Abandoned: Emma Roberts e la depressione post-partum nell’horror di Italia 2

U na casa infestata, una madre in crisi e segreti oscuri: Abandoned - La fattoria maledetta trascina in un incubo che mescola maternità e follia, rivelandosi molto di più di un semplice horror.

La sera del 17 ottobre Italia 2 propone in prima visione il film Abandoned - La fattoria maledetta, un thriller psicologico del 2022 che, pur sfruttando elementi tipici del genere horror, punta principalmente sull'esplorazione delle dinamiche emotive della maternità e della depressione post-partum. Diretto da Spencer Squire e interpretato da Emma Roberts, John Gallagher Jr. e Michael Shannon, il film di Italia 2 Abandoned - La fattoria maledetta si distingue per l'approfondimento psicologico della protagonista e per l'atmosfera inquietante che permea l'intera storia.

La trama segue la storia di Sara (Emma Roberts), una giovane madre che si trasferisce insieme al marito Alex (John Gallagher Jr.) e al loro neonato, Liam, in una vecchia fattoria isolata nella campagna. La casa, venduta a un prezzo sorprendentemente basso, nasconde un passato oscuro: 40 anni prima, vi si è verificato un omicidio-suicidio. Nonostante le inquietanti rivelazioni sulla casa, Sara decide di trasferirsi, sperando che la quiete della vita rurale possa aiutarla a superare la depressione post-partum di cui soffre.

Tuttavia, ben presto Sara comincia a percepire strani fenomeni: oggetti che si muovono da soli, risate di bambini, visioni spettrali. La sua salute mentale si deteriora rapidamente, e il confine tra realtà e fantasia si fa sempre più sottile. La giovane madre si trova così ad affrontare non solo i fantasmi della casa, ma anche quelli della propria mente. Nel frattempo, Alex è assente per la maggior parte del tempo, occupato con il suo lavoro di veterinario, lasciando Sara a combattere da sola con le sue paure e i sinistri eventi che si susseguono.

I personaggi principali

Nel film di Italia 2 Abandoned - La fattoria maledetta, i personaggi principali sono profondamente segnati dalle loro esperienze e dalle dinamiche emotive che li legano. Sara, interpretata da Emma Roberts, è il fulcro emotivo del film. È una giovane madre che lotta con la depressione post-partum e si sente alienata dal suo ruolo materno. La sua incapacità di connettersi emotivamente con il figlio Liam alimenta il suo senso di inadeguatezza e la sua fragilità mentale. Roberts riesce a incarnare la vulnerabilità di Sara, portando sullo schermo una donna divisa tra il desiderio di essere una buona madre e l’incapacità di far fronte ai propri demoni interiori.

Alex, interpretato da John Gallagher Jr., è il marito di Sara. Veterinario di professione, è una figura rassicurante ma spesso distante. Mentre cerca di sostenere Sara, la sua dedizione al lavoro lo tiene lontano dalla casa e lo rende incapace di comprendere appieno il deterioramento mentale della moglie. Alex rappresenta il tipico marito che, pur essendo premuroso, rimane impotente di fronte alla crisi emotiva della moglie.

Renner, interpretato da Michael Shannon, è il vicino di casa enigmatico e inquietante che entra nella storia con un ruolo ambiguo. Shannon, con la sua consueta intensità, interpreta un uomo tormentato dal passato, legato alla tragedia che ha segnato la casa in cui ora vivono Sara e Alex. Il suo personaggio, pur essendo marginale nella trama, aggiunge una dimensione di mistero e tensione, diventando uno degli elementi più inquietanti del film.

Alienazione e inadeguatezza

Il film di Italia 2 Abandoned - La fattoria maledetta esplora in profondità il tema della maternità, concentrandosi sulle difficoltà psicologiche e emotive che Sara affronta nel suo ruolo di madre. Il film mette in evidenza il senso di alienazione e di inadeguatezza che molte donne possono provare dopo il parto, soprattutto quando si aspettano un legame immediato con il proprio bambino che, nel caso di Sara, non arriva. La sua depressione post-partum non è solo un elemento narrativo, ma un motore centrale della storia, che influenza le sue percezioni e la sua progressiva discesa nella psicosi.

Un altro tema importante è la difficoltà di distinguere tra realtà e immaginazione. La casa infestata diventa una metafora della mente instabile di Sara. Mentre gli eventi soprannaturali si intensificano, la linea tra il paranormale e la malattia mentale si confonde, lasciando lo spettatore a chiedersi se ciò che Sara vive sia reale o una proiezione delle sue paure e del suo stato mentale fragile. Il film affronta il tema della psicosi in modo sottile, utilizzando la casa come un riflesso delle paure più profonde di Sara.

I temi si intrecciano perfettamente per creare una narrazione che va oltre il classico film horror. Abandoned - La fattoria maledetta utilizza il paranormale per esplorare le complessità della mente umana, offrendo un racconto profondo e toccante che parla delle sfide emotive e psicologiche della maternità e della fragilità dell’equilibrio mentale.

