F iorella Mannoia, Ilaria Saliva e Virginia Valsecchi sono state le protagoniste dell'evento organizzato nell'ambito del programma Today at Apple.

Fiorella Mannoia, Ilaria Saliva, Virginia Valsecchi: tre personaggi noti, tre donne forti. Tre donne amiche delle donne. Sono state loro le protagoniste del Talk: Solidarietà è potere, l’evento organizzato – lo scorso 27 novembre – in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nell’ambito del programma Today at Apple. Location: l’Apple Store di Roma, in via del Corso.

Il cambiamento passa dalla solidarietà

Moderato da Francesco Cicconetti aka Mehths, il talk organizzato da Apple è stato un importante momento per riflettere su come e quanto la solidarietà possa diventare un prezioso strumento per contrastare la violenza di genere e promuovere una reale evoluzione culturale. Le protagoniste hanno catalizzato l’attenzione dei presenti con la loro personalità, la loro storia. I modi in cui si rendono parte attiva di un cambiamento necessario. Anzi: urgente.

Fiorella Mannoia non è soltanto una cantautrice e icona della musica nostrana; è anche la presidentessa onoraria Una Nessuna Centomila, fondazione attiva nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Ilaria Saliva è psicologa clinica nonché presidentessa dell’associazione Donnexstrada e cofondatrice e Coo di VIOLA, un’app progettata per offrire sicurezza alle donne che si ritrovano a camminare da sole per strada. Virginia Valsecchi è una produttrice; nel 2028 ha fondato – e da allora dirige - Capri Entertainment, una società di produzione che mira a parlare alle nuove generazioni tramite il racconto di storie. Ricordiamo inoltre che lo scrittore, digital creator e divulgatore Mehthes da molti anni racconta sui social il suo percorso di affermazione di genere. Coinvolgendo gli utenti con le sua naturalezza e la sua ironia. In più, svolge attività di consulenza alle aziende per promuovere l’inclusione.

Un potere comune a tutti

Talk: Solidarietà è potere: il titolo dell’incontro inserito nel programma Today at Apple è significativo. Fa riflettere. La solidarietà può diventare un potere invincibile, in difesa delle donne e nella costruzione di una società – un mondo – migliore. La solidarietà passa dalle parole e dal confronto. Ma anche, come hanno dimostrati gli ospiti dell’iniziativa, da un impegno concreto. Dire e fare devono camminare di pari passo.

C’erano tante persone, lo scorso 27 novembre all’Apple Store di via Del Corso. Cosa ancora più bella: c’erano tanti giovani. Ragazze e ragazze. Aperti alla trasformazione della nostra comunità. E già questo è un grande, grande successo. La solidarietà è un potere comune a tutti.