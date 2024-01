In un film Netflix, la straordinaria prova di un padre che lotta contro tutto e tutti per la figlia

A rriva su Netflix dal 19 gennaio il film 60 minuti, che già dal titolo è una dichiarazione di intenti: il protagonista, un lottatore MMA, ha solo un’ora per attraversare Berlino, scontrarsi con un gruppo di criminali e non perdere l’affidamento della figlia.

Netflix propone dal 19 gennaio il film d’azione 60 minuti. Diretto da Oliver Kienle e interpretato da Emilio Sakraya, il film Netflix 60 minuti vede l’attore impegnato nei panni di Octavio, un combattente di arti marziali miste alle prese con una spettacolare corsa contro il tempo. Con solo 60 minuti a disposizione per presenziare al compleanno della figlia, il protagonista del film Netflix dovrà affrontare il tempo che passa così come i nemici che troverà lungo il suo percorso.

La trama del film

Il lottatore di arti marziali miste Octavio (Emilio Sakraya) ha solo 60 minuti per presentarsi alla festa di compleanno della figlia, altrimenti rischia di perderne per sempre l'affidamento. Ma quando abbandona un combattimento per raggiungerla, si ritrova a dover fuggire da pericolosi criminali in una corsa contro il tempo attraverso la città dopo la quale nulla sarà come prima.

È questa la trama del film Netflix 60 minuti che permette all’attore Emilio Sakraya di mostrare tutta la sua passione per le arti marziali in alcune delle sequenze più mozzafiato viste al cinema. Al suo fianco troviamo un’attrice e una stunt woman conosciuta in tutto il mondo come Marie Mouroum nei panni di Cosima, l’allenatrice di Octavio. Dennis Mojem interpreta, invece, Paul, miglior amico di Octavio e manager. Completano il cast gli attori Paul Wollin, Florian Schmidtke, Aristo Luis e Morik Heydo.

“Marie Mouroum ed Emilio Sakraya sono stati sin da subito la scelta ideale”, ha commentato il regista Oliver Kienle. “Entrambi mostrano tutta la loro passione per l’MMA in impressionanti scene d’azione, che comprendono acrobazie con ribaltamenti di auto e salti da grandi altezze. Ogni grande scena di lotta è un mix di estetica, coreografia e prestazione fisica d’alto livello grazie agli anni che entrambi hanno di esperienza nel mondo delle arti marziali. Sono stati più che felici delle settimane e dei mesi di allenamento che ci hanno permesso di realizzare un film d’azione a livello internazionale”.

Il poster originale del film Netflix 60 minuti.

Un protagonista credibile

Attraversare Berlino in appena un’ora. Non riuscirci significa per Octavio, co-proprietario di una palestra che sta attraversando seri problemi finanziari, perdere per sempre l’affidamento della figlia. Ma, per arrivare in tempo alla festa di compleanno della sua adorata bambina (che vive con l’ex moglie, una donna che non lo considera un padre modello), Octavio non solo salta un importante incontro ma si scontra anche con la mafia delle scommesse dando inizio a una spettacolare corsa contro il tempo. La domanda che lo attanaglierà sarà sempre la stessa: combattere o precipitarsi dalla sua famiglia?

E non c’era attore migliore di Emilio Sakraya a cui affidare la parte del protagonista del film Netflix 60 minuti. Il suo Octavio sente sulle spalle il peso massiccio esercitato dal tempo che passa, dall’orologio che ticchetta costantemente e non può essere fermato. La tensione è palpabile, scena dopo scena, nel vedere Octavio continuamente di fronte a ostacoli formidabili che deve, suo malgrado, superare se vuole raggiungere sua figlia.

Sakraya interpreta Octavio in maniera molto sfaccettata e credibile. Per entrare nei suoi panni, si è chiaramente allenato duramente e sembra una vera macchina da guerra. Ma sa anche essere amorevole, stoico, combattivo e arrabbiato, mostrando una versatilità che avevamo già avuto modo di vedere al cinema nel film Rheingold, passato purtroppo inosservato. La sua prova è incastonata in un film in grado di catturare perfettamente l’estetica sullo sfondo: le strade, i club, le palestre o un complesso di palazzi sono sempre funzionali al racconto e mai superflui, nonostante come ogni film d’azione che si rispetti ci siano delle situazioni che di realistico hanno ben poco.

60 minuti: Le foto del film 1/43 2/43 3/43 4/43 5/43 6/43 7/43 8/43 9/43 10/43 11/43 12/43 13/43 14/43 15/43 16/43 17/43 18/43 19/43 20/43 21/43 22/43 23/43 24/43 25/43 26/43 27/43 28/43 29/43 30/43 31/43 32/43 33/43 34/43 35/43 36/43 37/43 38/43 39/43 40/43 41/43 42/43 43/43 PREV NEXT

Iscriviti al nostro canale WhatsApp!