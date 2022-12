1923: La nuova serie tv Paramount+ che fa da prequel a Yellowstone

H arrison Ford e Helen Mirren sono i protagonisti di 1923, la nuova serie tv Paramount+, che racconta la storia degli antenati del Kevin Costner di Yellowstone.

Debutta su Paramount+ la serie tv 1923 con protagonisti gli attori Harrison Ford e Helen Mirren. Prodotta da Taylor Sheridan, si tratta del prequel della serie tv cult Yellowstone, interpretata da Kevin Costner.

La storia ci porta direttamente nel 1923, alle origini della famiglia Dutton. Il patriarca Jacob e la matriarca Cara si ritrovano ad affrontare il primo ventennio del XX secolo, un’epoca in cui le pandemie, una storica siccità, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono le montagne occidentali degli Stati Uniti, quelle che i Dutton chiamano casa.

Oltre che Ford e Mirren, la serie tv Paramount+ 1923 ha come interpreti anche Darren Mann, Michelle Randolph, James badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Animah Nieves e Jerome Flynn.

Una terra di opportunità

Yellowstone è una delle serie tv che ha incontrato un enorme riscontro sia negli Stati Uniti sia in Europa. Wester moderno, ha raccontato nel corso delle sue cinque stagioni le tribolazioni di John Dutton III, allevatore del Montana interpretato da Kevin Costner. Nelle varie puntane, Dutton si ritrova a dover fare i conti con tutto ciò che minaccia la sua terra e il ranch che appartiene alla sua famiglia da generazioni.

La serie tv Paramount+ 1923 è stata pensata come un secondo prequel di Yellowstone e segue le fortune degli antenati di John, Jacob e Cara Dutton, alle prese con il proibizionismo, la siccità e la Grande Depressione del primo ventennio del Novecento. Prima di 1923, Paramount+ aveva diffuso un’altra serie tv prequel di Yellowstone, 1883. In quella, si raccontava la storia di come James e Margaret Dutton portarono la loro famiglia dal Texas al Montana.

Jacob, il protagonista di 1923, altri non è che il fratello di James, ma il legame tra le tre serie tv è garantito dalla presenza di John, figlio di James ma anche futuro nonno di John Dutton III.

Il peso della famiglia

“Le vite dei Dutton sono intrinsecamente legate, così come le serie”, ha affermato Harrison Ford, il John della serie tv Paramount+ 1923. “Tutti i Dutton si ritrovano a dover gestire il duro lavoro che hanno davanti ma anche a porre le basi per quello che sarà il futuro sia proprio sia delle generazioni a venire. La loro è una vita di sforzi non solo fisici ma anche morali”.

Helen Mirren, già al fianco di Ford nel film del 1987 Mosquito Coast, è stata coinvolta nella creazione del personaggio di Cara, un’immigrata irlandese. “La grande immigrazione irlandese in America, anche a causa della carestia delle patate, risale alla fine dell’Ottocento”, ha ricordato l’attrice. “La mia Cara ha circa 60 anni ed è quindi arrivata giovanissima dall’Irlanda”.

E proprio per tale ragione, chi seguirà e otto puntate della serie tv Paramount+ 1923, avrà modo di ascoltare come Mirren usi l’accento irlandese. “Mi hanno sempre infastidito tutti quei western in cui le persone parlano con un perfetto accento americano. Ricordiamoci che all’epoca erano tutti immigrati arrivati da poco nel nuovo mondo”.

Da poco insediatesi nel Montana, i Dutton devono affrontare varie sfide per sostenere il proprio stile di vita, inclusa la minaccia che arriva da parte degli allevatori rivali (gli “uomini pecora”), guidati dal pastore scozzese Banner Creighton (Jerome Flynn). “I Dutton sono alle prese con il clima, l’economia, l’espandersi della ferrovia e i cambiamenti nel settore del bestiame”, ha rimarcato Ford. “Quello che vivono è un periodo complicato e volatile”.

A differenza dei loro discendenti, inoltre, Cara e James devono anche tirare la cinghia per sbarcare il lunario. “Sono ricchi di terra ma poveri di soldi: tutto ciò che hanno viene investito nel ranch”, ha continuato Ford. Tuttavia, la sfida è ben affrontata da Cara che, in un universo patriarcale, riesce a far capire che qualcosa deve cambiare per tutte le donne in generale. “Le donne hanno maggior capacità di adattamento, sono più aperte alle novità”, ha concluso l’attrice.

