”, ha sottolineato ancora il giovane attore.

Dal canto suo, Tessa ha invece smesso di essere un’adolescente. È ora una giovane donna che ha gli occhi ben aperti sulla vita e sul suo legame con Hardin. È stata costretta a maturare e la sua visione delle cose è notevolmente cambiata. Non può più dipendere dagli sbalzi di umore di Hardin e ciò porta entrambi a fare un passo coraggioso: allontanarsi per scoprire se sono destinati veramente a stare insieme.

“Tessa e Hardin sanno che devono vivere le loro vite l’una senza l’altro per essere davvero le persone che vogliono essere”, ha evidenziato la regista Castille Landon. “A differenza degli altri film, in After Ever Happy [a settembre su Prime Video, ndr], non trascorrono più tutto il tempo insieme. E ciò ha permesso agli attori di portare nuova linfa ed energia a entrambi i personaggi, approfondendone la sfera interiore e psicologica”.

Con Hardin a Londra, Tessa decide di seguire Landon (Chance Perdomo) e di cominciare una nuova vita a New York. Il trasferimento rappresenta per entrambi un passo avanti e permette loro di ritrovare Nora (Kiara Madeira) e Robert (Carter Jenkins). “Landon si stacca finalmente dalla strada che i suoi genitori avevano scelto per lui”, ha aggiunto la regista. “Può inseguire le sue passioni. Si sposta per gli Stati Uniti e comincia a essere realmente indipendente”.

