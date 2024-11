A Man on the Inside: Ted Danson sotto copertura in una casa di riposo nella nuova serie tv Netflix

A Man on the Inside porta Ted Danson in una missione segreta in una residenza per anziani, in una storia ispirata al documentario candidato all’Oscar The Mole Agent. Tra umorismo e riflessioni sull’invecchiamento, la serie esplora il coraggio di ricominciare, anche quando la vita sembra ormai scritta.

Netflix propone dal 21 novembre la serie tv A Man on the Inside. Basato sul documentario The Mole Agent, candidato all’Oscar nel 2021, la serie tv Netflix A Man on the Inside vede protagonista l’attore Ted Danson nei panni di Charles, un nuovo che dopo un periodo di stasi trova un nuovo scopo nella vita quando, rispondendo a un annuncio, diventa una talpa per conto di un’indagine segreta all’interno di una casa di riposo per anziani.

Dietro la serie tv Netflix A Man on the Inside si cela la mente creativa di Mike Schur, che una volta visto il documentario è rimasto colpito dalla vera storia raccontata con al centro Sergio, un vedovo ottantatreenne cileno. “Non sapevo quasi nulla di The Mole Agent e me ne sono innamorato subito”, ha raccontato Schur. “Il protagonista, Sergio, è ritratto in modo meraviglioso e autentico, dipinto come un essere umano adorabile. È una splendida riflessione sull’invecchiamento, un tema che fatichiamo ad affrontare, gestire e discutere. Mostrava la realtà dell’invecchiamento su un ampio spettro — alcune persone stavano benissimo, altre no — e tale aspetto mi ha davvero colpito”.

Anche se Schur è stato colpito dal documentario, inizialmente non aveva pensato di adattarlo come serie. “Non mi è venuto subito in mente di trasformarlo in una storia di finzione o di adattarlo. Poi Morgan Sackett, il mio socio, mi ha suggerito di provarci con Ted Danson come protagonista”, ha ricordato. Schur e Danson avevano lavorato insieme per l'ultima volta alla serie candidata agli Emmy The Good Place, conclusasi nel 2020. “Appena Morgan l’ha detto, è stato chiaro che potevamo prendere quella storia e sostituire il carisma unico di Ted a quello di Sergio. Appena abbiamo avuto questa idea, le cose si sono mosse velocemente: ho iniziato a lavorare all'adattamento, l'abbiamo proposto a Ted e lui ha accettato”.

Una serie tv multigenerazionale

Un vedovo, desideroso di uscire dalla sua routine, risponde a un annuncio di una investigatrice privata per risolvere un misterioso furto. Fingendosi un nuovo ospite, si infiltra in una comunità per anziani, costruendo nuove amicizie profonde e rafforzando il rapporto con sua figlia. È questa, in sintesi, la trama intorno a cui ruota la serie tv Netflix A Man on the Inside.

Nel rispetto dello spirito del documentario The Mole Agent, Schur considera A Man on the Inside un'opportunità per esplorare il tema spesso ignorato dell’invecchiamento in chiave comica ma sincera. “È una serie tv multigenerazionale, ed è altrettanto importante esplorare la vita interiore delle persone della mia età perché è una cosa strana, quando i tuoi genitori iniziano ad aver bisogno del tuo aiuto. Non siamo abituati a ciò”, ha detto. “Il presupposto della relazione era che tu, figlio, avessi bisogno del loro aiuto. Mi è sembrata un'idea molto valida da adattare perché non parliamo mai di queste cose. È un argomento doloroso, e parlarne direttamente con i tuoi genitori è particolarmente difficile”.

Nella serie tv Netflix A Man on the Inside accanto a Danson troviamo anche gli attori Mary Elizabeth Ellis (è Emily, madre di tre ragazzi che deve adattarsi alla nuova carriera da detective del padre, Charles), Stephanie Beatriz (è Didi, la direttrice onnipresente della Pacific View Retirement Residence di San Francisco) e Lilah Richcreek Estrada (è Julie, una investigatrice privata di San Francisco che assume Charles come infiltrato fingendosi poi sua figlia).

Con loro anche Stephen McKinley Henderson (è Calbert, trapiantato da Washington, D.C., occhi e orecchie della comunità di Pacific View), Sally Struthers (è Virginia, vivace anima della comunità che subito si affeziona a Charles), Eugene Cordero (è Joel, marito di Emily e competente insegnante di scienze), Margaret Avery (è Florence, la dolce amica di Virginia), John Getz (è Elliott, il latin lover di Pacific View che si sente minacciato dalla popolarità di Charles.).

E ancora Susan Ruttan (è Gladys, ex costumista glamour di New York che vive vicino a Charles), Lori Tan Chinn (è Susan, presidente del consiglio degli anziani, che governa con mano ferma), Clyde Kusatsu (è Grant, laureato a Princeton, sempre pronto a sottolinearlo), Marc Evan Jackson (è Evan, il cliente che ingaggia Julie per investigare sul furto del collier di sua madre) e Jama Williamson (è Beatrice, la direttrice delle attività di Pacific View, sempre solare).

