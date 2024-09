Giulia De Lellis, Andrea Arru e Daniele Davì: In esclusiva, le videointerviste per 101%

I n esclusiva per TheWom, i tre attori raccontano i loro personaggi e, in un gioco di specchi, traslano le tematiche del film sulle loro persone, restituendo un ritratto unico e a 360° su temi come l’alienazione digitale, lo stalker e l’ansia social.

Il cortometraggio 101%, diretto da Serena Corvaglia e sceneggiato da Andriy Odlyvanyy, è l’opera vincitrice della VI edizione del contest "La realtà che NON Esiste". Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il progetto prodotto da One More Pictures con Rai Cinema esplora temi profondamente attuali come la perfezione imposta dai social, lo stalking e la violenza di genere, in un'epoca in cui le relazioni umane sono sempre più mediate dalla tecnologia.

Il cortometraggio 101% racconta la storia di Riccardo, un adolescente alle prese con le pressioni sociali e digitali che minacciano di definire la sua identità. Tra un inquietante avatar digitale che lo guida nelle scelte di vita e una sorella maggiore, Teresa, che lotta contro una relazione tossica, il corto si addentra nei lati oscuri delle dinamiche sociali moderne.

A partire oggi 2 settembre, il cortometraggio è disponibile su RaiPlay e TheWom.it ne ha videointervistasto in esclusiva i protagonisti: Andrea Arru, Giulia De Lellis e Daniele Davì. I contenuti delle stesse permettono, con un gioco tra persona e personaggio, di approfondire le sfide affrontate dai personaggi stessi e di riflettere sulle complesse tematiche sollevate dal film.

Il contest "La realtà che NON Esiste", promosso da One More Pictures con Rai Cinema, mira a sensibilizzare giovani filmmaker e il pubblico in generale sulle minacce e le opportunità offerte dai social network. L'iniziativa non solo rappresenta un laboratorio di innovazione e scrittura per tematiche sociali, ma offre anche una piattaforma per educare gli adolescenti ai nuovi mondi digitali, attraverso il linguaggio cinematografico.

101% si inserisce così in un percorso di storytelling che dialoga con ragazzi, famiglie e istituzioni, invitando tutti a riflettere sul delicato equilibrio tra cuore e mente nell'educazione sentimentale ai tempi dei social network. Le canzoni El Pibe de Oro e Una come te sono di Geolier mentre nel cast troviamo anche Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti.

Potete vedere qui il cortometraggio: https://www.raiplay.it/programmi/101

Il poster del cortometraggio 101%.

La trama

101% è un cortometraggio drammatico e di formazione diretto da Serena Corvaglia, con la sceneggiatura firmata da Andriy Odlyvanyy. Il film, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, esplora il mondo interiore di un giovane, Riccardo, interpretato dall'attore Andrea Arru, e le sue lotte con le pressioni sociali e digitali che influenzano la sua vita quotidiana.

La trama segue Riccardo, un ragazzo che si trova a confrontarsi con le aspettative dei suoi amici e le influenze negative dei social media. Il film si apre con Riccardo che, seppur infastidito, si lascia coinvolgere dai suoi amici in discussioni superficiali su come approcciare le ragazze, mentre è guidato da Cupido, un influencer carismatico ma tossico, interpretato da Daniele Davì. Cupido rappresenta una figura ingannevole, simbolo delle pressioni digitali e delle false promesse di successo e felicità che i social media possono veicolare.

Nel corso del cortometraggio 101%, Riccardo inizia a mettere in discussione queste influenze esterne, soprattutto dopo aver incontrato Sofia, una ragazza che rappresenta per lui un'ancora di autenticità e una via d'uscita dal mondo superficiale in cui si trova immerso. La presenza di Sofia nella vita di Riccardo lo spinge a riflettere su chi vuole davvero essere e a confrontarsi con le sue paure e insicurezze.

Parallelamente, la sorella maggiore di Riccardo, Teresa, interpretata da Giulia De Lellis, affronta le sue sfide personali. Teresa sogna di diventare un'attrice, ma il suo fidanzato Daniele, un uomo possessivo e geloso, tenta di ostacolarla. La tensione tra Teresa e Daniele culmina in una drammatica scena in cui Riccardo interviene per difendere la sorella da un episodio di violenza. Questo momento segna un punto di svolta per entrambi i fratelli, rafforzando il loro legame e la loro determinazione a non cedere alle pressioni esterne.

I temi

I temi centrali del cortometraggio 101% ruotano attorno alla pressione sociale e all'influenza negativa della tecnologia sulla vita dei giovani. Riccardo è continuamente spinto da Cupido verso comportamenti che non riflettono la sua vera natura, ma che rispondono a modelli tossici di successo e relazioni promossi dai social media. Il film esplora inoltre la difficoltà di mantenere la propria autenticità in un mondo che premia la conformità e l'apparenza. La crescita personale di Riccardo, che passa da un atteggiamento passivo e insicuro a una posizione più determinata e sicura di sé, rappresenta una delle colonne portanti della narrazione.

Le relazioni tossiche sono un altro tema chiave del cortometraggio. Sia Riccardo che Teresa devono affrontare situazioni in cui il controllo e la manipolazione sono centrali. Teresa, in particolare, lotta per affermare la sua indipendenza e perseguire i suoi sogni nonostante le pressioni di Daniele, un fidanzato che non riesce a gestire le sue insicurezze e cerca di limitare le aspirazioni della ragazza.

La regia di Serena Corvaglia è attenta e sensibile nel rappresentare le dinamiche emotive dei personaggi, alternando momenti di leggerezza a situazioni di forte tensione drammatica. La sceneggiatura di Andriy Odlyvanyy riesce a bilanciare dialoghi realistici e incisivi con momenti di riflessione più profondi, mantenendo il ritmo narrativo fluido e coinvolgente.

Il cortometraggio si conclude con un montaggio finale che mostra i protagonisti finalmente liberi dalle influenze negative che li avevano intrappolati. Riccardo, dopo aver eliminato Cupido dalla sua vita, trova il coraggio di avvicinarsi a Sofia, mentre Teresa conferma la sua iscrizione all'accademia di recitazione, un gesto simbolico della sua volontà di seguire i propri sogni senza farsi frenare da relazioni tossiche.

101% è un ritratto potente e attuale delle sfide che i giovani affrontano nell'era digitale. Attraverso le esperienze di Riccardo e Teresa, il film invita il pubblico a riflettere su temi di grande rilevanza, come l'autenticità, la crescita personale e l'importanza di non lasciarsi definire dalle aspettative altrui. Con una regia sensibile e una sceneggiatura ben costruita, 101% riesce a toccare corde profonde, offrendo un messaggio di speranza e resilienza.

Vediamone insieme una clip in esclusiva.

Le videointerviste al cast

TheWom.it ha videointervistasto in esclusiva i protagonisti del cortometraggio 101%, Andrea Arru, Giulia De Lellis e Daniele Davì, ma anche lo sceneggiatore Andriy Odlyvanyy. I contenuti delle stesse permettono, con un gioco tra persona e personaggio, di approfondire le sfide affrontate dai personaggi stessi e di riflettere sulle complesse tematiche sollevate dal film.

GIULIA DE LELLIS

ANDREA ARRU

DANIELE DAVÌ

ANDRIY ODLYVANYY