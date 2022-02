Perché e come guardare le cose in prospettiva ci aiuta a capire gli altri

C ambiare il nostro punto di vista e guardare le cose in prospettiva è un ottimo passo per capire le altre persone e avere una visione più ampia delle cose. Scopriamo insieme perché è importante farlo, soprattutto in questo momento

La nostra non è una realtà oggettiva e il nostro punto di vista è influenzato da una miriade di fattori. Guardare le cose in prospettiva è la cosa migliore che si possa fare per poter avere una visione più ampia del mondo, ma ci aiuta anche a capire gli altri. Molte volte due persone possono vedere la stessa cosa in due modi diversi, ma in entrambi i casi i loro punti di vista hanno un valore e una giustificazione.

Se cambiamo prospettiva cambiamo la visione di quello che stiamo guardando, infatti la nostra realtà può cambiare se la guardiamo in un altro modo, magari con altri occhi. Su questa Terra non esistiamo solo noi ed è importante ricordarlo ogni giorno. Scopriamo insieme perché guardare le cose dalla giusta prospettiva ci aiuta a comprendere a pieno gli altri e ci aiutano a vivere serenamente, in armonia con tutto e tutti.

Si affrontano meglio le discussioni

Ogni volta che discutiamo con la gente, ci focalizziamo solo sul nostro punto di vista e sulle nostre convinzioni. Se la discussione è animata si provano anche molti sentimenti negativi, che possono influenzare il nostro modo di vedere la situazione. Magari dentro si cova del forte rancore a causa di litigi passati, ma tutto questo non ci aiuta a capire gli altri e di conseguenza anche noi.

Se ci comportiamo così, è impossibile per noi metterci nei panni degli altri e così perdiamo delle informazioni importanti che ci possono aiutare ad affrontare al meglio la discussione. Se siamo convinti che qualcuno ce l'abbia con noi allora tenderemo a sottolineare tutte le cose sbagliate che fa.

Quando due persone discutono, entrambi i punti di vista sono fondamentali perché tutte le persone hanno una sensibilità differente e percepiscono le cose in modo diverso dal nostro. Guardare le cose in prospettiva ci aiuta ad allargare i nostri orizzonti e a tenere in considerazione altre possibilità, uscendo così dalle nostre ferree convinzioni. Non è un lavoro facile, ma quando ci riusciremo saremo anche più empatici e capiremo come le altre persone si sentono.



Qualche volta, anche le persone più testarde devono scendere a compromessi, perché altrimenti non andranno da nessuna parte e rischiano di fare inconsapevolmente del male agli altri.

Ci fa porre delle domande importanti

Uno dei modi per cambiare punti di vista è porsi le domande giuste e orientarle verso l'esterno. Ci si può domandare come si stia sentendo l'altra persona, capire come si può trarre il meglio dalle situazioni e chiedersi se effettivamente quello che si pensa può essere analizzato in altro modo.



Se stiamo per rivolgere una critica distruttiva a qualcuno, la domanda migliore potrebbe essere "come mi sentirei se lo dicessero a me?". Le domande ci aiutano a fare un passo indietro, soprattutto se ci troviamo di fronte a situazioni estremamente spinose, che potrebbero far del male agli altri.

Osservando le reazioni degli altri riusciamo a capire come si sentono e ampliamo la nostra visione delle cose. Una chiacchierata con tutte le persone coinvolte può essere d'aiuto, soprattutto se ci si trova in una condizione critica che potrebbe mettere in difficoltà noi e soprattutto gli altri. Ricordiamoci sempre che non siamo i soli al mondo e che esistono tante altre voci oltre la nostra.

Cambiare prospettiva aiuta a crescere

Nel film L'Attimo Fuggente c'è una frase che spiega perfettamente che cosa vuol dire cambiare punto di vista: "É proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare”.



Un mindset fisso non ha possibilità di sviluppo e non va da nessuna parte. Chi vuole aprirsi al mondo e uscire dalle proprie convinzioni riesce ad evolversi anche grazie agli altri. Le esperienze, le emozioni e le vite degli altri possono aiutarci a capire che la nostra visione del mondo non è oggettiva o universale. In questo modo, saremo capaci di far emergere migliaia di dettagli e aspetti, che prima non riuscivamo a notare perché eravamo troppo concentrati sul nostro pensiero.

Diventiamo protagonisti della nostra vita

Siamo talmente chiusi nelle nostre convinzioni da lasciare che ci dominino. Guardare le cose in prospettiva è fondamentale, perché analizzando vari punti di vista ci rendiamo conto che possiamo essere liberi di capire che cosa pensare in maniera attiva. Andando oltre le idee che spesso ci sono state inculcate, possiamo finalmente avere un quadro completo di ogni situazione e di agire con coscienza.



Non saremo più vittime delle nostre stesse convinzioni, ma riusciremo ad essere i protagonisti della nostra vita, prendendoci le nostre responsabilità ma liberandoci di un grosso peso. Più si osservano le cose e le situazioni, più si riesce a capire che cosa fare. Sarà estremamente rasserenante capire di poter essere liberi di pensare quello che vogliamo e farci un'idea delle cose, osservandole con attenzione e parlando con le persone che ci circondano.