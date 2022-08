N el film Netflix 13: Il musical, 13 preadolescenti di 13 anni si confrontano con i problemi della crescita, i primi amori e le aspettative sociali.

Arriva il 12 agosto su Netflix il film 13: Il musical. Diretto da Tamra Davis, è ispirato al musical di enorme successo 13, che ha debuttato a Broadway nel 2008 (a cui ha preso parte anche Ariana Grande) e segue un percorso di formazione tra gli alti e bassi della vita preadolescenziale.

Il film ruota intorno a Evan Goldman, un dodicenne che in seguito alla separazione dei genitori lascia New York e si trasferisce a New York. Con l’avvicinarsi del suo tredicesimo compleanno, Evan dovrà misurarsi con le complesse relazioni sociali della nuova scuola e conquistare nuovi amici trasformando il suo bar mitzvah nella festa più bella di sempre.

La trama del film 13: Il musical

13: Il musical, nuovo film original Netflix, comincia quando, dopo il divorzio dei genitori, il dodicenne Evan Goldman (Eli Golden) lascia New York insieme alla madre Jessica (Debra Messing). Con l'avvicinarsi del bar mitzvah, Evan non riesce ad accettare di dover abbandonare tutti gli amici, il padre (Peter Hermann) e il suo rabbino (Josh Peck).

Ma, una volta arrivato a casa della nonna (Rhea Perlman) nella cittadina di Walkerton in Indiana, Evan escogita un piano per stringere nuove amicizie trasformando il suo bar mitzvah in una festa memorabile. Come outsider alle prese con le complicate relazioni sociali nella nuova scuola, Evan scopre presto che non è l'unico a dover gestire le ben note ansie delle medie.

Mentre i nuovi amici Patrice (Gabriella Uhl) e Archie (Jonathan Lengel) si preoccupano rispettivamente del futuro del pianeta e di un amore non corrisposto, la popolare cheerleader Lucy (Frankie McNellis) cerca disperatamente di ostacolare il primo bacio tra Brett, il ragazzo di cui è invaghita (JD McCrary), e la sua migliore amica Kendra (Lindsey Blackwell).

Come se non bastasse, Evan invita i ragazzi più popolari al suo party... e a loro non piace Patrice. Con questi interessi contrastanti in gioco, Evan affronta l'impossibile compito di riunire felicemente il gruppo, in tempo per la festa e per non rischiare il fallimento sociale. Tutto a un tratto il tredicesimo compleanno non è così divertente come sembrava.

Il cast di 13: Il musical.

13 ragazzә di 13 anni

“Non vedo l’ora che il pubblico veda su Netflix il film 13: Il musical”, ha commentato entusiasta la regista Tamra Davis. “Quando abbiamo parlato per la prima volta di realizzare un lungometraggio basato sul musical di Broadway (interpretato originariamente da 13 ragazzә di 13 anni), non riuscivo a stare ferma per la gioia. Non c’è niente di più esaltante che lavorare con così tanti giovani e talentuosi artisti!”.

Per trovare i giovani protagonisti di 13: Il musical, la produzione del film Netflix ha setacciato il Nord America in lungo e in largo. “Volevamo trovare gli attori, i cantanti e i ballerini più talentuosi in circolazione”, ha aggiunto la regista. “Era fondamentale che tuttә avessero per davvero 13 anni o giù di lì per portare sullo schermo il loro spirito. L’ultima cosa che avremmo voluto sarebbe stata scegliere dei diciottenni per interpretare dei tredicenni!”.

Dopo aver reclutato gli attori, girare il film è stato come stare in un campus estivo per giovani artisti. “È stata una delle esperienze più belle di tutta la mia vita”, ha continuato Davis. “Ci siamo tuttә trasferiti a Toronto, dove avremmo girato, a pochi mesi dalle riprese. Gli attori hanno cominciato la preparazione imparando le coreografie e le canzoni. Io stessa ho lavorato con loro facendo continuamente prove di recitazione e il risultato è andato al di là di ogni più rosea aspettativa!”.

13: Il musical mostra come i preadolescenti affrontano le sfide che la vita può offrire loro, affrontando le loro insicurezze e imparando a crescere. “Il mio obiettivo era mostrare come i ragazzi rispondono alle sfide e insegnano a tutti noi un’importante lezione, anche se commettono errori lungo il cammino”, ha concluso la regista. “Volevo anche fare un musical classico ma con colori vivaci che rendessero felici chiunque l’avesse visto. Spero che il risultato porti gioia e melodie orecchiabili a tutti quanti!”.

Debra Messing, Eli Golden e Peter Hermann in 13: Il musical.

I personaggi principali

A guidare la storia del film Netflix 13: Il musical sono fondamentalmente il personaggio di Evan e quello di Jessica. Evan cerca di adattarsi al nuovo ambiente che lo circonda mentre Jessica prova a riconnettersi con il posto di cui è originaria ma da cui era scappata. L’uso del canto, come spesso accade nei musical, è per i personaggi un’esplosione di libertà, soprattutto quando si tratta di fare i conti con il doloro che la crescita comporta e gli errori che si commettono.

A differenza del musical di Broadway tutto interpretato da soli ragazzi, nel film Netflix 13: Il musical compaiono anche i personaggi adulti, a cominciare dai genitori di Evan.

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano 13: Il musical.

Evan (Eli Golden)

Evan è un dodicenne sicuro di sé che viene sradicato dalla sua New York sulla scia del divorzio dei genitori. Desideroso di fare nuove amicizie nella città natale della madre (Walkerton, in Indiana), vive le ansie che inevitabilmente colpiscono tutti i preadolescenti. “Evan pensa di sapere tutto”, ha commentato il giovanissimo attore Eli Golden. “Ma poi in realtà si rende conto di sapere poco o niente. Vive un po’ di insicurezza sociale e fa molti errori nel tentativo di migliorarsi: ecco perché credo che la sua caratteristica principale sia la resilienza”.

Patrice (Gabrielle Uhl)

Patrice è la prima nuova cara amica di Evan. Intelligente e perspicace, lotta per adattarsi tra i ragazzi più popolari a scuola, un problema che si aggrava quando Evan li invita al suo bar mitzvah. “Evan e Patrice fanno amicizia sin da subito”, ha sottolineato Gabrielle Uhl. “L’estate prosegue senza intoppi ma, una volta iniziata la scuola, Evan capisce quanto Patrice non sia popolare tra gli studenti. Evan vorrebbe conoscere i ragazzi che contano e Patrice si sente come offesa dal suo desiderio di stare con altri e non con lei. Ma, soprattutto, si sente lasciata sola”.

Brett (JD McCrary)

Brett è uno dei ragazzi più popolari della scuola. Gioca nella squadra di football e prende subito in simpatia Evan. Per tutta l’estate, si è scambiato dei messaggi con Kendra e cerca di mantenere la calma mentre la loro relazione si evolve. Brett è quello che si dice “un bravo ragazzo” e, sebbene sia molto popolare, riesce a ritagliarsi del tempo per i suoi amici.

Kendra (Lindsey Blackwell)

Cheerleader carina e popolare, è stata cresciuta da genitori severi che non le permettono ancora di uscire con dei ragazzi. Proprio per tale ragione, Kendra è alla ricerca di un po’ più di libertà per dare il primo bacio alla sua prima cotta, Brett.

Lucy (Frankie McNellis)

Lucy è la migliore amica di Kendra. Anche lei è molto popolare e anche lei ha una cotta per… Brett! Ciò la porta a elaborare un piano per impedire a Brett e Kendra di baciarsi, coinvolgendo un inconsapevole Evan.

Archie (Jonathan Lengel)

Archie è un caro amico di Patrice. Spesso diventa molto poetico nei confronti del suo primo ma non corrisposto tenero amore. Non lascia però mai che la sedia a rotelle a cui è costretto per una rara forma di distrofia muscolare gli impedisca di realizzare i suoi sogni.

Jessica (Debra Messing)

Jessica è la mamma di Evan. Sta tentando di ricostruire la sua vita dopo il divorzio e per farlo è andata a vivere nella casa in cui ha trascorso l’infanzia con la madre e il figlio. Ha a cuore la forza e la resilienza di Evan ma allo stesso tempo vorrebbe riprendere quella che è la passione della sua vita, messa da parte per troppo tempo: la scrittura. A interpretarla è Debra Messing, l’attrice nota per aver interpretato Grace nella popolare serie tv Will & Grace.

Joel (Peter Hermann)

Joel è il padre di Evan. È rimasto a New York ma, facendo i conti con le conseguenze delle sue azioni, tenterà di far pace con Jessica e di ricostruire il rapporto di fiducia con Evan. “Secondo Evan, Joel sta vivendo la classica crisi di mezza età”, ha commentato Peter Hermann. “Joel crede invece di essersi come risvegliato da un lungo torpore ma le sue scelte hanno avuto conseguenze non sempre facili da gestire”.

Il rabbino (Josh Peck)

Il rabbino è colui che offre a Evan la guida e la saggezza di cui ha bisogno per prepararsi al bar mitzvah. È la perfetta antitesi della figura del rabbino super saggio che spesso si vede al cinema.

Ruth (Rhea Pearlman)

Ruth è la nonna di Evan. Saggia e senza peli sulla lingua, è sempre pronta a dispensare consigli, anche quando non le viene richiesto.

