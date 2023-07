A rriverà solo a ottobre su Prime Video il film After 5, imprevisto ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di Anna Todd. TheWom.it vi racconta le più importanti novità, a partire dalla presenza di Benjamin Mascolo nel cast.

After 5, il nuovo film della saga di After, presenta il capitolo finale della tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin nata dalla penna della scrittrice Anna Todd. In uscita negli Stati Uniti il prossimo 13 settembre, i 94 minuti del film After 5 arriveranno in Italia il 3 ottobre su Prime Video grazie a Leone Film Group che ne detiene i diritti per il nostro Paese.

Diretto da Castille Landon, After 5 ci presenta i due volti più amati della saga, gli attori Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford, ma accanto a loro nel film troveremo anche Mimi Keene, Benjamin Mascolo, Louise Lombard e Stephen Moyer. La storia riparte da dove l’avevamo lasciata in After 4: con il futuro con Tessa ancora incerto, Hardin viaggia in Portogallo per far pace con il suo passato e ritrovare se stesso prima di potersi impegnare definitivamente con la ragazza che ama.

La trama del film

After 5, il quinto e ultimo film della saga diventata un fenomeno di costume mondiale, si apre con Tessa e Hardin che vivono vite separate dopo che il ragazzo ha pubblicato il suo libro rivelatore all’insaputa dell’amata. Da solo in Inghilterra, Hardin si rifugia nell’alcol e in altre dannose abitudini. A peggiorar la situazione interviene un altro fattore: Hardin soffre del cosiddetto blocco dello scrittore e si ritroverebbe a dover restituire i soldi ricevuti come anticipo per il suo nuovo libro se non finisce presto un nuovo manoscritto.

Senza volersi arrendere ai suoi demoni, Hardin inizia però a rendersi conto che l’unico modo per andare avanti e avere qualche possibilità di riconquistare Tessa è correggere gli errori del passato. Decide così di recarsi in Portogallo per far visita Natalie (Mimi Keene), una donna che una volta ha trattato orribilmente. Ed è trascorrendo del tempo con lei e realizzando come sia andata avanti che Hardin è finalmente in grado di perdonare se stesso e immaginare un futuro radioso con la ragazza che ama.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, Landon (Chance Perdomo) e Nora (Kiana Madeira) si preparano per il loro imminente matrimonio, al quale saranno presenti Tessa e Hardin… Potranno finalmente i due, dopo aver attraversato mille vicende, perdonarsi e pianificare insieme la vita che verrà?

Cambiare se stessi per amare

Nei primi quattro film della saga After, i fan hanno seguito gli alti e bassi della relazione tra Hardin e Tessa. Ora, nel film After 5, potranno invece conoscere da vicino la complessa vita interiore di Hardin e capire come ha bisogno di cambiare prima di essere pronto a impegnarsi del tutto con un’altra persona.

“Ha così tanti traumi legati al passato e confusione nella sua testa da non poter mostrare la versione migliore di sé agli altri se prima non guarisce se stesso”, ha commentato l’attore Hero Fiennes Tiffin, che per il ruolo di Hardin ha ricevuto diversi riconoscimenti in giro per il mondo.

Riprendendo il racconto da dove si era interrotto, ritroviamo Hardin da solo in Inghilterra. Sono passati mesi da quando Tessa ha deciso di troncare ogni rapporto con lui a causa del libro in cui Hardin descriveva in dettaglio la loro relazione. Rimasto solo, il giovane ha ricominciato a bere e cosa molto più grave fa fatica a scrivere un secondo libro. Gli errori del passato continuano a tormentarlo e per porre fine al suo dolore parte alla volta del Portogallo per scusarsi con Natalie.

“Hardin è consapevole del fatto che debba delle grandi scuse a Natalie”, ha continuato Tiffin. “Chiedere scusa è una parte importante del percorso di crescita: è un’assunzione di responsabilità e ci vuole molto per ammettere di aver commesso un errore”.

Hero Fiennes Tiffin nel film After 5.

Nuovi ingressi e vecchi ritorni

Quello di Natalie, interpretato da Mimi Keene, non è il solo personaggio nuovo di cui faremo la conoscenza nel film After 5. Mentre trascorre del tempo in Portogallo, Hardin ne conosce anche gli amici e va in spiaggia. Ed è qui che rimane colpito da un personaggio cupo e solitario, vestito di nero dalla testa ai piedi. Si tratta di Sebastian, un amico di Natalie che non è entusiasta dell’improvvisa apparizione di Hardin. A interpretarlo è il “nostro” Benjamin Mascolo. “Sebastian ha una certa somiglianza con Hardin per via dei tatuaggi e dell’aria da cattivo ragazzo ma non farebbe mai ciò che ha fatto lui”, ha commentato Mascolo.

Tra i volti più noti agli appassionati della saga, nel film After 5 ritroviamo Stephen Moyer (Christian) e Louise Lombard (Trish), pronti a offrire a Hardin alcuni consigli da genitori. “Il bello è che loro si sentono davvero i miei genitori: li adoro”, ha sottolineato Tiffin. “Dopo quello che è successo nel film precedente, la dinamica tra Hardin e i suoi genitori è inevitabilmente cambiata”.

E Tessa? Sebbene Tessa non sia al centro del film After 5, i fan di lunga data dovrebbero apprezzare la trasformazione di Hardin, così importante e a lungo attesa. “Hardin è diventato molto dipendente da Tessa ma deve capire che per guarire non ha bisogno di nessun altro che di se stesso. Non può impegnarsi in una relazione se non conosce al 100% il suo io interiore: ecco perché deve esplorarlo”.

La verità che si cela dietro la “scomparsa” di Tessa è da ricercare in un fattore concreto. Il film After 5 non era infatti nelle previsioni dei realizzatori. Tuttavia, durante il montaggio di After 4, si sono accorti che rimanevano alcune domande senza risposta su Hardin e che occorreva fornire quello che è a tutti gli effetti l’ultimo pezzo mancante del puzzle. “Molto probabilmente questa è l’ultima volta che interpreto Hardin”, ha concluso l’attore. “Ma After avrà sempre un posto speciale del mio cuore”.

