Una cameriera a caccia del vedovo d’oro: La triste ma vera storia del film di Rai 2

A pproda su Rai 2 il film A caccia del vedovo d’oro, un thriller ispirato a una vicenda realmente accaduta. Protagonista, nel bene e nel male, è una cameriera che, assetata di denaro, arriva a circuire, manipolare e uccidere un multimilionario settantenne.

Rai 2 trasmette la sera del 21 settembre il film A caccia del vedovo d’oro. Thriller Lifetime diretto da Robyn Hays, racconta la storia di come la vita di un uomo, un multimiliardario, sia letteralmente travolta e fatta a pezzi dall’incontro prima e dal matrimonio dopo con un’affascinante cameriera interessata solo ai soldi.

Interpretato da Julie Benz, Roan Curtis, Georgia Bradner, Eli Gabay e Patricia Harras, il film di Rai 2 A caccia del vedovo d’oro si basa sulla vera storia che ha ispirato il romanzo The Fortune Hunter (La cacciatrice di dote) di Suzy Spencer. Nel suo lavoro, la scrittrice ripercorre la storia del matrimonio tra il texano Beard e la cameriera Celeste Martinez, che all’epoca dei fatti aveva la metà dei suoi anni. Dall’incontro in un club di Austin, in Texas, fino al processo per la tragica morte di Steve, quella raccontata è una torbida storia di lussuria, tradimento e rimorso.

La trama del film

A caccia del vedovo d’oro, il film proposto da Rai 2, comincia nel momento in cui il multimilionario Steven Beard (Eli Gabay), un dirigente televisivo in pensione, si innamora di Celeste (Julie Benz), un’attraente cameriera che gli ha servito un cocktail al country club di Austin. Nel 1995, il vedovo settantenne decide di sposarla e di portarla a vivere in casa sua insieme alle di lei adolescenti figlie, Kristina (Roan Curtis) e Jennifer (Georgia Bradner), destando i sospetti sin da subito di Becky (Patricia Harras), la figlia dell’uomo.

La vita di Celeste è profondamente rivoluzionata. Case, automobili, gioielli e abiti firmati non le mancavano. Il lusso era tanto e, forse, pure troppo. Ma a Celeste, assetata di denaro, non basta. Facendo appello a una presunta depressione, si fa ricoverare in una struttura psichiatrica, dove conosce e circuisce un’altra paziente, Tracey Tarlton (Justine Warrington). Le fa capire che per essere felici insieme esiste una sola possibilità: eliminare Steven. Tuttavia, Tracey ignora come tutto ciò faccia parte del diabolico piano di Celeste per ereditare milioni e milioni di dollari. Una mattina di ottobre, Steven viene ritrovato morto…

Il poster originale del film di Rai 2 A caccia del vedovo d'oro.

Un’orribile storia vera

“La mia scena preferita è quando Celeste ha un esaurimento nervoso a causa dei vestiti”, ha commentato divertita Julie Benz, l’attrice protagonista del film di Rai 2 A caccia del vedovo d’oro. “Ci sono abiti dappertutto, qualcosa che tutti noi magari abbiamo vissuto, ma il suo andare in escandescenze è spaventoso. Mi sono divertita come una matta”.

Prima di cominciare le riprese, Benz ha voluto documentarsi sulla vera Celeste leggendo ogni libro possibile e ascoltando ogni podcast disponibile sulla vicenda. “Da attrice, interpreto un personaggio incredibile ma la vera Celeste è una donna che ha fatto così tante cose orribili da non aver avuto il tempo di approfondirle e raccontarle tutte. La sua è una vicenda tragica la cui unica vittima è stata Steven, un uomo dolce e gentile che ha manipolato in tutto e per tutto”.

Tuttavia, l’attrice ha cercato di non giudicare mai la persona che era chiamata a interpretare. “Nessun giudizio o pregiudizio nei suoi confronti. Durante le riprese, ho cercato di rendere credibile la sua proclamazione d’innocenza e le sue lotte con il senso di colpa, anche se ero consapevole di cosa aveva commesso e dei motivi che l’hanno portata in carcere. Non dobbiamo mai dimenticare quante persone hanno sofferto per le sue gesta, a cominciare dalle due figlie che, con un atto di coraggio, hanno fatto sì che venisse condannata”.

A caccia del vedovo d'oro: Le foto del film 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT