L’indimenticata Pepa combatte contro il diavolo nella nuova serie di WarnerTv

A rriva su WarnerTv la serie tv 30 Coins – Trenta denari, in cui Megan Montaner interpreta una veterinaria chiamata a scoprire quali misteri e orrori demoniaci si celano dietro i trenta denari ricevuti da Giuda per tradire Gesù.

Debutta su WarnerTv il 29 giugno la serie tv spagnola 30 Coins – Trenta denari, diretta dal regista Alex de la Iglesia. Gli otto episodi che la compongono partono da un presupposto tanto affascinante quanto inquietante: Giuda tradì Gesù per trenta denari e, a distanza di duemila anni, uno di quei denari riappare improvvisamente in una cittadina spagnola portando con sé una serie di spaventosi eventi che rimetteranno in discussione il concetto stesso di fede.

Protagonisti della serie tv 30 Coins – Trenta denari, la prima inedita trasmessa da WarnerTv, sono gli attori Eduard Fernandez, Megan Montaner (l’indimenticata Pepa di Il segreto, l’amata soap di Canale 5) e Miguel Angel Silvestre. Nel cast della serie tv, disponibile su Discovery+ già dal 22 giugno, spiccano anche i nomi di Macarena Gomez, Pepon Nieto e Manolo Soto.

La trama della serie tv

30 Coins – Trenta denari, la serie tv trasmessa da WarnerTv e prodotta da HBO Spagna, ha al centro la figura di padre Vergara (Eduard Fernandez), un esorcista, pugile ed ex detenuto esiliato dal vaticano in una parrocchia di un piccolo e sperduto paesino della Spagna, Pedraza.

Quando Vergara viene coinvolto in una serie di fenomeni inspiegabili accaduti sul posto, l’ingenuo sindaco Paco (Miguel Angel Silvestre) e l’inquieta veterinaria Elena (Megan Montaner) si propongono di indagare sui segreti del suo passato e sul significato legato alla vecchia moneta che l’esorcista tiene ben nascosta.

A poco a poco, l’insolito trio di protagonisti si ritroveranno immersi in una cospirazione globale che ha come obiettivo il possesso dei trenta denari che l’apostolo Giuda Iscariota ricevette, secondo le Sacre Scritture, per tradire Gesù di Nazareth.

“Le riflessioni logiche sulla figura di Dio hanno portato a molte eresie: è questa la base della nostra storia”, ha spiegato il regista Alex de la Iglesia (che ha girato uno dei suoi film più inquietanti nella nostra Venezia). “Ci sono quelli che pensano che, se Dio è onnisciente, il male stesso fa parte della sua essenza. Dio e il Diavolo possono quindi essere concepiti come aspetti di una singola entità, un’entità che è in se stessa molto più complessa di quanto sembri. Ed è su questo che abbiamo fatto leva: all’interno della stessa Chiesa ci sono credenti che intendono in maniera diversa gli assunti divini. Dio è Vita, ma è anche Morte”.

Gli episodi

Entriamo nel viso della serie tv 30 Coins – Trenta denari, proposta da WarnerTv, con le trame dei singoli episodi, che sin da subito conducono in un clima di tensione e paura.

Episodio 1

A Pedraza, una mucca partorisce un bambino. La veterinaria Elena e il sindaco Paco decidono di consultare un inquietante sacerdote, don Manuel Vergara. Una serie di strani eventi continua però a verificarsi. Il bambino è realmente umano? È frutto di un inganno o è opera del demonio?

Episodio 2

In un cimitero, alcuni ragazzi giocano con una tavoletta ouija quando una di loro scompare. Ritrovarla non sarà facile ma sarà ancora più complicato confrontarsi con ciò che hanno assieme a lei portato nel mondo dei vivi. Ma chi sono? Cosa cercano? La risposta è presto detta: uno dei denari di Giuda…

Episodio 3

In uno specchio si riflettono cose che non esistono: un libro che parla dei Cainiti, i seguaci di Satana che cercano i trenta denari di Giuda. Lo specchio stesso contiene la risposta ma Vergara sarà costretto ad affrontare il suo riflesso e i suoi incubi peggiori.

Episodio 4

Vergara decide di andare a Roma per affrontare il suo doloroso passato, un passato in cui ha dovuto scegliere tra il bene e il male. Chiede udienza al Papa ma lo attende anche il cardinale Santoro, il suo peggior nemico. Intanto a Pedraza, qualcuno si prepara e tornare dal mondo dei morti.

Episodio 5

A Pedraza, è tornato il marito di Elena dopo essere scomparso per due anni. Com’è possibile? In molti, lo davano per morto senza ombra di dubbio. A Roma, invece, Santoro cerca di convincere Vergara: o si unirà a lui o dovrà confrontarsi con qualcosa che non riesce nemmeno a immaginare.

Episodio 6

Vergara fugge da Santoro andando nell’ultimo dei posti della Terra, in mezzo alla guerra in Siria, dove la sua vita è sempre più in pericolo. Elena, invece, va in viaggio con Roque a Parigi per lasciarsi tutto alle spalle ma la moneta di Giuda torna nuovamente a cercarla. A Pedraza, intanto, Paco ha intenzione di dimettersi ma arriva un nuovo prete… molto strano.

Episodio 7

A Pedraza, una fitta nebbia copre tutto e tutti profetizzando un grande evento. Costretto a scappare dalla Siria, Vergara torna nel paese, così come fa anche Elena, con la moneta in suo possesso. Paco intanto cerca di resistere. È arrivato per tutti il momento del confronto finale contro le forze del male.

Episodio 8

Vergara, Paco ed Elena, armati fino ai denti, si ritrovano faccia a faccia con demoni biblici mentre i Cainiti prendono il paese. Se dovessero mettere mano a tutte e trenta i denari di Giuda, sorgerebbe un potere mai visto prima. E con lui un nuovo Papa per il nuovo ordine mondiale di Satana.

La seconda stagione

La serie tv 30 Coins – Trenta denari arriva in Italia su WarnerTv proprio mentre in Spagna è stata annunciata la seconda stagione per ottobre. “Questa serie è la follia più grande della mia vita e la nuova stagione sarà un viaggio verso l’eccesso e il delirio”, ha spiegato il regista Alex de la Iglesia.

ALLERTA SPOILER

Considerata come una delle serie tv più complesse mai girata in Spagna, 30 Coins – Trenta denari proseguirà con la seconda stagione il racconto lasciato in sospeso dalla prima. La maggior parte degli abitanti di Pedraza sono impazziti e sono stati rinchiusi in un ospedale psichiatrico. Elena giace in coma, in una buia stanza d’ospedale. Paco, lacerato dal rimorso, cerca di prendersi cura di lei ma non è facile. Mentre l’orrore intorno a loro cresce, un nuovo nemico si profila all’orizzonte, così perverso da essere temuto dallo stesso diavolo. E padre Vergara? È morto insieme al suo arcinemico, il cardinale Santoro? E dove si nascondono le anime torturate?

Oltre a Miguel Angel Silvestre, Megan Montaner ed Eduard Fernandez, la seconda stagione di 30 Coins – Trenta denari rivedrà in scena anche Macarena Gomez, Pepon Nieto e Cosimo Fusco, a cui si aggiungono le new entry Najwa Nimri e Paul Giamatti. Le riprese, invece, hanno avuto luogo tra Spagna, Italia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.