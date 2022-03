Giornata per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale

I l 21 marzo 1960 a Shaperville, in Sudafrica, la polizia aprì il fuoco su alcuni manifestanti che protestavano contro le leggi dell'apartheid, ferendo centottanta persone e uccidendone sessantanove. Un evento tragico da cui nasce questa giornata importante

Una ricorrenza per prendere una posizione netta contro ogni forma di discriminazione razziale: istituita nel 1966 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, il 21 marzo, ci ricorda che siamo tutti uguali a prescindere dal colore della nostra pelle, e che non esistono persone di serie A e di serie B, mai.