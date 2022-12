A Christmas Story Christmas: Una storia di Natale, quarant’anni dopo

A rriva su Sky il film A Christmas Story Christmas, sequel di un cult natalizio statunitense del 1983: Un magico Natale. Nei panni del protagonista torna l’attore Peter Billingsley.

Sky propone il 6 dicembre il film A Christmas Story Christmas, una produzione HBO Max che rappresenta il sequel di un cult datato 1983, Una storia di Natale. La storia prende avvio trent’anni dopo gli eventi raccontati dal primo film e ha per protagonista ancora una volta l’attore Peter Billingsley nei panni di Ralph. Con lui, tra gli altri, recitano anche Erinn Hayes e Julie Hagerty. La regia è invece firmata da Clay Katis.

La trama del film Sky A Christmas Story Christmas

Era il 1983 quando usciva nelle sale statunitensi il film Una storia di Natale, diretta da Bob Clark, lo stesso regista di Porky’s. A distanza di quasi quarant’anni, il protagonista di quel film, Peter Billingsley, torna per un seguito a lungo atteso nel film Sky A Christmas Story Christmas. Interpreta ancora una volta Ralph Parker che, trent’anni dopo aver desiderato come regalo di Natale un fucile, è ormai cresciuto ed è diventato adulto.

Padre di due bambini, Mark e Julie, e sposato con Sandy (Erinn Hayes), Ralph desidera assicurare alla sua famiglia un Natale speciale ma non tutto è così semplice come sembra. In un mix di commedia e dramma, all’inizio del film Ralph vive nella Chicago del 1973. Tuttavia, la morte del padre lo porta a mettersi in viaggio con tutta la famiglia per raggiungere la natia Hohman, in Indiana. L’obiettivo è quello di trascorrere il Natale con la madre (Julie Hagerty), rimasta vedova, e di scrivere il discorso funebre del padre.

A differenza del primo film, le cui riprese si sono tenute a Cleveland, le nuove avventure di Ralph sono state girate tra la Romania e l’Ungheria. Nell’est europeo è stato ricreato l’intero quartiere in cui sorge la casa dei Parker. Per capire quanto l’abitazione iconica, basti pensare che per anni è stata usata come museo da visitare (recentemente, è stata messa in vendita non senza polemiche).

Il poster originale del film A Christmas Story Christmas.

Graditi ritorni

“È incredibile per me tornare a vestire i panni di Ralph a 39 anni di distanza”, ha commentato l’attore Peter Billingsley, protagonista del film Sky A Christmas Story Christmas. “Direi che è un record: non penso che siano tanti gli attori che hanno impersonato lo stesso personaggio dopo così tanto tempo”.

Peter Billingsley ai tempi di Una storia di Natale.

“Ralph da adulto non ha perso il suo spirito da sognatore. Non ha lasciato che nulla lo scoraggiasse e continua sempre a fantasticare una vita migliore rispetto a quello che ha: un aspetto con cui tutti possiamo relazionarci”, ha poi aggiunto. “Non è stato un sacrificio realizzare il seguito di uno dei film natalizi più iconici di sempre. Io amo il Natale da sempre e mi piaceva la nuova prospettiva data al personaggio: se da bambino Ralph non desidera altro che il fucile dei suoi sogni, da adulto il più bel regalo per lui sarebbe vedere felici i suoi due bambini!”

Peter Billingsley non è il solo attore del film Sky A Christmas Story Christmas che ha preso parte anche al primo film. Dal cast originario tornano anche Scott Schwartz (è Flick) e R.D. Bobb (Schwartz). Sebbene con volti diversi, tornano anche i personaggi di Scut Farkus (l’ex bullo, diventato poliziotto), Randy (il fratello minore di Ralph, che vive ora nel lusso) e Bumpus Hounds.

