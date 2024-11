L’Oroscopo del mese di novembre 2024: cosa ci riservano le stelle

C osa ci riservano le stelle per il mese di novembre? Ve lo raccontiamo in queste righe, segno per segno. Sarà un periodo fortunato per lo Scorpione e l'Acquario, un po' complesso per la Vergine e instabile per i Pesci. Vediamo insieme l'Oroscopo del mese di novembre!

Novembre è un mese di passaggio: l'autunno è al suo massimo, mentre la natura rallenta attendendo l'arrivo dell'inverno. L'invito delle stelle è quello di rivolgere l'attenzione verso la propria interiorità, concedendo più tempo ad attività rilassanti e nella natura. Scopriamo insieme cosa ci attende con l'Oroscopo del mese di novembre 2024!

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Nelle prossime settimane alcune vicende nel settore del lavoro rischiano di assorbire tutta la vostra energia: servirà maggiore forza e concentrazione per raggiungere i traguardi prefissati. Non mancherà la possibilità di riaprire un dialogo con alcuni membri della famiglia, e non si esclude l'arrivo di una nuova spesa da sostenere per questioni legate ad un figlio/a. Se siete soli dal punto di vista sentimentale arrivano incontri che promettono un legame amoroso a lungo termine.

L'attività frenetica che dovrete sostenere nei prossimi giorni potrebbe farvi arrivare a fine mese con alcuni vecchi disturbi mai curati. In sostanza è un mese dove è meglio affrontare le cose senza rimandare in altra data eventuali cambiamenti.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra

La Luna piena nel segno opposto dello Scorpione parla di novità nei sentimenti: alcuni cambiamenti all'interno del rapporto di coppia potrebbero rinnovare a trecentosessanta gradi la vostra relazione sentimentale. In realtà potrebbe trattarsi di nuove emozioni suscitate da qualcuno conosciuto per caso. La cosa certa è che novembre rappresenta il periodo più importante per mettere mano a una situazione sentimentale difficile da gestire. Con l'aiuto di Urano arriva un cambiamento importante, come una nuova qualifica all'interno del vostro posizionamento sociale.

Il consiglio delle stelle è quello di attivare passione ed erotismo trasfomandoli in strumenti utili a ritrovare una intesa all'interno di un contesto amoroso già esistente. Gli investimenti e il patrimonio sono decisamente positivi grazie alla vostra capacità professionale che continua a cavalcare l'onda del successo. Occupatevi un po’ di più delle cure estetiche.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d’Aria

Da qualche giorno siete tentati di sottoporre a un severo esame la vostra vita sentimentale: attenzione a non trarre conclusioni o rimarcare le mancanze del partner. Comportarsi come dei ragionieri alle prese con cifre e conti non è da voi. Il rischio più grande nei prossimi giorni è di vivere l'influsso di Giove accentuando a dismisura il pessimismo. È necessario fare un passo indietro: amplificare il vostro malcontento nel privato potrebbe mettere a rischio il rapporto di coppia insieme a quello familiare. Malgrado l'inizio del mese non sia positivo per la vostra immagine professionale, con un po’ di pazienza raccoglierete i frutti desiderati dopo il plenilunio. Dopo il 15 novembre, infatti, possono presentarsi alcune situazioni nuove all'interno della professione.

Per fortuna la sfera economica è ben sostenuta dagli astri. La vostra forma fisica è indebolita dalla fatica delle ultime settimane, mettete da parte la grande dose di ansia: tutto questo non appartiene alla vostra natura gioviale e intraprendente.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua

La situazione sentimentale viaggia su binari rassicuranti, nonostante Marte crei una congiunzione difficile con il Sole che agisce soprattutto destabilizzando la quotidianità. In alcuni casi il pianeta aiuta nella passione e accende la voglia di curiosare al di fuori del rapporto di coppia. Nelle prossime settimane dovrete dedicare più tempo alla professione trascurando famiglia e amicizie. Si denota una grande intraprendenza e un grande spirito costruttivo, tutti ingredienti positivi che aiutano la vostra professione a cavalcare l'onda del successo. L'unico punto di tensione del vostro quadro astrologico si avvertirà a fine mese quando alcuni rapporti familiari influenzeranno la vostra quotidianità.

La presenza di Marte aiuta a prendere iniziative nuove facilitando uno sviluppo importante nel contesto del lavoro. Inoltre, Marte non agevola chi soffre di disturbi cronici: le cure saranno efficaci ma hanno bisogno di tempo e di essere accompagnate da ritmi di vita regolari.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco

Gli influssi del cielo proporranno nuovi equilibri in una vita coniugale che negli ultimi tempi ha subìto tensioni e rotture. Sarà un novembre decisamente aperto al dialogo, dove i malintesi del passato verranno meno, soprattutto con amici di vecchia data. Baciati da questa astralità così benevola aumenterà in voi il fascino creando nuovi presupposti di vita: gli amori che nascono nelle prossime settimane sono promettenti per il futuro. I rapporti in famiglia sono sostenuti dal cielo, in particolar modo dal pianeta Marte che non sempre mette d'accordo nelle scelte familiari.

Trascorrerete giorni decisamente vivaci e avvincenti dal punto di vista lavorativo, con situazioni vantaggiose e nuovi incarichi, come una possibile società d'affari. La forma fisica è in grande miglioramento, tutto procede di pari passo con il vostro umore che dal 23 novembre in poi riesce a fare la differenza attraverso un maggiore impegno dal punto di vista sportivo.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra

I prossimi influssi del cielo esasperano al massimo le crisi e i conflitti che siete riusciti a evitare nei rapporti con gli altri. Sarà un mese estremamente impegnativo dal lato pratico, serve maggiore concentrazione e non conviene rimandare situazioni del passato all'interno della professione. Vietato innalzare il livello dello scontro con un superiore, siate più cauti nel prendere decisioni sul vostro futuro professionale. Non è cosa facile capire gli altri, la razionalità nei prossimi giorni è sopraffatta dalla grande emotività e da un pessimismo di fondo difficile da superare.

Per evitare di cadere dentro le solite situazioni che creano una vera e propria instabilità sul vostro umore, ricercate del tempo libero per scaricare l'emotività. Lo sport è lo strumento più utile per rigenerare mente, spirito e corpo. Per guarire e vivere felici bisogna conservare una visione d'insieme della vostra situazione attuale, lasciando che le cose accadano e che compiano il loro corso.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria

Con Giove positivo la passionalità è altissima, come pure il desiderio di avere tutto e subito nel rapporto affettivo. Il partner potrebbe trovarsi travolto dalle vostre impennate di passione e desiderio, ma non sempre è possibile avere esattamente quello che si desidera. In alcuni casi potreste addirittura essere rifiutati, anche se non significa che l'amore e i sentimenti non siano corrisposti: soltanto attraverso un giusto equilibrio si troverà la soluzione giusta per vivere serenamente il rapporto a due. Inoltre, Giove dona la possibilità di risolvere situazioni complesse, di sciogliere questioni economiche, di creare nuove strategie all'interno della professione, di ampliare il proprio lavoro, fondare una società d'affari, investire denaro o acquistare un immobile.

Sono settimane ideali per allargare i vostri orizzonti lavorativi, tutto utile per superare un esame o iniziare un nuovo corso di studi e di specializzazione. Il cielo rende faticosa la ripresa delle energie; la vostra vitalità e la resistenza nervosa sono sempre vivaci, bisogna rendersi conto che il fisico ha bisogno di maggiore riposo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) - Segno d’Acqua

Marte nel segno amico del Cancro richiede dedizione assoluta all'amore, una rinuncia all'orgoglio e alle imposizioni del vostro “io” così esclusivista. Siete sotto un influsso imprevedibile, tutto a ridosso del vostro compleanno: un matrimonio, un divorzio, una svolta importante nella vita di relazione, sarà un mese estremamente importante per la vostra vita sentimentale; soprattutto dal quindici novembre in poi con il plenilunio nel segno. Sarebbe davvero un peccato sprecare l'influsso dinamico di Marte che insieme al Sole crea un'azione determinante per la sfera pratica e professionale, favorendo tutte le iniziative legate al denaro. Sono settimane importanti per trovare una nuova occupazione o per impostare le basi per una nuova attività: è il periodo dell'abbondanza.

La salute e la forma fisica sono ben equipaggiate per sostenere le tante cose da fare nella quotidianità: evitate di esporvi alle correnti di aria fredda. Siete decisi di andare fino in fondo per chiudere una questione familiare, come un'eredità.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco

Ormai avete imparato a convivere con le continue provocazioni del pianeta Giove. Tutto questo richiede un grande impegno nella sfera professionale, così tremendamente sollecitata da tanti avvenimenti imprevisti. Da sempre Giove è il vostro pianeta alleato, ma in realtà nelle prossime settimane risentite di un calo. La difficoltà maggiore è di conciliare lavoro e sentimenti, famiglia e impegni economici, un mix di situazioni che rallenta le vostre iniziative, soprattutto quelle che riguardano il patrimonio, l'economia e gli investimenti. Possibili discussioni accese con le persone di famiglia. Se avete impostato dei progetti futuri questi possono diventare operativi appena il pianeta Giove toglierà l'opposizione negativa al vostro Sole, così facendo riuscirete a fare un grande balzo in avanti recuperando tutto il maltolto.

A causa di un rallentamento psicofisico i vostri nervi sono tesi; pur godendo di una buona resistenza aiutatevi con calmanti naturali per non rischiare disturbi a livello psicofisico come infiammazioni al colon e al fegato. Il nuoto è lo sport più indicato per sciogliere le tensioni muscolari.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra

Il cielo forma aspetti gentili rispetto al vostro segno, ma il settore della salute è interessato dagli influssi nervosi e instabili di Marte che non aiuta a trovare un momento di tregua dal punto di vista psicofisico. Dimostrate un buon ritmo vitale, ma tendete a stancarvi parecchio: ecco perché va ricercato un periodo di riposo per sotterrare l'eccessivo nervosismo. Aspettate a prendere decisioni importanti nel campo professionale, le soluzioni non sono ancora adeguate a ciò che desiderate. Impostare e programmare anche nei minimi dettagli una questione professionale o pratica non è mai stato troppo difficile per voi, ecco perché siete in grado di ampliare grandemente il vostro volume di affari pur vivendo un momento di pausa utile a recuperare l'energia.

Ricordate che siete il segno più portato a coltivare la carriera professionale: utilizzate la fermezza per raggiungere ciò che desiderate.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria

La famiglia è il vostro punto di riferimento più importante, e da qualche tempo riuscite a conciliare la vostra natura anticonformista con una famiglia conformista. Tutto questo grazie al pianeta Giove che dal segno amico dei Gemelli riesce a placare quella energia e impulsività che spesso e volentieri danneggiano il rapporto con gli altri. Gli influssi celesti parlano di un grande movimento nel settore delle trasformazioni e nell'ambiente professionale. Va tenuto presente che non sempre si può trovare l'intesa giusta e la sintonia con chi dovrebbe sostenere la vostra attività professionale, ecco perché è importante contare fino a dieci prima di prendere decisioni avventate. Nel campo del lavoro può essere utile contare sulle iniziative che hanno a che fare con l'estero o con ambiti diversi del solito.

A fine mese inizia un ottimo periodo per trovare equilibri e soluzioni nelle collaborazioni e, soprattutto, nelle imprese commerciali che stanno vivendo un periodo di ostacoli. La cosa certa è che la fortuna è accanto a voi. Dal lato fisico l'apparato digerente è particolarmente sensibile: curatevi con una sana dieta alimentare.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua

Questi alti e bassi che state vivendo nella sfera professionale potrebbero rendervi un pochino ambigui nei confronti di un collaboratore o un superiore: a volte vi eclissate, in preda a chissà quali pensieri negativi legati al lavoro. Cercate di vedere la realtà con lucidità e lasciate stare quella voce interiore che continua a destabilizzare le vostre scelte, o almeno non assecondate pensieri negativi che rischiano di scatenare una vera e propria insicurezza nel quotidiano. Da sempre siete specialisti nel mettervi in situazioni complicate, siete costantemente alla ricerca di sostenere qualcuno, lo spirito infermieristico continua a farvi fare errori di valutazione: è ora che qualcuno a voi caro/a cammini da solo/a. Per fortuna Marte porta in luce una splendida emozione affettiva che inaugura un periodo importante nel campo sentimentale.

Utilizzate la fantasia per realizzare ciò che desiderate, siete pieni di spunti di interesse per trovare uno sbocco veramente eccellente che gratificherà la vostra ambizione. Particolarmente delicato il sistema digerente: cautela nell'alimentazione, il fegato è appesantito da una dieta troppo disordinata.