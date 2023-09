Adagio: Sollima porta a Venezia il film che conclude la sua trilogia criminale romana

C on un cast d’eccezione, Adagio è il nuovo film di Stefano Sollima che, in anteprima mondiale al Festival di Venezia, chiude la trilogia che il regista ha dedicato al racconto di Roma criminale.

Stefano Sollima, uno dei nostri registi più internazionali, presenta in concorso al Festival di Venezia il film Adagio. Tornato a girare a Roma, con Adagio Sollima porta a Venezia un film con cast d’eccezione in cui i spiccano i nomi degli attori Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giallini, Francesco Di Leva e Lorenzo Adorni, accanto a quello del giovane protagonista, Gianmarco Franchini.

“Ero impaziente ed entusiasta di tornare finalmente a raccontare la mia città dopo tutti questi anni. Roma è cambiata e anche io. Adagio è una storia crepuscolare di vendetta e redenzione, giusta per essere l’ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana”, ha dichiarato Sollima a proposito del film presentato in anteprima mondiale a Venezia 80.

Prossimamente nelle sale grazie a Vision Distribution, Adagio è prodotto da Lorenzio Mieli per The Apartment, Stefano Sollima per AlterEgo e dalla stessa Vision. “Sono molto felice di aver prodotto questo film con Stefano Sollima. Ho sempre ammirato come riesca a entrare con il cinema nelle oscure profondità delle realtà criminali e sociali del nostro Paese (e non solo). E quando mi ha proposto questo ultimo atto della sua trilogia su Roma, l’ho trovato non solo un film bellissimo, ma anche, ora più che mai, importante e necessario”, ha commentato Mieli.

La prima foto di scena di Adagio.

La nuova generazione contro la Roma criminale

Adagio, il film in concorso a Venezia 80, racconta la storia di Manuel. Sedicenne, Manuel cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare. Si ritrova così inseguito dai ricattatori che si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone. Manuel capisce di essere invischiato in qualcosa che è più grande di lui e sarà costretto a chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.

Dopo le esperienze all’estero, finalmente sono tornato a raccontare la mia città. L’ho osservata con occhi diversi percorrendo le sue strade con un altro passo. Un adagio”, ha commentato Stefano Sollima per la prima volta al Festival di Venezia. “Questo è il racconto del declino inesorabile, struggente, di tre vecchie leggende della Roma criminale alla ricerca di una redenzione impossibile in un mondo ancora più cinico, caotico e feroce di quello che avevano governato negli anni d’oro. Un mondo che schiaccia relazioni familiari, amichevoli e fraterne senza lasciare altri legami tra gli uomini al di fuori del denaro. Una città governata dal caos, dalla corruzione, dal cinismo e asfissiata dal caldo torrido, devastata dagli incendi e dal buio dei blackout... Ma c’è uno spiraglio di luce. La nuova generazione”.

Gli altri due film diretti dal regista che completano la “trilogia romana” sono A.C.A.B. – All Cops Are Bastards e Suburra (che ha dato vita all’omonima serie tv).

Il regista Stefano Sollima.