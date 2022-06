Giugno è il Pride Month

Per tutto il mese di giugno (ma anche a luglio), l'Italia sarà percorsa dall'ondata multicolor delle manifestazioni del Pride. Una serie di festeggiamenti che hanno l'obiettivo di abbattere discriminazioni e ignoranza, rivendicando diritti e dignità per le persone omosessuali, queer, transgender e non binary.

Una tradizione, quella di celebrare le manifestazioni del Pride a giugno, che affonda le radici nel lontano 1969, quando, nella notte tra il 27 e il 28 giugno, a New York si scatenarono i Moti di Stonewall, le rivolte della comunità LGBTQIA+ contro le perquisizioni della polizia in alcuni club queer della città. Una rivolta che entrò subito nella storia, ponendo le basi per i successivi Gay Pride.

Oggi, a oltre 50 anni dagli accadimenti di New York, le manifestazioni del Pride sono più che mai necessarie a tenere alta l'attenzione sul tema dei diritti e per rivendicare uguaglianza e libertà.

Su The Wom, il mese di giugno sarà l'occasione per dare voce alle persone della comunità LGBTQIA+, per fare chiarezza su alcuni temi dibattuti, ma soprattutto per diffondere conoscenza e inclusione.