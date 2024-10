L’Oroscopo della Settimana dal 21 al 27 ottobre 2024: ascesa professionale per l’Acquario, amore alle stelle per i Gemelli

C ome saranno i prossimi giorni secondo le previsioni astrologiche? Scopriamo insieme l’Oroscopo della Settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

L'Oroscopo settimanale ci aiuta a interpretare alcuni eventi che si presenteranno nelle nostre vite, ma anche a decifrare meglio emozioni e sensazioni. L'invito è a leggerlo senza lasciarsi influenzare, ricordando che a decidere le nostre vite siamo sempre noi stessi! Scopriamo insieme l'Oroscopo della Settimana dal 21 al 27 ottobre 2024!

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

È una settimana estremamente vuota nel campo affettivo, un deserto inaspettato: non ci sono grandi novità in amore, vorreste riscaldare il vostro cuore attraverso input nuovi ma per tutto questo c'è ancora da attendere un cielo migliore. La presenza di Giove nel segno dei Gemelli alimenta la speranza di una svolta importante nei legami, soprattutto in quelli che devono essere legalizzati. In alcuni casi le promesse che non avete potuto mantenere possono diventare realtà: circondatevi di persone positive e mettete da parte tutto il superfluo. Per raggiungere il podio serve energia nuova.

Se state cercando un nuovo lavoro o siete in cerca della prima occupazione, spingete fino in fondo il piede sull'acceleratore e le occasioni non mancheranno. Controllate la pressione sanguigna.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra

Gli affetti sono sottotono per tutta la settimana. Probabilmente dovrete dedicare più tempo alle questioni professionali e meno a quelle affettive. Ciò non esclude, comunque, momenti passionali in amore. Nel campo del lavoro l’influenza positiva degli astri rende tutto più leggero, e le questioni pratiche trovano il giusto equilibrio. Per alcuni nati la situazione economica è in grande fermento, potrebbe trattarsi di una casa, di una compravendita, di una ristrutturazione. La cosa certa è che l’ascesa è assicurata grazie a un magnifico savoir-faire.

Nel settore privato vivrete un momento di instabilità legato a un componente familiare: alcune discussioni di vecchia data si ripropongono. L’alimentazione continua a destabilizzare il sistema digestivo: una sana dieta alimentare è d’obbligo. Venerdì e sabato novità per un viaggio a sorpresa.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d’Aria

La situazione sentimentale è di nuovo avvincente e passionale: il rapporto con il partner riesce a trovare un equilibrio positivo, non si esclude una convivenza o un matrimonio. Ecco, dunque, che finalmente nel fine settimana la vostra storia d’amore saprà coronare l’inizio di un periodo estremamente importante. Se state cercando di allargare il campo finanziario Urano richiede maggiore attenzione per non commettere errori di valutazione. Seguite comunque la vostra inventiva, la vostra fantasia e la necessità di rinnovare la vostra posizione professionale.

Utilizzate tempestività nelle scelte: anticipare un evento significa raggiungere il podio senza perdere per strada situazioni importanti. Proteggete orecchie e gola: i primi freddi sono dietro l’angolo.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua

A causa di Marte nel segno rischiate di vivere un amore incostante: l’intruso è sempre la vostra instabilità emotiva che cerca di controllare ogni situazione che vi sta a cuore. Ascoltate anche le ragioni altrui per evitare uno scontro all’interno del contesto lavorativo, differentemente farete fatica a raggiungere gli obiettivi desiderati. Il campo delle finanze rimane protetto nonostante la vostra ostinazione nell'investire al di fuori della vostra zona comfort. Marte vi stanca moltissimo accumulando stress, meglio evitare di sovraccaricare il fisico.

Lo sport e l’attività fisica restano in assoluto il modo migliore per scaricare la tensione e ricaricare le pile. Siate più attenti a non sottovalutare la scelta di un figlio/a: il lavoro genitoriale è quello di dare le ali ai propri figli per spiccare il volo. Weekend in netta ripresa per la salute.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco

Settimana faticosa per gli impegni familiari e per le troppe imprese professionali. Da un lato troviamo una novità legata a una casa: potrebbe trattarsi di una ristrutturazione difficile da portare avanti, sia per un discorso economico sia per una questione pratica legata a un operatore edile poco efficiente. Sabato e domenica prendete fiato, accendete l’attenzione sulla salute e soprattutto sull’emotività e lo stress non facile da eliminare. Non si esclude l’insorgere di vecchi malanni, un meritato riposo è utile per recuperare in fretta l’equilibrio necessario.

Mantenete sempre la comunicazione con chi destabilizza la quotidianità, non lasciatevi travolgere dalle questioni frivole, tantomeno accettate le provocazioni di un collaboratore. L’amore è in netto calo, soprattutto, se il partner non è al vostro fianco come vorreste.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra

La presenza di Nettuno continua a mettere alla prova la vostra pazienza. In famiglia c’è ancora qualcosa da mettere in ordine, qualche imprevisto da risolvere: meglio agire senza collera per evitare di creare ulteriore negatività a un problema risolvibile con pochissima energia. Il denaro non manca, anche gli investimenti appena conseguiti iniziano a dare i frutti necessari per potenziare al meglio la vostra economia. Mercurio in Scorpione è sempre pronto ad architettare nuove situazioni positive, l’importante è riuscire a cogliere in fretta le sue indicazioni che possono fare la differenza nel lavoro e nelle contrattazioni d’affari.

Venere in netta quadratura rischia di accendere la miccia con una discussione con la persona amata: non è la settimana giusta per puntare i piedi e fare le vostre ragioni in amore. Possibili disturbi alle vie urinarie.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria

Settimana irascibile, tenete a bada l’emotività che potrebbe sovrastare le collaborazioni professionali inquinando i rapporti di lavoro. Non si esclude una punta di autoritarismo all’interno del lavoro con i colleghi o collaboratori. Considerate che non è sempre tutto giusto quello che pensate, verificate, riflettete bene prima di buttarvi a capofitto sulle vostre idee o pensieri che possono destabilizzare la vostra serenità e capacità professionale. Giove, invece, è positivo per l’amore, gli incontri, per avviare una convivenza, per decidere di allargare la famiglia con una nuova nascita; sono giorni efficienti per realizzare un sogno d’amore.

In famiglia un parente potrebbe guarire dopo una lunga patologia. Nei prossimi giorni il fisico risente di un calo, una delicatezza per la salute soprattutto più sensibili del solito, attenti agli sbalzi di temperatura che provocano dolori alle ossa e alle articolazioni.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) - Segno d’Acqua

La settimana è in totale armonia con la vostra vita privata e quella professionale. Questa tranquillità è utile per agire nelle questioni pratiche; mettere sul campo una nuova progettualità o inserire contesti nuovi all'interno della vostra professione può aggiungere molta positività nel vostro contesto lavorativo ed economico. Anche Marte mette in pratica una forza inaspettata che agisce, soprattutto, attraverso un savoir-faire capace di spingervi oltre le vostre capacità. Si tratta di un raggio d'azione estremamente positivo, tutte le questioni trattate in sordina vi posizionano sul podio.

Ottima complicità con il coniuge, i legami familiari sono illuminati da stelle fortunate, in particolar modo, le questioni materiali trovano finalmente una soluzione tanto attesa. Utilizzare dei calmanti naturali può placare l'ansia, in alternativa scaricate la tensione attraverso un'attività sportiva.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco

Il cielo crea qualche ostacolo da superare: invece di pensare che la sfortuna è dalla vostra parte, indirizzate tutto ciò che viene meno alla vostra volontà come una manna dal cielo per uscire fuori dalla zona comfort. I pianeti vi spronano a raggiungere quanto prima il podio. Ogni negazione va considerata come un'opportunità che aiuta ad esaltare le vostre capacità. Le stelle di questa settimana riescono a mettere in risalto la vostra empatia aggiungendo volti nuovi nelle amicizie utili per darvi uno spunto interessante per le questioni professionali e personali.

Il campo della salute è occupato da Giove, un elemento che mette in evidenza i punti deboli del fisico. Niente paura: qualsiasi cosa verrà recuperata con velocità, soprattutto se si tratta di una questione legata a una stanchezza fisica. Un weekend di passione e incontri fortunati in amore.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) - Segno di Terra

In questa stagione siete sempre ricchi di energia e forza vitale. Da sempre il segno più resistente dello Zodiaco, passo dopo passo riuscite a realizzare ciò che desiderate: grazie alla resistenza di fondo riuscite a cavalcare l'onda e portare a casa ciò che desiderate. Settimana estremamente positiva per quanto riguarda l'economia, siete nel tempo giusto per investire i vostri denari. Urano porterà dei cambiamenti, non si esclude una novità importante nel campo professionale. In arrivo un vero e proprio vantaggio economico che apre la via a nuove collaborazioni, in particolar modo prestigiose.

Un pizzico di bon ton è utile per evitare brutte figure all'interno del contesto amoroso: potrebbe trattarsi di un incontro inaspettato. Il cielo resta, in assoluto, concentrato sulla sfera privata che per alcuni tratti appare ambigua: siate più fermi nelle decisioni con il partner.

Acquario (21 gennaio -19 febbraio) - Segno d’Aria

La vita sentimentale appare altalenante, all'interno del vostro rapporto di coppia siete sempre troppo esigenti. Un pizzico di orgoglio rischia di mettere in discussione un rapporto affettivo fragile. Per evitare uno scontro con il partner è necessario un passo indietro, tutto dipende dagli obiettivi desiderati, uscite allo scoperto con i sentimenti. Nel campo professionale si richiede una grande energia e attenzione mentale, novità importanti portano a un'ascesa professionale di capacità e di successo. Il settore delle collaborazioni e delle società di affari è molto ben influenzato dalle stelle.

Dimostrate a un vostro superiore le vostre vere qualità e soprattutto fidatevi del vostro intuito. Non rimandate gli appuntamenti importanti. Dal lato fisico prestate attenzione al metabolismo, alcune alterazioni possono creare disturbi di vario genere. Un'acqua oligominerale è utile per disintossicare reni e vescica.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua

Saturno continua a inviare influssi splendidi sulle coppie giovani e sul consolidamento dell'amore. Nel campo professionale, invece, crea continuamente nervosismo, soprattutto per le attività commerciali o legate alla comunicazione. Meglio evitare il carattere puntiglioso o ombroso nei confronti dell'entourage lavorativo. Malgrado il grande nervosismo i nuovi progetti sono destinate al successo, l'importante è utilizzare nuove strategie per superare la diffidenza delle persone intorno a voi. In famiglia, invece, siete forse troppo esigenti e si possono innescare polemiche inutili, il matrimonio o la convivenza risente di un'eccessiva intrusione e ingerenza della famiglia di origine.

Malgrado le ultime difficoltà l'economia e le finanze procedono per il verso giusto. Dal lato fisico; le vie respiratorie sono delicate: prestate attenzione a orecchie e gola. Le cure omeopatiche sono le più gettonate e le più affini al vostro segno.