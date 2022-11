1899: Un mistero a bordo della nave fantasma nella serie tv Netflix

N etflix rilascia la serie tv 1899, in cui il viaggio di un gruppo di immigrati europei verso gli Stati Uniti si trasforma in un mistero senza apparente soluzione.

Arriva il 17 novembre su Netflix la serie tv 1899. Composta da otto episodi, ci porta direttamente nel 1899 quando un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Una nave fantasma

Mix di dramma, thriller e avventura, la serie tv Netflix 1899 racconta di un viaggio a bordo di una nave carica di emigranti europei che si rivela del tutto sfortunato e inaspettato. “Cosa c’è che non va in questa nave?” è quello che sin dal trailer si chiede un passeggero a bordo della sfortunata Kerberos quando il viaggio verso New York viene interrotto dalla scoperta di una nave scomparsa.

La Prometheus è da tempo alla deriva in mare aperto. Quando l’equipaggio della Kerberos sale sulla nave a vapore gemella, non si aspetta di certo di trovarla vuota. Cosa è successo ai passeggeri? Dove sono andati tutti? E le domande non sono solo queste. Mari in tempesta, esplosioni, immagini di un misterioso triangolo e un ragazzino inquietante concorrono ad alimentare una suspence che a prima vista non trova una razionale spiegazione. Basti sapere che dietro alla creazione della serie tv Netflix 1899 si celano i nomi di Jantje Friese e Baran bo Odar, le menti creative dietro al successo di Dark.

Dark: Le foto della serie tv 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 PREV NEXT

I personaggi principali

Nel corso degli otto episodi della serie tv Netflix 1899 il viaggio della Kerberos e dei suoi occupanti si circonda di nebbie sempre più fitte. I passeggeri, tutti provenienti da diverse parti del mondo, sono accomunati dal sogno di un nuovo futuro lontani da casa. Ma chi sono i protagonisti della serie? Conosciamoli da vicino.

Maura Franklin (Emily Beecham)

Si è laureata in Medicina in Inghilterra. Alle donne del 1899 in Inghilterra era possibile studiare medicina ma non esercitare la professione. Motivo per cui Maura si imbarca sulla Kerberos per raggiungere gli Stati Uniti.

Eyk (Andreas Pietschmann)

È il capitano della Kerberos. Eyk decide di cambiare la rotta della sua imbarcazione quando sente il segnale di soccorso della Prometheus.

Daniel (Aneurin Barnard)

Daniel sale a bordo della Kerberos avvolto da un’aurea di affascinante mistero. Ma da dove proviene? Chi è realmente?

Il ragazzino (Fflyn Edwards)

Misterioso ed enigmatico, non dice mai una parola. A bordo della Kerberos, sarà sotto la responsabilità di Maura.

Angel (Miguel Bernardeau)

Benestante spagnolo, Angel è in viaggio verso New York con il fratello, un prete.

Ramiro (José Pimentao)

Ramiro è il prete che accompagna il fratello Angel lungo la traversata transoceanica verso gli tati Uniti, dove credono di dover arrivare.

Clémence (Mathilde Olivier)

Neo sposa francese, Clémence è pronta a cominciare la sua nuova vita matrimoniale. Tuttavia, suo marito non sembra coinvolto tanto quanto lei.

Lucien (Jonas Bloquet)

I suoi baffi sono sicuramente ben curati ma Lucien è lungi dall’essere il marito perfetto che Clémence sognava.

Tove (Clara Rosager)

Incinta, Tove è la componente più schietta della sua religiosa famiglia danese. Con i genitori e i fratelli è in viaggio con la speranza di cambiar per sempre vita nel nuovo Paese.

Krester (Lucas Lynggaard Tønnesen)

È il fratello minore di Tove ed è molto protettivo nei confronti della famiglia, che viaggia in una cabina di terza classe.

Anker (Alexandre Willaume)

Padre di Tove, Anker delega tutto alla moglie e alle di lei profonde convinzioni religiose.

Iben (Maria Erwolter)

Moglie di Anker, Iben è desiderosa di fondare una chiesa nel momento in cui arriverà in America.

Virginia (Rosalie Craig)

Mentre la maggior parte dei passeggeri tende a intrattenersi con chi conosce, Virginia – passeggera che viaggia da sola – parla con chiunque. Ma ci sono a bordo della nave persone che conosce meglio di altre.

Ling Yi (Isabella Wei)

La prima volta che vediamo l’adolescente Ling Yi è vestita da geisha. In viaggio con la sua compagnia, parla curiosamente cantonese.

Olek (Maciej Musial)

Carbonaio polacco, Olek fa più domande di quante ne dovrebbe fare un uomo della sua levatura e lega con altri outsider a bordo della nave.

Jerome (Yann Gael)

Clandestino, Jerome cerca di essere notato da qualcuno a bordo. Tuttavia, di lui si accorgono Olek e Clémence.

Yuk Je (Gabby Wong)

Si presenta come la cameriera di Ling Yi. Tuttavia, il loro legame potrebbe essere più intimo di quanto facciano credere ai passeggeri a bordo.

1899: I character poster 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT