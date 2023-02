99 Lune: Il film che esplora le moderne relazioni senza tabù

A rriverà in sala in primavera 99 Lune, il film che ha scandalizzato Cannes 2022. Ma più che sull’alto tasso di erotismo la storia punta a restituirci una complessa disanima delle moderne relazioni.

99 Lune è il film che ha scandalizzato Cannes 2022. Presentato nella sezione parallela Acid, 99 Lune è diretto da Jan Gassmann e arriverà nelle sale italiane grazie a Teodora Film in primavera. Protagonisti ne sono gli attori Valentina Di Pace e Dominik Fellmann, nei panni di Bigna e Frank, al centro di una storia d’amore in cui si fondono libertà e attrazione fisica.

La trama del film 99 Lune

Il film 99 Lune ci presenta sin da subito la sua protagonista. È Bigna, una scienziata ventottenne che è abituata ad avere tutto sotto il suo controllo. Anche i suoi desideri erotici seguono sempre delle regole prestabilite. La strada di Bigna incontra presto quella di Frank. Trentenne alla ricerca di un significato in una nebbia di droghe, Frank si nutre dell’affetto degli altri. I loro due mondi diversi si scontrano e si intrecciano ossessivamente in una relazione appassionata.

Il poster originale del film 99 Lune.

Una storia d’amore moderna

99 Lune è un film che racconta gli alti e bassi di una relazione di coppia nel corso di diversi anni. Al centro c’è un sentimento come l’amore ma anche quei meccanismi di controllo e desiderio che si innescano in una relazione.

All’inizio della storia, Bigna (Valentina Di Pace) non ha certo alcun interesse a trovare l’uomo giusto. Preferisce semmai avere incontri occasionali con uomini che si presentano indossando maschere da hockey e giocano sul filo della violenza, mettendo in scena dinamiche da aggressore e preda. Tuttavia, l’incontro co Frank (Dominik Fellmann) non è uguale a nessun altro: i due sono così diversi che i loro mondi non hanno nessun punto in contatto. Motivo per cui Bigna in un primo momento decide di bloccare ogni sua chiamata.

Nemmeno “nove lune” dopo, Bigna e Frank sono una coppia. Non come tante altre ma sempre una coppia, guidata non dall’amore ma dal sesso. E a gestire il gioco è proprio Bigna, più con il corpo che con le parole. La loro relazione permette di riflettere su temi come la fedeltà sessuale, i ruoli di genere nella società moderna e la monogamia nelle relazioni contemporanee.

Una coordinatrice di di intimità

Una delle caratteristiche del film 99 Lune sono le numerose scene di sesso che vedono coinvolti i due protagonisti, gli attori (non professionisti) Valentina Di Pace e Dominik Fellmann. Per tale ragione, il regista Jan Gassmann ha voluto che sul set fosse presente una “coordinatrice dell’intimità”. “Così come spesso su un set sono presenti dei coordinatori degli stunt per evitare incidenti, noi abbiamo voluto una coordinatrice per le scene di nudo”, ha commentato il regista. “Gli attori erano rassicurati dalla sua presenza: sapevano che anche a corpo nudo la loro intimità non sarebbe mai stata violata dalle telecamere. Libertà e fiducia erano necessarie”.

Il regista Jan Gassmann.