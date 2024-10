Adorazione: La serie tv Netflix che svela i segreti oscuri di una generazione perduta

P resentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Adorazione approda su Netflix il 20 novembre. Un mistero adolescenziale travolgente tra amori, segreti e desideri inconfessabili: la scomparsa di Elena cambierà per sempre la vita di un gruppo di ragazzi nell’estate più intensa di sempre.

Adorazione è la serie tv che approderà su Netflix dal 20 novembre dopo essere stata presentata in anteprima nella sezione Alice nella Città durante la Festa del Cinema di Roma. Prodotta da Picomedia e composta da sei episodi diretti da Stefano Mordini, la serie tv Adorazione è uno young adult che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agro pontino, scompare.

Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Liberamente tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo, la serie tv Netflix Adorazione è sceneggiata da Donatella Diamanti (Head Writer), Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria, Francesca Tozzi. Nutrito il cast: Noemi Magagnini, Alice Lupparelli, Beatrice Puccilli, Penelope Raggi, Luigi Bruno, Giulio Brizzi, Tommaso Donadoni, Federico Russo, Alessia Cosmo, Federica Bonocore, Barbara Chichiarelli, Claudia Potenza, Max Mazzotta, Biagio Forestieri, Michele Rosiello. Con Mario Sgueglia, Nicol Castagna, Ilenia Pastorelli e con Noemi.

Il romanzo di Alice Urciolo

Adorazione, il romanzo su cui si basa la serie tv Netflix, è stato pubblicato nel 2020, catturando l’attenzione per la sua capacità di raccontare il mondo adolescenziale in modo profondo e autentico. Alice Urciolo si concentra su un gruppo di adolescenti che vivono in una piccola comunità dell'Agro Pontino, e la trama ruota attorno alla scomparsa di una ragazza di 16 anni, Elena, la cui assenza sconvolge profondamente il fragile equilibrio del gruppo.

Attraverso gli occhi dei suoi amici e conoscenti, si dipanano una serie di racconti e segreti che rivelano dinamiche complesse tra i personaggi, ognuno dei quali ha un rapporto unico con Elena. La sparizione diventa, dunque, un'occasione per esplorare i desideri, le paure e le contraddizioni che caratterizzano l'adolescenza, trasformando l’estate in un momento cruciale di crescita personale e collettiva.

Adorazione esplora temi come il desiderio di fuga, la ribellione, l'identità sessuale, l'amicizia e le dinamiche di potere tra i giovani, mettendo in luce le complesse emozioni che caratterizzano questa fase della vita. La scomparsa di Elena diventa il catalizzatore per una serie di rivelazioni che portano i personaggi a confrontarsi con i propri segreti e sentimenti, trasformando l'estate che doveva essere spensierata in un periodo cruciale di crescita e presa di coscienza.

Elena rappresenta per molti il simbolo di una libertà ambita, che però non è mai pienamente realizzabile. Il titolo Adorazione si riferisce ai sentimenti ambigui e spesso intensi che i personaggi provano, non solo verso Elena, ma anche tra di loro. L'amore adolescenziale è spesso visto come una forza travolgente, capace di distorcere la realtà. Il romanzo, poi, non si tira indietro nell'affrontare questioni come la scoperta della sessualità, le relazioni disfunzionali e la ricerca di un’identità personale in un contesto sociale oppressivo.

L'ambientazione in una piccola comunità di provincia risulta, inoltre, essere centrale nella narrazione. La percezione di essere "bloccati" in una realtà limitata è un tema dominante, con la provincia che diventa simbolo di mancanza di prospettive per i giovani protagonisti.

Il poster della serie tv Netflix Adorazione.

Le prime immagini

TheWom.it vi presenta oggi in anteprima le prime foto di scena della serie tv Netflix Adorazione, destinata a diventare uno dei titoli cult dell’anno per il ritratto vivido che fornisce dell’adolescenza contemporanea.

