20 anni di meno: La differenza di età in amore e gli stereotipi da abbattere nel film Cielo

2 0 anni di meno, il film proposto da Cielo, è una commedia romantica leggera e profonda al tempo stesso, che esplora concetti come l’identità, amore e conformismo. Grazie a due attori come Virginie Efira e Pierre Niney, offre uno sguardo fresco e originale sulle dinamiche delle relazioni e sull'importanza di essere fedeli a se stessi.

Cielo trasmette la sera del 5 agosto il film 20 anni di meno. Commedia romantica francese diretta da David Moreau, il film Cielo 20 anni di meno racconta la storia di Alice Lantins, una donna di 38 anni, bella e ambiziosa, completamente assorbita dalla sua carriera come viceredattrice della rivista di moda Rebelle. La sua vita privata è praticamente inesistente, e la sua dedizione al lavoro l'ha resa impacciata e distante.

La sua situazione prende una svolta inaspettata quando incontra Balthazar, un giovane di 20 anni. L’incontro provoca una serie di malintesi che portano i colleghi di Alice a credere che lei abbia una relazione con Balthazar. Sfruttando il fraintendimento, Alice decide di mantenere l'apparenza di una storia d'amore con il giovane per ottenere la tanto desiderata promozione a capo redattore.

Tuttavia, nel tentativo di manipolare la situazione a suo vantaggio, Alice si ritrova intrappolata in un vero sentimento per Balthazar, un’esperienza che la costringe a rivedere le sue priorità e a confrontarsi con le sue paure più profonde.

I Personaggi Principali

Alice Lantins, interpretata da Virginie Efira, è il cuore pulsante del film Cielo 20 anni di meno. Una donna che ha sacrificato i suoi sogni giovanili per una carriera stabile e rispettabile, ma che ha perso il contatto con la parte più autentica di sé. "Alice è una donna che ha riorganizzato la propria vita... mettendo da parte i sogni e seguendo una strada più sicura", dice la stessa Efira. La sua trasformazione avviene attraverso la relazione con Balthazar, che le offre una prospettiva nuova e fresca sulla vita e sull'amore.

Balthazar Apfel, impersonato da Pierre Niney, è il giovane che incanta Alice con la sua spontaneità e il suo spirito libero. "Balthazar è diverso dagli stereotipi della sua età", spiega Niney, descrivendolo come un ragazzo con un lato leggermente "da perdente", ma che proprio per questo risulta commovente. La sua freschezza e mancanza di paura contrasta fortemente con l’approccio più cauto e razionale di Alice, creando una dinamica interessante e toccante.

Charles, il padre di Balthazar, interpretato da Charles Berling, aggiunge una dimensione comica e profonda alla storia. Rifiuta di invecchiare, portando una vena di umorismo e malinconia nel film. Secondo il regista David Moreau, "Charles non è abituato a ruoli leggeri, ma si è divertito come un bambino nel recitare questo personaggio".

Il poster italiano del film Cielo 20 anni di meno.

Un tema contemporaneo

Il film Cielo 20 anni di meno esplora vari temi, tra cui la differenza di età nelle relazioni amorose e le aspettative sociali imposte sulle donne. David Moreau, il regista, ha voluto esplorare "una commedia romantica diversa, che affronta temi contemporanei". La differenza d'età tra Alice e Balthazar non è solo un espediente narrativo, ma un modo per indagare le paure e i pregiudizi che la società impone, specialmente alle donne. Come sottolinea Virginie Efira, "La società ci spinge verso il conformismo... ma quando la singolarità e l'originalità vengono accettate, tutto diventa possibile".

Il film tocca anche il tema del conformismo e della ricerca di sé, attraverso il personaggio di Alice, che passa da una vita rigidamente strutturata a una riscoperta della sua identità più autentica. La relazione con Balthazar funge da catalizzatore per questa trasformazione, liberando Alice dalle sue paure e pregiudizi.

La rappresentazione del mondo della moda funge da sfondo ironico e critico, un mondo "molto codificato" dove le apparenze contano più di ogni altra cosa, come evidenziato dalle scelte di costumi che riflettono l'evoluzione del personaggio di Alice.

20 anni di meno: Le foto del film 1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27 17/27 18/27 19/27 20/27 21/27 22/27 23/27 24/27 25/27 26/27 27/27 PREV NEXT