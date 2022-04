365 giorni: Adesso – Finalmente arriva il sequel di 365 giorni con Michele Morrone

L e storie di Laura e Massimo tornano nuovamente in un film Netflix: 365 giorni: Adesso. Si tratta del seguito del titolo più caldo e bollente della piattaforma, che ha lanciato Michele Morrone come sex symbol.

Arriva finalmente 365 giorni: adesso, il film Netflix che continua le avventure di Laura e Massimo, cominciate nel cult 365 giorni.

Gli innumerevoli fan di 365 giorni che hanno fatto entrare il film Netflix nella Top 10 di oltre 90 paesi in tutto il mondo erano rimasti con il fiato sospeso alla fine dell'ultimo capitolo nella storia di Laura e Massimo.

Il trailer

Il 27 aprile, l'attesa è finita. La bella, tenace e intelligente Laura (Anna-Maria Sieklucka) torna al fianco dell'affascinante criminale Massimo (Michele Morrone) e, come sempre, tra i due amanti appassionati la tensione erotica sale alle stelle in 365 giorni: Adesso.

Cosa aspettarsi dal film

Per celebrare l'uscita del trailer ufficiale del film Netflix 365 giorni: Adesso e delle immagini in anteprima, Blanka Lipinska, cosceneggiatrice del film e autrice dei popolari romanzi da cui è tratto il franchise, e i due interpreti principali parlano di cosa aspettarsi da questo ultimo e tanto atteso capitolo della torrida relazione tra Laura e Massimo.

La storia include incontri bollenti accompagnati da forti gelosie e pericolosi tradimenti quando il nuovo inizio tra i due personaggi è messo in difficoltà dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso che entra nella vita di Laura per conquistare il suo cuore e la sua fiducia a qualsiasi costo.

Nel film Netflix 365 giorni: Adesso tornano personaggi tanto amati, tra cui Olga (Magdalena Lamparska), la confidente e migliore amica di Laura, Domenico (Otar Saralidze), il fidato braccio destro di Don Massimo, oltre all'incredibilmente affascinante Nacho (Simone Susinna), che al suo debutto di certo conquisterà il cuore del pubblico.

Tuttavia, per Lipinska il vero fulcro della storia di 365 giorni è l'incredibile percorso di Laura. L'autrice afferma: "Questa è senza dubbio la storia di una donna, di come si può essere ingenui, ciechi, di quanto si può amare qualcuno, di come si impara dai propri sbagli e dell'opportunità di poterli correggere".

La trasformazione di Laura

Nel secondo film della serie Netflix, 365 giorni: Adesso, Laura subirà una trasformazione che comporta cambiamenti nei suoi rapporti. "Spero che il pubblico capirà e vedrà la nuova indipendenza di Laura, oltre al modo in cui la sua vita è influenzata dalle decisioni che prende".

Sieklucka non vede l'ora di mostrare una "nuova sfaccettatura" di Laura. “365 giorni: Adesso, film Netflix, offre una nuova prospettiva del personaggio di Laura, che è maturata e offre sicuramente alcune sorprese", sostiene l'attrice. "Questo sequel va molto più in profondità, rivelando altri aspetti della relazione tra i due amanti. Laura è più forte".

Ma cosa significano questi cambiamenti per il futuro della relazione? "Non vedo l'ora che i fan possano scoprire cosa succederà a Laura e Massimo", afferma Morrone.

Lipinska è anche molto contenta della collaborazione creativa con l'intera troupe: "Sono orgogliosa di aver creato una storia ormai nota in tutto il mondo, ma anche degli attori per il loro impegno in questo progetto e della troupe che ha fatto il possibile per realizzare il film più entusiasmante e sexy possibile. Posso promettervi che non è ancora finita!"

365 giorni: Adesso debutta mercoledì 27 aprile su Netflix.

Le foto di 365 giorni: Adesso DSC03774.ARW 1/7 DSC03504.ARW 2/7 DSC00720.ARW 3/7 DSC09273.ARW 4/7 DSC08287.ARW 5/7 Netflix 6/7 7/7 PREV NEXT