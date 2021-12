7 donne e un mistero arriva nei cinema il giorno di Natale. Il cast, tutto al femminile, conta sui nomi di sette apprezzate interpreti italiane. Tra loro spicca il nome di Ornella Vanoni, mito vivente della canzone italiana, non nuova a incursioni nel cinema. Quali e quante altre cantanti italiane si sono cimentate negli anni nella recitazione?

Abbiamo già apprezzato le doti di attrice di Ornella qualche anno fa nella commedia Ma che bella sorpresa, dove con Renato Pozzetto dava vita a una coppia di coniugi divertenti e sui generis. Chi ha memoria, ricorda come Vanoni abbia portato la sua inconfondibile chioma rossa in titoli del passato come I viaggiatori della sera o Romolo e Remo (del 1961!). E siamo curiosi di vederla in 7 donne e un mistero, dal 25 dicembre in sala.

La carriera cinematografica di Ornella Vanoni ha portato noi di The Wom a chiederci: Quali e quante altre cantanti italiane si sono cimentate negli anni nella recitazione. Abbiamo escluso coloro che hanno preso parte ai cosiddetti musicarelli, un genere cinematografico tutto italiano che serviva come videoclip alle canzoni in uscita e che ha visto Caterina Caselli, Romina Power o Rita Pavone, recitare ma solo per cantare. Non citiamo nemmeno le tante artiste che hanno interpretato se stesse (come Patty Pravo in Pazza idea, Ivana Spagna nella sitcom Il candidato o Alessandra Amoroso in Io che amo solo te).

Abbiamo scoperto una lunga lista di artiste che non ha resistito al richiamo della recitazione, al cinema o in televisione. E alcune sono anche inaspettate. Abbiamo scelto così 10 cantante italiani che hanno anche recitato, lasciando consapevolmente fuori quel mito che è Raffaella Carrà, non etichettabile.

ELODIE

Tra le 10 cantanti italiane che hanno anche recitato c'è Elodie. Uscita dal talent Amici e presenza costante su Instagram, Elodie guida la nostra speciale lista. Non l’abbiamo ancora vista all’opera ma è stata scelta dal regista Pippo Mezzapesa come protagonista di Ti mangio il cuore, tratto dall’omonimo libro inchiesta. La cantante interpreterà il ruolo di Marilena, bellissima moglie di un boss che vive un amore proibito con l’erede del clan malavitoso rivale. Chi ha visto Elodie sul set, ci parla di una prova superba. Irresistibili per chi la segue sui social i post e i reel dal set.

EMMA MARRONE

Emma Marrone ha vinto prima Amici di Maria de Filippi e il Festival di Sanremo, dove tornerà in gara nel 2022, dopo. Ha fatto da giudice sia ad Amici sia a X-Factor ma il cinema l’ha presto notata. Dopo aver preso parte con un cameo speciale alla commedia Benvenuti al Sud, è stata scelta da Gabriele Muccino per il difficile ruolo di Anna, uno dei personaggi al centro di Gli anni più belli. Non ha sfigurato al fianco di mostri sacri come Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti. Ed è sempre Muccino ad averla rivoluta tra gli interpreti principali di A casa tutti bene, la serie in onda su Sky in questi giorni. La vedremo presto protagonista assoluta in Il ritorno di Stefano Chiantini, in coppia con Fabrizio Rongione.

Emma Marrone in uno scatto in anteprima di Il ritorno.

LOREDANA BERTÈ

Tra le 10 cantanti italiane che hanno anche recitato non può mancare Loredana Bertè. La rocker più imprevedibile d’Italia ci ha abituato a tutto. L’abbiamo vista cantare vestita da sposa o con un finto pancione. Ci ha deliziati con i suoi racconti con al centro David Bowie. E ci commuove per l’attaccamento che giustamente ha ancora alla sorella Mia Martini, nel cuore di tutti noi. Ma erano anni che non compariva al cinema. Il 2021 l’ha vista invece alle prese con due differenti film: la commedia corale Addio al nubilato, una sorta di Le amiche della sposa all’italiana, e il dramedy Ancora più bello, particolarmente amato dai teenager. E, se nel primo interpretava se stessa, nel secondo dà vita a una manager che vendica a modo suo tutte quelle donne che sono vittima di molestie sessuali. Brava Loredana, sempre coerente con i suoi ideali e valori.

Loredana Bertè in Ancora più bello.

RETTORE

Così come Emma Marrone, anche Rettore (non chiamatela Donatella!) sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo, con un pezzo che si preannuncia esplosivo. Nel 1982, all’apice della carriera, il mitico regista Umberto Lenzi (amatissimo da Quentin Tarantino) l’ha voluta protagonista dell’esilarante Cicciabomba. Nel film, Rettore interpretava due sorelle molte diverse: una è appariscente e viziata mentre l’altra in sovrappeso e marginalizzata. Il titolo è oggi un cult che spesso passa per le emittenti locali.

Rettore in un manifesto pubblicitario di Cicciabomba.

ANNA OXA

Rettore non è stata l’unica cantante a cimentarsi con un doppio ruolo al cinema. Nel 1980, una ancora acerba Anna Oxa è stata protagonista di Maschio, femmina, fiore, frutto a fianco di Ninetto Davoli, Massimo Boldi e Teo Teocoli, interpretando due gemelli, un maschio e una femmina. Trasformista per vocazione, artista a tutto tondo e icona di moda, Anna ha sorpreso tutti risultando credibile nei panni maschili quanto in quelli femminili. Del resto, la sua prima esibizione sul palco di Sanremo con Un’emozione da poco giocava proprio con la fluidità. Avanti con i tempi, Anna manca davvero tanto nel panorama artistico italiano.

Anna Oxa in Maschio, femmina, fiore, frutto.

CRISTINA D'AVENA

Erano gli anni Ottanta quando in Italia spopolava una serie animata proveniente dal Giappone: Kiss Me Licia. Sull’onda degli oltre 5 milioni di spettatori che il cartone registrava su Italia 1 ogni sera, l’allora Fininvest decideva di produrre una serie in live action, continuandone la linea narrativa e italianizzandola. Come protagonista fu scelta Cristina D’Avena, fino a quel momento solo interprete di tutte le sigle dei cartoni del gruppo. Il successo fu tale che Cristina interpretò Licia per 4 serie prima di dedicarsi a un altro progetto seriale, Arriva Cristina, e tutti i suoi seguiti. Noi nostalgici rivediamo ancora le puntate su Mediaset Infinity e il nome di Cristina è di diritto tra quelli delle 10 cantanti italiane che hanno anche recitato.

Cristina D'Avena in Love Me Licia.

THONY

La palermitana Federica Caiozzo ha cominciato la sua carriera come cantautrice. Aveva già alle spalle un buon seguito di followers con la pubblicazione dei suoi brani on line quando è stata notata dal regista toscano Paolo Virzì. Le ha offerto il ruolo di Antonia, la coprotagonista di Tutti i santi giorni, al fianco di un ancora non esploso Luca Marinelli. Da allora non ha più lasciato i set: complice una nomination ai David di Donatello per la miglior attrice protagonista, l’abbiamo rivista in Momenti di straziante felicità e nell’ammaliante Una relazione, oltre che nella serie Summertime.

Thony in Tutti i santi giorni.

FIORELLA MANNOIA

Pochi lo sanno ma Fiorella Mannoia, anche lei di origini palermitane, non ha iniziato la sua carriera come cantante. No, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come controfigura, prendendo parte a diversi progetti soprattutto legati all’universo degli spaghetti western. Nel 1975 ha fatto persino da stunt alla gigantesca Monica Vitti in Qui comincia l’avventura. Tra i protagonisti di Una colt in mano al diavolo, è tornata al cinema nel 2016 con il dramma sociale 7 minuti di Michele Placido, dove recitava anche un’altra cantante: Maria Nazionale, rimasta fuori dalla lista delle 10 cantanti italiane che hanno anche recitato.

Una giovanissima e bionda Fiorella Mannoia in un manifesto pubblicitario di ...e il terzo giorno arrivò il Corvo.

VERONICA LUCCHESI

Il nome non vi dice molto. Ma se vi dicessi che è la cantante del gruppo La Rappresentante di Lista sicuramente non avreste dubbi nel riconoscerla. Dalla voce potente e sempre presente nella difesa dei diritti della comunità LGBTQ+, Veronica oltre a essere cantautrice è anche scrittrice. Ha pubblicato con il compagno di band e di vita Dario Lucchesi il romanzo Maimamma ma in passato non ha disdegnato la recitazione. In attesa di rivederla sul palco del Festival di Sanremo, possiamo ammirarla nella seconda stagione della serie tv targata Rai Il cacciatore.

Veronica Lucchesi in una scena di Il cacciatore.

AMBRA ANGIOLINI

Ambra Angiolini è oggi uno dei nomi di punta del cinema italiano. Ha mosso i primi passi tra gli spalti di Non è la Rai e, grazie al successo ottenuto, ha inciso diversi album. Mentre per i primi due prestava soltanto l’immagine e le canzoni erano incise da una vocalist, l’album Ritmo vitale ha segnato l’inizio della sua carriera da cantante. Di recente, l’abbiamo ascoltata nella rielaborazione di un suo cavallo di battaglia Io, te, Francesca e Davide, in duetto con Syria. Ha sentito il richiamo della macchina da presa, ancor prima dell’eccelsa prova in Saturno contro, quando nel 1996 ha accettato il ruolo da protagonista del tv movie Favola.

Ambra Angiolini in Favola.