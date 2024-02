Su Netflix, un film catastrofico lancia importanti messaggi d’amore anche per l’ambiente

A rriva su Netflix Abisso, il più grande film catastrofico mai prodotto in Svezia. Al centro, una giovane donna che deve far fronte a due uomini molto diversi ma anche a una catastrofe ambientale annunciata.

Netflix propone dal 16 febbraio il film Abisso. Diretto da Richard Holm e interpretato dall’attrice Tuva Notovny, è un inquietante thriller in cui la protagonista Frigga, mentre la città svedese di Kiruna sprofonda, è combattuta tra la sua famiglia e il lavoro come responsabile della sicurezza nella più grande miniera sotterranea del mondo. Di produzione svedese, il film Netflix Abisso è definito come il più grande esempio di cinema catastrofico del paese.

La trama del film

Che qualcosa accadrà molto presto a Kiruna lo sanno tutti: occorre semplicemente capire quando. È questa la premessa del film Netflix Abisso, che racconta la storia di una famiglia che si trova a far fronte all’impensabile quando la tanto temuta catastrofe diventa improvvisamente realtà.

Al centro degli eventi c’è Frigga (Tuva Novotny) che, oltre al rischioso lavoro di capo della sicurezza nella miniera di Kiirunavaara, cerca di bilanciare la sua vita privata, divisa tra il nuovo amore Dabir (Kardo Razzazi) e un ex che non vuole lasciarla andare (Peter Franzén). Tuttavia, quando il terreno sotto ai loro piedi inizia a tremare non lasciando presagire nulla di buono, per tutti comincia una dura lotta alla sopravvivenza per non essere trascinati nelle profondità dell’abisso.

“Ho diretto parecchie scene d’azione durante la mia vita ma il poter fare un passo in avanti con una vera e propria grande opera catastrofica è stato fantastico”, ha commentato Richard Holm, regista del film Netflix Abisso. “Ma nessuna grande scena d’azione sarebbe coinvolgente se non ci fossero personaggio con cui identificarsi. Per tale ragione, è stato particolarmente divertente lavorare sulla storia privata di Frigga. Il tema della catastrofe, inoltre, porta con sé una grande dose di verità: intere città rischiano di sprofondare perché il terreno intorno a loro si spacca a causa delle miniere sotterranee. Da narratore di storie, non posso non chiedermi cosa accadrebbe se ciò si verificasse”.

Il poster originale del film Netflix Abisso.

Azione ed emozione

Il film Netflix Abisso è stato girato sia a Kiruna sia a Tempere, in Finlandia, dove sono state realizzate molte delle sequenze che coinvolgono la miniera. “Kiruna è un luogo importante per la storia che volevamo raccontare”, ha specificato il produttore Joakim Hansson. “Ecco perché per noi è stato importante girare sul posto. Tuttavia, per realizzare il film e massimizzare sia la narrazione sia la qualità, abbiamo deciso di girare in tre diversi paesi europei (Svezia, Finlandia e isole Canarie). E per farlo è stato necessario che tutti quanti si avesse voglia di investire in un film di genere, cosa che storicamente in Svezia è molto rara”.

“Un film catastrofico pieno di azione è ciò che sognavo da quattro anni, un desiderio che ora prende vita grazie a una trama avvincente che punta sulle emozioni, un cast moderno e una sceneggiatura il più plausibile e spaventosa al tempo stesso, in grado di creare grandi aspettative”, ha proseguito Hansson. “Volevo che al pubblico arrivasse un gran bel film d’azione, qualcosa per cui a qualsiasi latitudine è sempre forte la domanda”.

“Dopo aver visto una versione ancora non completa del film, ho voluto scrivere una canzone che riflettesse sia i potenti paesaggi della storia sua le emozioni in gioco”, ha aggiunto Molly Hammar, la cui voce accompagna la colonna sonora. “Ed è così che è nata Deep Down, canzone che parla di cercare di salvare qualcosa anche se forse è troppo tardi per farlo”.

