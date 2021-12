N atale è oramai alle porte. Il cinema ci ha regalato numerosi film ambientati durante il periodo delle feste. Ma quali sono i 10 migliori film di Natale degli anni Duemila? Come siamo sicuri di scegliere bene?

Come ogni anno, durante il Natale, ci piace guardare quei film che, in piena atmosfera festiva, ci offrono gioia immensa e profondono spirito natalizio. Innumerevoli sono le scelte che abbiamo davanti. Possiamo ad esempio optare per un classico senza tempo, per una favola da mille e una notte o per uno dei tanti tv movie che i nostri canali ci offrono. Oppure possiamo scegliere qualcosa più vicino a noi per non sentirci esclusi dalla storia. Gli anni Duemila ci hanno regalato numerosi film ambientati durante il periodo del Natale. Ma quali sono i 10 migliori film di Natale degli anni Duemila? Come siamo sicuri di scegliere bene?

The Wom corre in vostro aiuto e vi propone quelli che per noi sono i 10 migliori film di Natale degli anni Duemila. Spaziando da un genere all’alto, avrete solo l’imbarazzo della scelta.

1. NON TI PRESENTO I MIEI

Realizzata nel 2021, è la commedia sentimentale per eccellenza per chi ama le tematiche queer. Al centro ha Kristen Stewart nei panni di Abby, giovane donna che, pur non amando particolarmente il Natale, decide di trascorrerlo in famiglia. Ha un solo un grande problema: deve fingersi etero ed evitare di far capire ai propri cari di avere una fidanzata segreta. Un ottimo punto di partenza per chi ama riflettere sui concetti di inclusione e diversità.

Kristen Stewart e Mackenzie Davis in Non ti presento i miei.

2. ELF

È forse il film che più incarna lo spirito natalizio di questa prima parte del XXI secolo. Will Ferrell interpreta Buddy, un elfo ottimista che scopre, suo malgrado, di non essere affatto un elfo. Colpito dall’inaspettata scoperta, si reca a New York per mettersi sulle tracce del padre biologico. La ricerca non sarà semplice ma l’entusiasmo non abbandonerà mai Buddy, ricordando a tutti noi quale sia il vero significato del Natale.

3. IL GRINCH

La storia nata dalla penna del Dr. Seuss ha diverse versioni cinematografiche. Noi vi proponiamo quella in live action del 2000. Jim Carrey, attore maschera per eccellenza, è il Grinch, una creatura sfuggente con un particolare disgusto nei confronti del Natale e degli abitanti di Kinonsò. A ogni modo, le sue priorità cambiano quando forma uno stretto legame con la piccola e dolce Cindy Lou. A dispetto delle critiche, il film è diventato un cult senza tempo, pieno di momenti esilaranti.

4. BABBO BASTARDO

Ammettiamolo: non tutti i film di Natale sono fatti appositamente per i bambini. È questo il caso di Babbo bastardo, in cui Billy Bob Thornton impersona Willie T. Soke, un criminale alcolizzato e sessodipendente. Willie ogni anno si veste da Babbo Natale in un grande centro commerciale ma il suo obiettivo è quello di mettere a segno una rapina dopo la chiusura. Pieno di umorismo politicamente poco corretto, è perfetto per divertirsi dopo aver messo i più piccoli a letto.

5. LA NEVE NEL CUORE

È un film di Natale molto diverso dagli altri. Nonostante le varie parentesi davvero divertenti, è per lo più un dramma con al centro una donna che, interessata alla carriera, ha dimenticato cosa sia il Natale. Lo riscopre trascorrendo del tempo per le feste con la famiglia del suo ragazzo. Con un finale inaspettato, ha in Sarah Jessica Parker, la protagonista di Sex and the City, il suo punto forte.

Sarah Jessica Parker in La neve nel cuore.

6. FUGA DAL NATALE

Jamie Lee Curtis e Tim Allen sono straordinari nei panni dei coniugi Kranks. Dopo che la figlia si è unita a un corpo di pace, marito e moglie decidono di saltare le solite feste natalizie e di regalarsi una crociera di lusso. Tuttavia, i loro piani vanno all’aria quando la figlia annuncia l’intenzione di tornare a casa. Vero guilty pleasure, è tratto da un romanzo di John Grisham del 2001.

7. LOVE ACTUALLY - L'AMORE DAVVERO

Considerato dalla critica americana come il film di Natale più incantevole e divertente del Duemila, è uscito nelle sale americane del 2003 e si è rivelato un grosso successo commerciale. Il motivo? Ha un cast stellare in cui compaiono i nomi di Keira Knightley, Liam Neeson e Colin Firth. Tra le diverse scene iconiche, si ricorda quella in cui il personaggio di Andrew Lincoln dice a Kiera Knightley cosa prova per lei. Straordinaria è poi Emma Thompson nei panni della moglie sbagliata di Alan Rickman.

8. CAROL

Così come Non ti presento i miei, Carol ruota intorno a una relazione sentimentale queer. Therese, commessa di un grande magazzino, si innamora di una misteriosa donna matura nel periodo che precede di poco il Natale. Il dramma è ancora una volta servito e, anche in questo caso, il finale non è quello che tutti vorrebbero. Tratto da un romanzo di Patricia Highsmith del 1952, ha due superlative interpreti: Rooney Mara e Cate Blanchett. Di diritto, tra i 10 migliori film di Natale degli anni Duemila.

Rooney Mara e Cate Blanchett in Carol.

9. POLAR EXPRESS

Se volete meravigliare i piccoli di casa, Polar Express è il titolo perfetto. Rilasciato nel 2004, ha colpito per la straordinaria animazione e per il racconto con al centro un bambino che, non credendo a Babbo Natale, sale su un treno diretto al Polo Nord. Speciale, il treno è solitamente riservato a chi crede a Santa Claus ed è pieno di verità nascoste. Il capotreno ha le fattezze “animate” di Tom Hanks, doppiatore nella versione originale di diversi personaggi.

10. TUTTI INSIEME INEVITABILMENTE

Caotico ed esilarante, è la storia di una coppia che, dopo aver visto fallire miseramente i propri propositi per il Natale, è costretta a far visita alle rispettive disfunzionali famiglie. Se consideriamo che i genitori sono tutti divorziati, i due devono far tappa in quattro case diverse. Isteria, commozione e divertimento, segnano diverse sequenze che, in fondo, regalano molte lezioni di vita. Adatto a chi non vorrebbe mai tornare a casa per Natale.

Resee Witherspoon in Tutti insieme inevitabilmente.