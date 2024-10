80 voglia di Brady: Amiche per sempre, senza limiti d’età, nel film Netflix

8 0 voglia di Brady è il nuovo film Netflix con Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field e Rita Moreno. Racconta la storia di quattro amiche ottantenni che con forza e un pizzico di follia inseguono il sogno più grande della loro vita.

Netflix propone dal 7 ottobre il film 80 voglia di Brady, interpretato da un quartetto di attrici di eccezione: Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field e Rita Moreno. Commedia sfacciata e dal linguaggio spesso forte, 80 voglia di Brady sottolinea come non sia mai troppo tardi per vivere il momento più pazzo e trasgressivo della propria vita.

La storia del film Netflix 80 voglia di Brady ha come sfondo una tradizione del tutta americana, quella che vede amici e parenti recarsi nella città in cui si tiene il Super Bowl con l’obiettivo di vivere momenti da conservare per sempre. Tuttavia, quattro amiche hanno ben altri motivi per andare al Super Bowl: rendere omaggio al quaterback Tom Brady per ricordargli quanto importante sia non arrendersi mai nel perseguire un sogno.

Sebbene sembri irreale, 80 voglia di Brady è ispirato a una storia vera.

Una storia di amicizia, cameratismo e sogni impossibili

Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field, quattro leggende del cinema uniscono le loro forze nel film Netflix 80 voglia di Brady per dar vita alla coraggiosa capobanda Lou, all’affascinante ed esuberante Trish, all’avventurosa e instancabile Maura (Rita Moreno) e all’intelligente e concreta Betty. Migliori amiche, amano guardare insieme le partite di football, con tanto di superstizioni in cui credere, rituali da eseguire e magliette da indossare.

La loro massima aspirazione è quella di partecipare al Super Bowl ma è un sogno che non sembra a portata di mano, tanto più ora che la maggior parte di loro ha più di 80 anni. Tuttavia, quando dei biglietti arrivano inaspettatamente nelle loro mani, le quattro mettono da parte lucidità e prudenza per vivere l’avventura più folle dei loro giorni.

“80 voglia di Brady è la storia di quattro donne che vogliono dimostrare a loro stesse e a tutti quelli che le circondano, incluso Tom Brady (che recita nei panni di stesso), che non è mai finita fino a quando non è realmente finita”, ha commentato il regista Kyle Marvin. “Era davvero importante per me fare un film molto gioioso e positivo in questo particolare momento storico. Ecco perché ho deciso di raccontare una storia autentica sul divertimento, sul supporto e sull’ispirazione che l’amicizia infonde in ognuno di noi, spingendoci a tentare anche l’impossibile”.

Ma il film è anche un modo per dimostrare che lo sport non è solo un interesse giovanile. “80 voglia di Brady è un film che sottolinea come anche le donne della mia età siano appassionate di sport”, ha commentato l’attrice Sally Field. “Spesso si tende a sottovalutare come dato. Ricordiamoci sempre che lo sport è uno dei modi migliori per creare cameratismo e condivisione, a qualsiasi età”.

“La storia è incentrata su cose a cui tengo particolarmente”, ha aggiunto Tom Brady. “Football a parte, 80 voglia di Brady è un film che parla di relazioni, di come superare le avversità e avere resilienza e dell’immaginazione che serve affinché i sogni, anche impossibili, si concretizzano. Le quattro protagoniste incarnano valori che appartengono a qualsiasi sportivo”.

Da una storia vera

La storia raccontata dal film Netflix 80 voglia di Brady è stata ispirata da una foto pubblicata da un giornale locale di Boston. L’immagine ritraeva cinque raggianti signore di una certa età (Claire Boardman, Elaine St. Martin, Anita Riccio, Elizabeth “Betty” Pensavalle e Pat Marx) che indossavano delle magliette fatte n casa con la scritta “80 for Brady”. Le cinque erano raggianti per aver visto da vicino il loro amato Tom Brady e i New England Patriots trionfare al Super Bowl con una delle rimonte più imprevedibili di tutta la storia del football americano.

Intorno a quell’immagine, ritagliata e conservata, hanno cominciato a lavorare Sarah Haskins ed Emily Halpern, il duo di autrici dietro al successo della commedia teen La rivincita delle sfigate diretta da Olivia Wilde. L’idea delle due sceneggiatrici era quella di dar vita a un racconto che fosse gioioso e commovente per tutti coloro che seguono il football con fervore ma anche per coloro che non riescono a distinguere uno scramble da un sack.

Il proposito era quello di raccontare la storia di un gruppo di folli amiche che affrontano situazioni a volte anche compromettenti e imbarazzanti per ottenere ciò che vogliono. La peculiarità, tuttavia, stava nell’età delle loro protagoniste: tutte al di sopra di settant’anni. E il perché era chiaro: volevano demolire tutti gli stereotipi sull’invecchiamento. “Non abbiamo mai pensato alle protagoniste come a donne anziane”, hanno commentato. “Nel descriverle, abbiamo preso spunto dalle nostre mamme, entrambe sulla settantina, che sono con la loro intelligenza, capacità e forza raramente rappresentate nelle commedie”.

“Sono donne che si godono la vita e che potrebbero vivere esperienze stravaganti come chiunque altro. Non conta l’età anagrafica: a qualsiasi età ognuno di noi può scoprire aspetti inediti di se stesso e su ciò che vuole veramente nella vita. Ecco perché l’argomento di fondo p diventato il non è mai troppo tardi per inseguire un sogno”, hanno aggiunto le due sceneggiatrici.

Che è un po’ anche il tema della canzone che fa da colonna sonora al film 80 voglia di Brady, Gonna Be You, scritta dall’iconica Diane Warren per Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper, Gloria Estefan e Debbie Harry. “Dal momento che il numero 80 era nel titolo, ho pensato che sarebbe stato bello far interpretare la canzone ad alcune delle cantati più iconiche degli anni Ottanta, dimostrando quanto ancora oggi siano favolose!”.

