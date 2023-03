A Good Person: Come superare la tragedia nel film Sky con Florence Pugh

A Good Person, il nuovo film Sky Original, con Florence Pugh e Morgan Freeman, racconta come superare il dolore di una tragedia con l’aiuto anche della persona più improbabile.

Arriva nei cinema inglesi il 24 marzo e da fine aprile su Sky Cinema UK e prossimamente anche da noi A Good Person, il film diretto da Zach Braff con protagonista Florence Pugh, una delle attrici più entusiasmanti della sua generazione, e il leggendario Morgan Freeman.

Terzo film di Braff come regista e produzione Sky Original, A Good Person è una storia su come una frazione di secondo può cambiare completamente la traiettoria delle nostre vite e come i cambiamenti che facciamo in seguito ci aiutano a rimetterci in carreggiata e fare una svolta personale.

Al centro del racconto c’è Allison, una giovane donna la cui vita va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente e che prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un'improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel, che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.

Come superare una tragedia

Portare sullo schermo una storia, come quella del film Sky A Good Person, che affronti le complessità etiche ed emotive della vita di oggi, caratterizzata da confusione e disconnessione, richiede la giusta attitude nei confronti del triste, del difficile e del tragico, così come dell’umorismo e dei sentimenti. Qualcosa che Zach Braff, la star di Scrubs, conosce molto bene e ha già messo in campo per gli altri due film da lui diretti: Garden State e Wish I Were Here, in cui commedia e dramma si alternavano in perfetta simbiosi.

Nel suo nuovo film, Zach Braff presenta un paio di personaggi complessi che lavorano per superare una tragedia mentre affrontano fallimenti personali e cercano redenzione e perdono, senza dimenticare di ridere e amare nonostante tutto.

Allison, la protagonista del film Sky A Good Person, è una giovane donna in procinto di sposarsi. Tuttavia, la sua vita si trasforma in un mix di caos e dipendenza da oppiacei dopo che un incidente d’auto con lei alla guida porta alla morte dei suoi futuri cognati. Daniel, invece, è un ex agente di polizia del New Jersey e alcolizzato sulla via del recupero. Sarebbe dovuto diventare il suocero di Allison se dopo l’incidente il figlio Nathan (Chinaza Uche) non avesse rotto il fidanzamento e annullato il matrimonio.

Incontrandosi per caso una riunione dell’anonima alcolisti, Daniel e Allie iniziano insieme un percorso, imbarazzante ma curativo, verso la reciproca comprensione. Tuttavia, quando Allie incontra Ryan (Celeste O’Connor), la nipote adolescente di Daniel rimasta orfana nell’incidente, la strada per il perdono e la pace diventerà ancora più complessa e tormentata. Allie, che vive con la madre Diane (Molly Shannon), andrà così incontro a una maggiore dipendenza dagli oppiacei e vedrà le sue capacità decisionali sempre più compromesse.

“Volevo affrontare il dolore e il ritrovar pace dopo una tragedia”, ha commentato Zach Braff. “E volevo trovare un modo per affrontare il tutto con un po’ di umorismo e sentimento. A causa degli eventi che hanno sconvolto la mia vita (dalla morte del padre a quella del cane, passando per quelle della sorella, del suo miglior amico e del cane, ndr), volevo scrivere una storia su come le persone che ci guidano o ci salvano dai noi stessi siano quelle su cui non avremmo mai fatto affidamento”.

“Ho scritto la sceneggiatura del film Sky A Good Person durante la pandemia da CoVid”, ha aggiunto Braff. “Come tutti, mi sentivo confuso e spaventato, una sensazione acuita anche dai tanti lutti vissuti. Volevo scrivere di come ci si rialza per andare avanti e non soffermarmi solo sul mio dolore ma anche di quello di chi, di fronte a una tragedia, credeva che non ci fosse più futuro”.

Oltre a ciò, il film affronta anche un altro aspetto spinoso: la dipendenza dagli oppioidi per intorpidire il dolore fisico e psicologico ma anche quella da altre sostanze alteranti, come ad esempio l’alcol. “Quasi tutti conosciamo qualcuno che ha combattuto contro una forma di dipendenza: è per molti la via d’uscita per superare una tragedia. La pandemia ha fatto aumentare vertiginosamente il problema", ha evidenziato il regista.

"Molte persone a cui voglio bene sono passate ad esempio dagli alcolisti anonimi, motivo per cui prima di scrivere il film ho deciso di partecipare a diversi incontri e di consultare diversi professionisti. Sul set, ho anche avuto una consulente che verificasse che si dicessero inesattezze: era il mio modo di onorare una comunità che salva tantissime vite ogni anno”.

Il poster del film Sky A Good Person.

I due protagonisti

Protagonisti principali del film Sky A Good Person sono Florence Pugh e Morgan Freeman nei panni di Allie e Daniel.

Al momento dell’incidente, Allie non stava facendo nulla di male. Non era sui social media e non stava mandando messaggi a nessuno, stava semplicemente facendo qualcosa che in tanti fanno, anche gli scrupolosi: controllare il percorso da seguire. Daniel, quello che sarebbe dovuto diventare il suo futuro suocero, vorrebbe solo sentirla assumersi le sue responsabilità. Non vuole che vada in prigione o che le venga fatto del male: vuole solo che smetta di incolpare gli altri.

“Ma è bello il significato che emerge dalla loro amicizia finale”, ha sottolineato Braff. “Due persone che non avrebbero mai più dovuto incontrarsi finiscono per salvarsi a vicenda. Daniel fa un bel gesto riportando Allie a una riunione degli anonimi alcolisti quando lei vuole abbandonare: sa quanto sia difficile aprire quella porta. È un brav’uomo e un uomo di fede, motivo per cui crede che anche Allie meriti redenzione”.

Compagna di Braff nel momento in cui il film è stato realizzato, Florence Pugh ha anche composto e cantato le canzoni che Allie performa in differenti punti della storia. “Le ho scritte con la testa di Allie. Per me, scrivere musica è sempre stato un modo per lasciar fluire i miei pensieri e le mie emozioni quando non so spiegarle a parole. Ho trovato naturale scriverle come fosse lei a farlo”, ha raccontato l’attrice.

