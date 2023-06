A rriva in sala A Thousand and One, il film vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance 2023. È la delicata storia di una madre che, tornata in libertà, si riprende il figlio adottivo lottando contro tutto e tutti. Anche contro i cambiamenti di una città come New York.

A Thousand and One è il film diretto da A. V. Rockwell che Lucky Red porta in sala dal 29 giugno. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, è la storia di Inez, una donna determinata e impetuosa che rapisce il figlioletto Terry dal sistema nazionale. Aggrappandosi uno all’altro, madre e figlio cercano di ritrovare il senso di casa, di identità e di stabilità in una New York in rapido cambiamento. Ma, se i tempi cambiano, l’amore resta immutato.

Una città che spezza il cuore

Inez De La Paz, la protagonista del film A Thousand and One interpretata da Teyana Taylor, è un’orfana che è stata trascinata nel sistema di affidamento di New York e cresciuta dalla strada. Nel peggiore dei casi, è una giovane donna nera instabile, impulsiva e imprevedibile. Nel migliore, invece, è profondamente premurosa, determinata ed estremamente leale. In fondo, Inez è quella che si definisce una sopravvissuta e attorno alla sua figura è costruito il primo lungometraggio scritto e diretto da A. V. Rockwell, che ne segue le gesta mentre si fa carico del senso di responsabilità dettato dalla maternità e lotta con i segreti del suo passato.

Dramma intimo e commovente la cui storia si protrae per due decenni, il film A Thousand and One vede Inez tentare di creare una vita migliore non solo per se stessa ma anche per Terry, il figlioletto di sei anni impersonato dal piccolo Aaron Kingsley Adetola. Prendendo la decisione impulsiva di rapire Terry dalla sua famiglia adottiva, Inez fugge con lui ad Harlem tentando di darli stabilità e una casa sicura.

Man mano che sia Inez sia Terry (supportato a tredici anni da Aven Courtney e a diciassette da Josiah Cross) crescono e maturano, le loro esistenze sono influenzate dai cambiamenti sociali a cui la città va incontro. Il loro colorato quartiere diventa praticamente irriconoscibile e trasforma loro in outsider all’interno di quella stessa comunità che hanno per tanto tempo considerato la propria. Un’esperienza che la regista A. V. Rockwell, cresciuta nel Queens, ha vissuto in prima persona con effetti sul suo senso di identità. “Mentre c’è un certo numero di registi noti per aver girato lettere d’amore o d’odio nei confronti della città, io ho deciso di fare un film su come New York abbia spezzato il cuore a me e ai miei coetanei”, ha dichiarato.

Il poster italiano del film A Thousand and One.

Le difficoltà di una madre nera

Nello scrivere la sceneggiatura del film A Thousand and One, A. V. Rockwell si è ispirata sia agli anni della sua crescita e formazione sia alla sua osservazione delle relazioni tra madre e figlio. Attraverso la figura di Inez, voleva infatti gettare luce sulle donne nere che aveva conosciuto e che, pur affrontando avversità inimmaginabili, avevano continuato imperterrite a prendersi cura delle persone che amavano (anche quando i loro sforzi non venivano visti o riconosciuti).

“Inez e le sue esperienze si basano su una combinazione di diverse donne che sono state nella mia vita”, ha sottolineato la regista. “Inez è quel tipo di eroina che avrei voluto sullo schermo. Avrei voluto vedere una donna nera che vive la vita alle proprie condizioni, indipendentemente da ciò che la società le offre loro. E non c’è dubbio su come la società abbia presentato molti ostacoli a Inez: il film comincia nel 1993 quando lei si trova in carcere a Rikers Island. Rilasciata un anno dopo, torna a Brooklyn e spera di riprendere a lavorare nel salone da parrucchiera di un tempo ma lì non c’è più posto per lei. E si riavvicina anche al figlio, dato nel frattempo in adozione: si preoccupa così tanto del suo benessere che, dopo essere caduto e portato in ospedale, decide che Terry sarà più al sicuro con lei”.

“Accecata dall’amore, lo rapisce e fugge con lui a Harlem, dove lei è cresciuta, sebbene non abbia alcun piano sul da farsi o su come sostenerlo economicamente”, ha continuato la regista. “Questo gesto radicale rappresenta l’inizio di un’odissea lunga anni che avrà un profondo impatto su entrambi. Arriva al punto anche di procurarsi dei documenti falsi costruendosi una nuova identità. Inez è in gran parte indifferente nei confronti della moralità di qualsiasi misfatto compiuto fintanto che percepisce la causa come nobile: è una criminale ma motivata da un cuore d’oro”.

