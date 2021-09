I libri possono fare tanto e aiutarti nei momenti più difficili: scopri il potere del self help con 5 volumi che ti guideranno verso la tua nuova felicità.

Può un libro cambiarti la vita? Assolutamente sì! Dall’ansia al controllo delle emozioni sino alle relazioni personali: possiamo imparare molto da grandi autori ed esperti. Professionisti che, pagina dopo pagina, si mettono al servizio degli altri per portare un reale cambiamento e per aiutarti a migliorare la tua vita. Si chiama self help e per scoprirlo basta immergersi in un libro: i 5 più interessanti per sentirti meno sola e per fare qualcosa, da subito, che ti regali la felicità.

Come trattare gli altri e farseli amici di Dale Carnegie

Un libro coinvolgente e utilissimo, curato nei minimi dettagli e perfetto per mettersi da subito alla prova. Esempi reali e consigli rendono questo libro di self help ancora più utile, regalando un risvolto pressoché immediato. Comprendere le relazioni umane non è sempre semplice: nessuno ti insegna ad affrontare la vita e i suoi ostacoli, ma puoi imparare, con il tempo, a prendere il meglio da chiunque si presenti sulla tua strada. Le soluzioni non sono astratte, ma utili per le esigenze di tutti i giorni e ti insegnano a districarti fra lavoro, famiglia e rapporti difficili. Curare le proprie relazioni sociali d’altronde è fondamentale ed è importante coglierne il valore per la propria crescita personale. Nessun uomo è un’isola e capirlo può fare la differenza. “La gente che sorride tende a cavarsela meglio, a insegnare meglio, a vendere meglio e a crescere figli più felici – spiega l’autore -. C’è più comunicatività in un sorriso che in una minaccia. Perché l’incoraggiamento è un sistema educativo più efficace della repressione”.

La rabbia ti fa bella di Soraya Chemaly

Un libro rivoluzionario rivolto alle donne moderne e alla necessità di non reprimere la rabbia, ma di usare questo sentimento per creare qualcosa di grande. Sin da piccole ci viene insegnato a reprimere le nostre emozioni, a tentare di controllarle e a cancellarle. E se il segreto per avere successo nella vita fosse solo incanalarle nella direzione giusta? La rabbia, secondo Soraya Chemaly, può diventare un modo per creare un cambiamento personale e sociale. Tutto sta nel saperla sfruttare in modo positivo e salutare. Per l’autrice d’altronde le donne hanno tutti i motivi, nella società di oggi, per essere arrabbiate. Lavorano tanto, destreggiandosi fra famiglia e ufficio, senza aiuti e spesso sottopagate. Vengono considerate troppo sensibili o, al contrario, poco empatiche. Etichettate come troppo appariscenti o troppo dimesse. Accusate di non essere mai abbastanza, le donne hanno dalla loro parte uno strumento fondamentale, la loro rabbia, per cambiare le cose. “Chiudete gli occhi e immaginate di aver appena litigato con qualcuno – spiega l’autrice-. Siete deluse, amareggiate e avete una voglia enorme di urlare e spaccare tutto ciò che vi capita a tiro. L’unica cosa che riuscite a fare, però, è scoppiare a piangere. Ma come è possibile, vi chiedete, io vorrei sputare fuoco e invece sono qui a frignare!”.

Ama ciò che è imperfetto di Haemin Sunim

Un libro da tenere sempre in borsa e da sfogliare ogni volta che ne hai voglia, un manuale di self help accurato e unico nel suo genere. Ama ciò che è imperfetto è frutto della saggezza e del lavoro di Haemin Sunim, monaco buddhista zen. Secondo Haemin prima di rapportarci con gli altri dobbiamo imparare a conoscere e amare noi stessi con tutte le nostre fragilità e imperfezioni. Solo se riusciremo ad accogliere e accettare ciò che siamo, potremmo costruire legami forti con il prossimo. Il libro, arricchito da oltre trentacinque illustrazioni a colori, è una carezza per l’anima, un amico che potrai aprire quando ti sentirai incompresa e sola.

Intelligenza emotiva di Daniel Goleman

Pochi ne parlano, ma è fondamentale. Stiamo parlando dell’intelligenza emotiva, qualcosa che, nelle tue mani, può divenire uno strumento per aprire porte e creare relazioni appaganti. Un vero e proprio super potere che nessuno ha mai raccontato prima e che Goleman svela come usare per riuscire sul lavoro, nel legame con il partner e con gli amici. Una pagina dopo l’altra scoprirai l’importanza dell’empatia, della determinazione e dell’autocontrollo, scavando dentro di te e trovando la forza per affrontare il mondo al meglio. “Le persone competenti sul piano emozionale svela Goleman - quelle che sanno controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli efficacemente - si trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita, sia nelle relazioni intime che nel cogliere le regole implicite che portano al successo politico”.

Vincere l’ansia di Raffaele Morelli

Il celebre psichiatra, psicoterapeuta e filosofo Raffaele Morelli porta il lettore in un viaggio attraverso l’ansia e fornisce gli strumenti per sconfiggerla. Una serie di lezioni ed esercizi pratici ti aiuteranno ad osservare da un nuovo punto di vista quello che, il più delle volte, viene percepito solo come un disagio. Il primo passo per liberarsi dall’ansia? Arrendersi ad essa, scegliendo di non trattarla come un nemico, ma come un segnale della nostra interiorità che, forse per troppo tempo, è stata soffocata.