Emma Marrone risponde furiosa all’ennesimo attacco di bodyshaming

Emma Marrone, più furiosa che mai, non resta in silenzio contro il bodyshaming. In molte occasioni, l’abbiamo vista scagliarsi contro gli haters che l'hanno criticata per il suo corpo, ritenuto “grasso e brutto”. Le critiche non si sono limitate a questo: è stata anche accusata di vestirsi male e di non poter permettersi certi abiti perché il suo corpo sarebbe poco adatto. Lei aveva risposto:

“Non sono arrivata a 40 anni per farmi dire come vestirmi”.

E ancora:

“A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale.”

Emma non ha mai nascosto la sua sensibilità verso l’argomento, non tanto perché la ferisse, ma perché non vuole diffondere il messaggio che restare in silenzio contro la violenza verbale sia l’unica opzione.

“Che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma alla mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti.”

Quando Fabrizio Corona ha commentato un video sul profilo Instagram di Dillinger News, prendendola in giro mentre indossava un vestito nero con la didascalia “il nero sfina”, Emma ha risposto a tono:

“Il nero sfina ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi. Sfigat*, idiot* e inutile.”

Una presa di posizione molto forte che non lascia spazio a interpretazioni diverse. Giudicare il corpo delle persone non è mai giusto, ed Emma Marrone più volte si è battuta per rendere chiaro questo messaggio.