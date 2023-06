AAA Genero cercasi: Il rimpianto per non aver avuto un figlio ma tre figlie

S u Rai 1 va in onda la commedia AAA Genero cercasi, un film francese che riflette sulla continua insoddisfazione del maschio contemporaneo in grado di guardare sempre a ciò che gli manca e non a ciò che ha. Lo fa attraverso un’insolita figura paterna, eccessiva e maschilista, che avrebbe voluto a tutti i costi un figlio per sentirsi meno solo in una famiglia di donne.

Rai 1 trasmette sabato 17 giugno in prima serata il film AAA Genero cercasi, una divertente commedia francese firmata da François Desagnat. Con protagonisti gli attori Kad Merad (appena visto in Un marito sospetto), Pauline Étienne, Julie Gayet, François Deblock e Zabou Breitman, racconta la storia di Stéphane e Suzanne (Merad e Gayet), genitori di tre giovani donne.

Il quadro familiare non potrebbe essere migliore se non fosse che Stéphane ha sempre sofferto del non aver avuto un figlio maschio. Per colmare tale frustrazione, si attacca in maniera quasi morbosa ai fidanzati delle sue figlie finendo quasi per innamorarsene più delle sue ragazze stesse. Tuttavia, quando Alexia (Étienne), la figlia più piccola, decide di lasciare Thomas (Guillaume Labbe), magnifico giocatore di rugby e nuovo idolo di suo padre, per un giovane medico (Deblock) che il genitore invece non sopporta, Stéphane farà di tutto per rimettere la situazione in ordine.

Il desiderio (maschilista) di un figlio maschio

Il punto di partenza del film di Rai 1 AAA Genero cercasi è abbastanza interessante e molto più comune di quanto si pensi: un padre cerca nei fidanzati delle figlie quel figlio maschio che non ha mai avuto con cui poter parlare di automobili, sport e argomenti pressoché maschili. Il “povero” Stéphane è circondato quasi esclusivamente di donne, sia a casa sia al lavoro (è un ginecologo), e si sente per ovvie ragioni in minoranza.

Come da sempre in minoranza al cinema è la figura del suocero, poco raccontata rispetto a quella del suo corrispettivo femminile (memorabile resterà sempre Jane Fonda in Quel mostro di suocera con Jennifer Lopez). In un’insolita inversione di ruoli, che capovolge gli schemi classici, il film presenta una madre che detiene le chiavi per il perfetto funzionamento dell’ingranaggio familiare e un padre che, invadente e goffo, rischia di essere più eccessivo e sbadato che mai.

E in tale dinamica di capovolgimenti familiari è interessante come la sceneggiatura assegni proprio ai personaggi femminili un ruolo di primo piano. Finalmente, verrebbe da dire, vediamo in scena una madre che non cucina e non è che non è iperprotettiva e delle figlie che hanno una propria opinione da far valere al di là del maschilismo e della misoginia del padre. Dopotutto, quella di Stéphane non è altro che un esempio dell’insoddisfazione cronica del maschio occidentale contemporaneo, che non è in grado di godersi a pieno la felicità che deriva da ciò che ha trastullandosi nel rimpianto di ciò che invece non ha avuto.

Una famiglia disfunzionale

Curiosamente, la sceneggiatura del film di Rai 1 AAA Genero cercasi, a opera dello stesso regista Desagnat con Jerome L’Hotsky e Thomas Ruat, era in un primo momento destinata a una produzione statunitense con protagonista l’attore Tyler Perry e ambientata sullo sfondo della cultura afroamericana. “Ho rimesso mano a diversi elementi cercando di “francesizzare” la storia”, ha sottolineato François Desagnat. “Ma non potevo non raccontare la storia di un uomo infelice solo perché non ha un figlio maschio con cui condividere le sue frustrazioni o passioni. In qualche modo, capisco il protagonista: io stesso ho due figlie… dovevo aiutarlo a prendere coscienza dell’assurdità dei suoi stati d’animo!”.

“Rispetto all’originale, ho arricchito il personaggio della figlia Alexia”, ha proseguito il regista. “Ho voluto trasformarla in una giovane donna che ha personalità, che cerca di affermare la propria indipendenza e che si oppone alle nevrosi di un padre che, comunque, adora. E che come lui mette in atto comportamenti paradossali e incongrui. Del loro rapporto padre-figlia mi interessava mostrare sia gli antagonismi sia i punti di contatto”.

“Non che lo giustifichi ma in qualche modo comprendo Stéphane”, ha commentato l’attore Kad Merad, protagonista del film di Rai 1 AAA Genero cercasi. “Non ho ancora figlie che hanno la stessa età delle sue ma immagino quante ansie possano esserci. Curiosamente, nella mia vita privata ho vissuto una situazione quasi speculare con mio padre, che desiderava avere una figlia dopo essere diventato genitore di tre maschi!”.

