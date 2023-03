65: Fuga dalla Terra, il nuovo film con Adam Driver in fuga dai dinosauri

E sce negli Stati Uniti 65: Fuga dalla Terra, un horror/thriller che vede l’attore Adam Driver catapultato nella Terra di 65 milioni di anni fa, popolata da pericolosi dinosauri. In Italia, dal 27 aprile.

Arriva al cinema il 27 aprile il nuovo film con Adam Driver 65: Fuga dalla Terra, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Scritto e diretto dagli autori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods, 65: Fuga dalla Terra è un horror/thriller sci-fi, prodotto da Sam Raimi con la colonna sonora di Danny Elfman. Accanto a Driver, recitano anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman.

Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

Girato nelle foreste dell’Oregon, il film 65: Fuga dalla Terra ha la direzione della fotografia di Salvatore Totino, newyorchese ma dalle chiare origini italiane.

Horror, suspense ed emozioni

“Adoriamo i film di genere. Horror, suspense, azione e avventura sono i nostri preferiti. E ciò che amiamo ancora di più è combinarli con personaggi che suscitano emozioni”, hanno esordito i registi Scott Beck e Bryan Woods nel raccontare 65: Fuga dalla Terra, il film che hanno diretto insieme. “Le storie che amiamo sono sempre cinematografiche e frutto del matrimonio di diversi elementi: le immagini, la musica e le performance degli attori”.

Non è un caso, dunque, che al di là dell’aspetto fantascientifico, il film 65: Fuga dalla Terra abbia il suo fulcro nel rapporto padre-figlia, tra Mills e Koa, come ha sottolineato anche il produttore Sam Raimi. “Koa è una giovane donne, audace e intelligente, che sfida Mills. Insieme, i due si proteggono e combattono l’uno per l’altra. Anche se inizialmente è Mills che salva Koa, alla fine è la ragazza che salva lui: è davvero una bella storia”.

Amici sin dai tempi in cui hanno frequentato insieme la prima media in Iowa, Beck e Woods lavorano da sempre in tandem, come se fossero i due emisferi dello stesso cervello. “Per noi, scrivere e dirigere sono la stessa cosa: è sempre narrazione. Proprio per questa ragione, paradossalmente, siamo meno vincolati di altri alla sceneggiatura. Sul set, ascoltiamo i consigli di tutti fino al secondo prima di girare. Nei nostri film, i dialoghi sono ridotti all’essenziale: ci ispiriamo molto al cinema muto, per cui volti e corpi degli attori diventano essenziali e determinanti e la suspense è generata da qualcosa che non sempre si vede”.

Il poster italiano del film 65: Fuga dalla Terra.

I personaggi principali

Nel film 65: Fuga dalla Terra, Adam Driver interpreta Mills, un pilota interstellare che trasporta un folto gruppo di passeggeri nello spazio. Un incidente finisce però per uccidere tutti i passeggeri tranne uno: una ragazzina di nome Koa, interpretata da Ariana Greenblatt. Quello che Mills e Koa ignorano è che il pianeta in cui sono atterrati è la nostra Terra ma di 65 milioni di anni fa.

Mentre iniziano il loro epico viaggio verso la loro unica via di fuga, i due vengono braccati da feroci branchi di dinosauri (realizzati da Neville Page, il leggendario designer di Avatar) che li inseguono sullo sfondo di un paesaggio irto di pericoli e ostacoli. “I dodicenni che sono in noi hanno sempre voluto scrivere un film sui dinosauri”, ha scherzato il regista Scott Beck. “È durante la fuga che arrivano in maniera potente tutte le emozioni umane in gioco”.

Le scene sono, infatti, intense e terrificanti. La tensione cresce esponenzialmente e il legame tra Koa e Mills si stringe sempre più. “Non potevo rifiutare un personaggio come Mills, la cui battaglia per sopravvivere rispecchia i suoi tormenti personali”, ha sottolineato l’attore Adam Driver. “65: Fuga dalla Terra più che un film m’è parso un giro sulle montagne russe: c’erano i dinosauri, grandi temi universali da affrontare e protagonisti ben caratterizzati. E in più, già sulla carta, garantiva una buona dose di divertimento!”.

Al fianco di Driver, nel ruolo di Koa, c’è Ariana Greenblatt. “Koa è una ragazzina dolce, innocente, coraggiosa e curiosa”, ha specificato l’attrice. “Cresce molto durante il film. All’inizio, è spaventata, feroce, felina, nervosa… sul finale ha invece trovato il suo coraggio ed è pronta a dimostrarlo. Per me, si tratta del primo vero grande film come attrice: l’idea mi spaventava: tutto poggiava sulle spalle mie e di Adam, un attore molto talentuoso e stimolante per cui nutro un’ammirazione sconfinata”.

Tuttavia, l’attrice non si è lasciata sopraffare dal timore. “Tutti i giorni mi sono presentata pronta sul set, immergendomi completamente in Koa: mi dicevo che potevo farcela. Non importa quanto sei giovane o da dove vieni, puoi fare tutto ciò che ti viene in mente di realizzare: ho origini latine e non potevo permettermi di bruciare quest’enorme opportunità. Lo dovevo a me stessa ma anche a tutte le altre ragazze latine là fuori”.

Per il film 65: Fuga dalla Terra, la giovane Greenbatt ha dovuto anche mettere al servizio della storia alcuni numeri acrobatici niente male, come nella sequenza in cui resta appesa a testa in giù per più di un minuto. “Mi sono divertita parecchio”, ha commentato. “Ma ovviamente la scena ha richiesto una lunga preparazione con gli stuntman: dovevo fare tutto in sicurezza e ho dovuto imparare qualche trucco del mestiere”.

