D ebutta su Netflix il film romantico A Beautiful Life, una storia d’amore con sullo sfondo tanta musica. Protagonista maschile è la superstar danese Christopher, cantante dall’enorme successo in patria che si appresta a conquistare le hit mondiali. Vi raccontiamo chi è.

Netflix propone dal 1° giugno il dramma romantico A Beautiful Life. Diretto da Mehdi Avaz (già regista del cult Toscana, disponibile sempre su Netflix), A Beautiful Life è un film di produzione danese che ha per protagonisti il cantante Christopher al suo esordio come attore e l’attrice Ilga Ibsdotter Lilleaas nei panni rispettivamente di Elliott e Lilly, un giovane pescatore con il dono della voce e una produttrice musicale.

Il film Netflix A Beautiful Life racconta la storia di Elliott, un giovane pescatore con una voce straordinaria. Elliott ha un’occasione più unica che rara quando viene scoperto a una festa da Suzanne, un’impresaria musicale delle star. Suzanne decide di affidare il ragazzo alla figlia, la produttrice musicale Lilly, con la quale ha rapporti molto freddi. Nel percorso verso la fama, Elliott affronta difficoltà del passato che minacciano la grande svolta ma anche l’amore nascente con Lilly.

La prima volta della superstar Christopher

La particolarità del film Netflix A Beautiful Life è quella di avere un vero cantante professionista nei panni del protagonista Elliott. Si tratta della superstar danese Christopher, che per la prima volta si cimenta con la recitazione. “Mehdi Avaz si è presentato da me con la proposta di questo film che si è rivelato un viaggio veramente folle”, ha commentato Christopher. “Avere avuto l’occasione di seguirne la realizzazione dall’inizio alla fine ha reso quest’avventura creativa una delle più divertenti a cui abbia mai preso parte. Recitare per la prima volta è stata una delle cose più impegnative e rivoluzionarie della mia vita ma allo stesso tempo è stata un’esperienza fantastica e indimenticabile”.

“È stato fantastico interpretare un personaggio come Elliott, così distante da me”, ha continuato Christopher. “È un personaggio molto complesso con un passato oscuro e selvaggio… e lui, come è accaduto a me, affronta un percorso straordinario che gli cambierà per sempre la vita. Tuttavia, abbiamo anche alcune cose in comune, a cominciare dal grande amore per la musica”.

“Quando ho avuto l’idea del film Netflix A Beautiful Life, era un mio sogno realizzare un film con Christopher”, ha spiegato il regista Mehdi Avaz. “Ci siamo incontrati e Christopher ha scritto alcune canzoni ispirate alla storia. E da lì è cominciata una collaborazione avventurosa e fruttuosa. Abbiamo trascorso molte ore insieme per rendere Christopher un attore credibile e per collegare la sua musica al film”.

Il poster italiano del film Netflix A Beautiful Life.

Chi è Cristopher

A Beautiful Life è un film Netflix che unisce la musica con una storia toccante sulla ricerca del giusto equilibrio tra una passione pura, la famiglia e l’amore. Protagonista assoluto, come già scritto, è Christopher, star della musica danese.

Al secolo Christopher Lund Nissen, è nato il 31 gennaio 1992 a Frederiksberg ma si è trasferito in seguito ad Amager, sempre in Danimarca, con i genitori e il fratello minore Oliver. Ha al suo attivo cinque album di grande successo in patria e nel 2012 è stato premiato con il Danish Music Awards per il suo album di debutto, Colours. Dopo aver mosso i primi passi interpretando cover di canzoni di altri cantanti, ha raggiunto più volte la posizione numero uno delle classifiche danesi, con brani come CPH Girls e I Won’t Let You Down, facendosi conoscere anche in Norvegia e persino in Cina. In Italia, è ancora pressoché sconosciuto ma sicuramente il film cambierà tale situazione.

Christopher ha inoltre più volte dichiarato in passato di ispirarsi ad artisti come Michael Jackson, Justin Timberlake, Bruno Mars e John Mayer. Noto per aver avuto in passato una relazione con la collega Medina, dal 2014 fa coppia fissa con la modella Cecilie Haugaard. I due si sono sposati nel giugno 2019 e nel 2021 hanno avuto la loro prima bambina, Noelle. Da poco, hanno avuto anche la loro seconda bambina, “un’altra principessa”, come l’ha definita il cantante, Isabelle.

