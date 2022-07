I film da vedere assolutamente in tv questa settimana (dal 09 al 16 luglio)

S ono tanti ogni settimana i film che passano in tv in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 09 al 16 luglio 2022.

Sabato 09 luglio

Sono cinque le proposte di film da vedere assolutamente in tv nel corso della serata. Rai 2 continua il ciclo dei gialli per la televisione con Legami mortali (aka Più denso dell’acqua): una coppia, affranta dal dolore per la morte del figlio, affitta una stanza della loro casa a qualcuno che gli assomiglia molto. Indovinate come andranno le cose!

Il giallo e il thriller dominano ben altre tre proposte. Rai 4 propone Fredda è la notte, in cui Alice Eve viene presa in ostaggio da un criminale. Iris risponde con Cellular, in cui Kim Basinger viene rapita e rinchiusa in una soffitta in cui per caso trova un “vecchio” telefono. E Italia 2 controbatte con un horror puro, Scream, il primo e inimitabile capitolo della serata.

Chi vuol ridere può, però, puntare su Rete 4: vi aspettano Adriano Celentano e Ornella Muti in Il bisbetico domato, originale rivisitazione del classico di Shakespeare.

Le foto dei film di sabato 09 luglio 1/5 Legami mortali. 2/5 Fredda è la notte. 3/5 Cellular. 4/5 Scream. 5/5 Il bisbetico domato. PREV NEXT

Domenica 10 luglio

Tra i film da vedere assolutamente in tv spicca su Canale 5 Pane al limone con semi di papavero, una prima tv che porta sullo schermo uno dei romanzi più famosi degli ultimi anni. Qui, il nostro speciale approfondimento.

Rete 4 è invece nel segno della leggerezza con la commedia Una festa esagerata a casa di Vincenzo Salemme. Ci si commuove invece con Un viaggio a quattro zampe, su Rai Movie, in cui si seguono le vicende di un cane che percorrerà chilometri e chilometri per ritrovare la sua famiglia. Chi ama la letteratura non può però perdersi su La 5 Orgoglio e pregiudizio, rilettura del romanzo di Jane Austen con Keira Knightley.

L’azione la fa di scena su Rai 4 con il giapponese The Villainess – Professione assassina, il cui titolo parla da solo. Cielo non è da meno con il thriller Seduzione fatale in cui una donna tradisce il futuro marito la sera del suo addio al nubilato, con tutte le conseguenze psicopatiche del caso. È un thriller puro, infine, su Iris Il fiume della paura con Meryl Streep inseguita in gommone da due criminali.

Le foto dei film di domenica 10 luglio 1/7 Pane al limone con semi di papavero. 2/7 Una festa esagerata. 3/7 Un viaggio a quattro zampe, 4/7 Orgoglio e pregiudizio. 5/7 The Villainess – Professione assassina. 6/7 Seduzione fatale. 7/7 Il fiume della paura. PREV NEXT

Lunedì 11 luglio

Chi ama il calcio, può scegliere tra i film da vedere in tv il documentario Il viaggio degli eroi su Rai 1: Marco Giallini ripercorre l’impresa eroica dell’Italia ai mondiali del 1982. Ci pensa poi Nove a riequilibrare la serata puntando sulla divertentissima commedia al femminile Amiche da morire, con lo spettacolare trio composto da Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore.

Di sport ma in maniera diversa parlano altri due film della serata. Su Cine 34 c’è lo stracult L’allenatore nel pallone, con Lino Banfi “incredibile” coach di una squadra di calcio. Su La 5 invece passa Gioco d’amore, commedia rosa in cui Kevin Costner è un campione di baseball in declino.

Il dramma di sopravvivenza è di scena su Iris con Contagious – Epidemia mortale, in cui Arnold Schwarzenegger e la figlia provano a sopravvivere a una pandemia di zombie: non così scontato come sembra. Completa l’offerta della serata, su Cielo, l’interessante Il mistero di Donald C., sulla misteriosa e vera storia di un velista che prova a completare in solitaria il giro del mondo senza mai fermarsi.

Le foto dei film di lunedì 11 luglio 1/6 Il viaggio degli eroi. 2/6 Amiche da morire. 3/6 L'allenatore nel pallone. 4/6 Gioco d'amore. 5/6 Contagious. 6/6 Il mistero di Donald C.. PREV NEXT

Martedì 12 luglio

Sono ben otto le proposte di film da vedere assolutamente in tv. Apre le danze su Rai 1 La canzone della vita, in cui Al Pacino e Annette Bening su un rocker alla ricerca del figlio abbandonato. Canale 5 risponde con una delle commedie italiane più riuscite degli ultimi anni: Come un gatto in tangenziale, con la coppia formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Qui, la nostra intervista al regista Riccardo Milani.

Su Tv8 Penelope Cruz e Matthew McConaughey ci portano nel Sahara alla ricerca di un tesoro mentre su 20 Gina Carano affronta da sola i pericoli dell’essere un’agente dei servizi segreti nel dramma Knockout – Resa dei conti.

Rai Movie offre invece Dogman, dramma sul “canaro” che ha definitivamente sancito il talento del regista Matteo Garrone e fatto scoprire le qualità artistiche di Marcello Fonte ed Edoardo Pesce. Tv2000 rispolvera poi un classico degli anni Sessanta, Mr Hobbs va in vacanza, film con James Stewart e Maureen O’Hara all’insegna delle vacanze da sogno rovinate dal resto della famiglia.

New York Academy su La 5 e Tre donne al verde su Cielo completano l’offerta della serata. Il primo è un dramma romantico sull’amore tra una ballerina classica e un talento del violino. Il secondo, invece, è una commedia tutta al femminile che fa il verso all’heist movie.

Le foto dei film di martedì 12 luglio 1/8 La canzone della vita. 2/8 Come un gatto in tangenziale. 3/8 Sahara. 4/8 Knockout - Resa dei conti. 5/8 Dogman. 6/8 Mr Hobbs va in vacanza. 7/8 New York Academy. 8/8 Tre donne al verde. PREV NEXT

Mercoledì 13 luglio

Sono cinque i film da vedere assolutamente in tv tra cui scegliere. Il primo è un cult della fantascienza: su Iris va in onda il mitico Blade Runner con Harrison Ford alle prese con quattro replicanti nella Los Angeles del 2019 (il film è del 1982!).

Su Rai 2 va in onda in prima tv il thriller L’intruso, in cui Dennis Quaid è pronto a trasformare in un incubo l’acquisto di una bellissima casa fatta da una coppia di giovani sposi, Michael Ealy e Meagan Good.

Le altre tre proposte sono commedie, tutte diverse l’una dall’altra. La 5 propone 10 regole per fare innamorare, in cui il timido Willwoosh deve imparare dal padre Vincenzo Salemme come conquistare le donne. Su 27 c’è Cattivi vicini 2, il sequel del cult scorrettissimo con Zac Efron e Seth Rogen, che è meglio non avere alla porta accanto. Su La7D potete invece rivedere Maggie Gyllenhaal nei panni di una segretaria “tuttofare” in Secretary.

Le foto dei film di mercoledì 13 luglio 1/5 Blade Runner. 2/5 L'intruso. 3/5 10 regole per fare innamorare. 4/5 Cattivi vicini 2. 5/5 Secretary. PREV NEXT

Giovedì 14 luglio

Su sette film consigliati per la serata, ben cinque sono thriller, segno che d’estate funzionano talmente bene in tv da non poterne fare a meno. Il primo è offerto da 9 e vede Jennifer Lopez provare a scappare da un marito violento in Via dall’incubo. Iris ripesca invece Il fuggitivo, con Harrison Ford arrestato ingiustamente per l’omicidio di sua moglie.

Mine su 20, diretto dagli italiani Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, vede Armie Hammer tentare di sopravvivere nel deserto a un campo minato, mentre su Italia 2 Alice Eve è tra i protagonisti di ATM – Trappola mortale, in cui una sosta al bancomat si trasforma in un incubo senza fine. Cielo, infine, ripropone la vera storia di un’hostess alle prese con dei terroristi a bordo del Volo Pan Am 73.

Chi cerca qualche risata può optare infine su due commedie: su Tv2000 c’è Good Morning, Vietnam, un classico con il mai troppo rimpianto Robbie Williams, mentre su La 5 Glenn Close e John Malkovich sono al centro di Matrimonio con l’ex, in cui un’attrice invita al suo quarto matrimonio colui che è stato il suo primo marito.

Le foto dei film di giovedì 14 luglio 1/7 Via dall'incubo. 2/7 Il fuggitivo. 3/7 Mine. 4/7 ATM - Trappola mortale. 5/7 Volo Pan Am 73. 6/7 Good Morning, Vietnam. 7/7 Matrimonio con l'ex. PREV NEXT

Venerdì 15 luglio

Tra i film da vedere assolutamente in tv spicca su Rai 3 la prima visione di La rivincita delle sfigate, commedia con due liceali che vivono la loro prima notte di follie dopo anni di sano studio. Tv2000 propone invece Ti amo presidente, film che ripercorre l’amore giovanile tra l’ex presidente statunitense Barack Obama e la sua Michelle.

È tratto da una storia vera il dramma con Antonio Banderas The 33 su Iris, sulla vera storia di 33 minatori cileni rimasti sepolti dal crollo di una miniera. È un tesissimo thriller quello proposto da Italia 1, Codice 999, in cui Kate Winslet e Chiwetel Ejiofor si muovono sullo sfondo di poliziotti corrotti e mafiosi russi.

Takeaway su Rai Movie, in prima tv, racconta la storia di una giovane marciatrice, interpretata da Carlotta Antonelli, che finisce con l’assumere sostanze chimiche per migliorare le sue performance. Italia 2 risponde con l’horror The Bad Seed, con una bambina che potrebbe essere responsabile della morte di un compagnetto di classe.

Chiude la proposta della serata su La 5 la commedia Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, in cui la protagonista Toula si vedrà alle prese con un altro matrimonio in perfetto stile greco!

Le foto dei film di venerdì 15 luglio 1/7 La rivincita delle sfigate. 2/7 Ti amo presidente. 3/7 The 33. 4/7 Codice 999. 5/7 Takeaway. 6/7 The Bad Seed. 7/7 Il mio grosso grasso matrimonio greco 2. PREV NEXT